La diossina nel pecorino

E' il 27 febbraio 2008. A Taranto è una giornata di sole. Il vento ha spazzato via nuvole nere. Non fa nemmeno troppo freddo. Al bar d'angolo del tribunale, il "Forum", si accalca al bancone la solita folla di avvocati con i loro clienti. Tra loro, insieme a un amico, Piero, operaio dell'ILVA, c'è anche un tale che di nome fa Alessandro Marescotti. E' un professore. Ed è un rompicoglioni. Ha fondato un'associazione pacifista, Peacelink, le cui attività è condividere in rete i segreti dell'industria degli armamenti, in Italia e nel mondo. Per educare le persone "alla pace, alla nonviolenza, ai diritti umani".