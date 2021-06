Dopo la sentenza Ilva, parla la città di Taranto

Carla Luccarelli, Michele Riondino, Alessandro Marescotti, Francesco Casula, Rosa D'Amato, Valentina Petrini, Angelo Bonelli, Leonardo La Porta, Fracesco Rizzo (sostituito da Alessandro D'Amone) intervistati da Luciano Manna in "Maratona Ambiente Svenduto", Radio Vera 4 giugno 2021. Chiudi

La città, insieme a chi le è stata affianco, è stata più equilibrata di chi continua a spacciare per razionali scelte intollerabili, sotto il profilo umano e della "sostenibilità" legislativa e politica.



C'è un tessuto sociale che ha complessivamente retto nei suoi strati alle tensioni. Non sappiamo cosa sarebbe accaduto in una città diversa. Si può comunque parlare di un'esperienza per certi versi unica; migliaia di cittadini si sono mobilitati per la causa dell'ambiente e della vita, e tra loro ci sono molti giovani, lavoratori dell'ex Ilva, donne di tutte le età. Deve aver contato non poco poter fare riferimento a persone che hanno manifestato impegno e qualità eccezionali, in un circuito virtuoso che ha richiamato a sé altri cittadini con varie competenze e qualità, andati via da tempo o di altra provenienza.



Le 8 interviste di Luciano Manna, andate in onda dopo la sentenza della Corte d'Assise del 31 maggio 2021 su Radio Vera venerdì 4 giugno, sono tutte da ascoltare. Si esprimono valutazioni a caldo, sentimenti, si danno informazioni. E' un ascolto che rassicura per la sua limpidezza, distante dai toni di alcune dichiarazioni aprioristiche contro la sentenza, senza farci dimenticare il cammino difficile che ci aspetta.



Ecco la registrazione delle interviste a Michele Riondino, Rosa D'Amato (minuto 23"), Alessandro Marescotti (37"), Carla Luccarelli (55"), Angelo Bonelli (1,05"), Francesco Casula (1,20"), Leonardo La Porta (1,28"), Alessandro D'Amone (1,47"): https://radiovera.org/2021/06/04/maratona-ambiente-svenduto-4-6-21/