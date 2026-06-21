La libertà nel Basso Medioevo

Sintesi e rielaborazione da: "Schede per una storia della pace e dei diritti umani", Alessandro e Daniele Marescotti, 2005

1. Sintesi di base

Rielaborazione da: "Schede per una storia della pace e dei diritti umani", Alessandro e Daniele Marescotti, 2005

Il tardo Medioevo europeo rappresenta uno snodo cruciale per la peace history: in questo periodo si consolidano le prime codificazioni del diritto di resistenza all'assolutismo, si pongono le fondamenta procedurali dello Stato di diritto e si sperimenta la più grave crisi sistemica della storia continentale (il XIV secolo), che illustra empiricamente il legame intrinseco tra collasso ecologico, insicurezza sociale e violenza collettiva.

Lo "Ius Resistendi" in Tommaso d'Aquino

Nel contesto gerarchico del feudalesimo, la riflessione del teologo Tommaso d’Aquino (1225-1274) introduce una decisiva innovazione dottrinale fondata sul diritto naturale (ius naturale). San Tommaso teorizza che la legittimità del potere politico sia strettamente vincolata al perseguimento del bene comune e della giustizia divina:

"Una legge ingiusta non ha natura di legge, ma di atto di violenza." (Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 4)

Da questo postulato deriva lo ius resistendi (diritto di resistenza): quando un sovrano si trasforma in tiranno emanando leggi palesemente inique, i sudditi hanno il dovere morale di non obbedire. Sebbene San Tommaso ponga severe cautele pragmatiche per evitare che la rivolta generi un caos peggiore del male che combatte (condannando l'iniziativa tirannicida individuale), l'inquadramento della resistenza organizzata scardina il principio dell'obbedienza cieca e costituirà la radice teologica del successivo costituzionalismo moderno.

La Magna Charta (1215) e il nesso con l'Habeas Corpus

La Magna Charta Libertatum, concessa da re Giovanni Senzaterra sotto la coazione dei baroni inglesi, costituisce il primo argine istituzionale all'arbitrio del monarca. Il celebre Articolo 39 stabilisce un principio cardine della civiltà giuridica:

“Nessun uomo libero sia arrestato, imprigionato, spodestato dei suoi diritti, esiliato o danneggiato [...] se non per legale giudizio dei suoi pari o secondo la legge del regno.”

Questa formula costituisce l'esatto nucleo genetico del principio dell'Habeas Corpus (letteralmente "che tu abbia il corpo", ovvero l'ordine del giudice di portare un detenuto al proprio cospetto per verificarne la legittimità dell'arresto).

Sotto il profilo della storia dei diritti e della "pace giuridica", il legame si articola in tre passaggi chiave:

L'inversione dell'onere della prova: prima della Magna Charta, l'arresto per ordine del re era auto-legittimante. Con l'Articolo 39, il potere politico perde la proprietà sul corpo del suddito e deve giustificare la detenzione davanti a un tribunale terzo. I limiti strutturali originari: nel 1215 l'espressione "uomo libero" escludeva la vasta massa dei contadini non affrancati (i servi della gleba), applicandosi solo ai baroni, al clero e ai piccoli proprietari franchi (circa il 15-20% della popolazione maschile). L'universalizzazione del principio: il principio rimase debole fino al XVII secolo, quando la Rivoluzione inglese lo trasformò nell'Habeas Corpus Act (1679), estendendo la protezione a ogni cittadino britannico. Nella moderna dottrina dei diritti umani, questo nesso costituisce il fondamento dell'Articolo 9 della Dichiarazione Universale del 1948 ("Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato..."), segnando il passaggio definitivo dalla violenza strutturale allo Stato di diritto.

Collasso ecologico, carestie e pandemie nel XIV secolo

Il Trecento europeo offre alla peace research un modello storiografico perfetto di violenza strutturale ed ecologica. I secoli dell'espansione demografica ed economica (XI-XIII) avevano spinto le società medievali a superare i limiti di sostenibilità dell'ecosistema attraverso il dissodamento selvaggio di boschi e l'estensione delle colture a terre marginali poco fertili.

La trappola malthusiana: la riduzione delle aree destinate al pascolo contrasse la disponibilità di concime animale, provocando un progressivo declino della produttività agricola, che scese fino a rapporti critici di rendimento sementi pari a 1:3.

Il mutamento climatico: il sistema, privo di margini di resilienza, collassò a causa di un brusco peggioramento meteorologico (la fase iniziale della Piccola Età Glaciale medievale), che causò piogge torrenziali e la Grande Carestia del 1315-1317 , letale per il 10% della popolazione del Nord Europa.

La Peste Nera (1348-1350): la denutrizione cronica e l'indebitamento biologico delle popolazioni crearono il terreno immunologico ideale per la diffusione del bacillo della peste (Yersinia pestis), che falciò tra il 30% e il 50% degli abitanti d'Europa, innescando un ciclo cinquantennale di febbri ricorrenti.

2. Breve storia della libertà nel Basso Medioevo: Magna Charta vs Comuni Italiani

Tra il XII e il XIV secolo, l'Europa occidentale sperimenta due modelli antitetici ma paralleli di transizione verso la libertà civile: la limitazione contrattuale della monarchia in Inghilterra e l'autoverno repubblicano dei Comuni nell'Italia centro-settentrionale.

Il modello inglese: libertà come privilegio contrattato

In Inghilterra la libertà nasce dal conflitto verticale tra la corona e i corpi sociali organizzati (i baroni). La Magna Charta non cancella il feudalesimo, ma lo trasforma in un sistema pattizio. La libertà inglese non è un diritto universale astratto, ma una sommatoria di franchigie specifiche (esenzioni fiscali, tutele giudiziarie) riconosciute a determinati ceti. È una libertà protetta dal Parlamento, che si sviluppa per accumulazione istituzionale.

Il modello italiano: la libertà come cittadinanza e autodeterminazione

In Italia, la rinascita dell'anno Mille e la nascita dei Comuni (XII secolo) generano un concetto di libertà radicalmente diverso: la libertas intesa come indipendenza da poteri universali (l'Imperatore e il Papa) e come diritto all'autoverno della città.

Caratteristica Il Modello della Magna Charta (Inghilterra) Il Modello Comunale (Italia centro-settentrionale) Soggetto politico l'aristocrazia feudale (i Baroni) e i grandi proprietari. la borghesia urbana (popolo grasso e popolo minuto, corporazioni). Natura dello spazio rurale e centralizzato (il Regno). urbano e policentrico (la Città-Stato). Concetto di libertà verticale e difensivo: limite posto all'arbitrio del Re. orizzontale e partecipativo: diritto di fare le leggi (Statuti). Evoluzione sociale conservazione dei ceti, lenta estensione dei diritti per via dinastica. rottura dei legami feudali campagnoli e affrancamento di massa.

Lo snodo dei diritti umani: l'affrancamento dei servi

Mentre la Magna Charta tollerava la persistenza della servitù della gleba nelle campagne inglesi, l'esperienza dei Comuni italiani produsse atti di straordinaria avanguardia per la storia dei diritti umani. Il caso più celebre è il Liber Paradisus (1256) con cui il Comune di Bologna decretò il riscatto economico e la liberazione perpetua di quasi 6.000 servi della gleba, formalizzando un principio teologico e filosofico di eguaglianza naturale:

"Il Paradiso è il luogo originario dell'uomo libero. Poiché l'uomo è stato creato libero, lo Stato non può tollerare la schiavitù."

I limiti interni delle due esperienze

Entrambi i modelli manifestarono forti limiti strutturali. Se la Magna Charta escludeva i non affrancati, i Comuni italiani fallirono nel costruire una pace sociale stabile. La democrazia comunale fu fortemente escludente (le donne, i lavoratori salariati e i forestieri non avevano diritti politici) e implose a causa della conflittualità endemica tra fazioni (Guelfi e Ghibellini), cedendo il passo nel XIV secolo alle Signorie autoritarie. Ciononostante, questo arco temporale rimane il laboratorio in cui l'Occidente ha separato il concetto di sovranità da quello di proprietà personale, inventando lo spazio civile del cittadino.

3. Approfondimento con Peace Research & Peace History

La moderna ricerca storica interdisciplinare applica i modelli della psicologia collettiva, dell'economia istituzionale e delle scienze fisiche per decodificare las dinamiche sociali del Basso Medioevo.

a) La dottrina tomista della "guerra giusta" sotto esame

La peace research contemporanea e il magistero cattolico recente hanno vissuto una radicale svolta paradigmatica che ha portato al definitivo superamento della dottrina classica della guerra giusta formalizzata da Tommaso d'Aquino (Summa Theologiae, II-II, q. 40). Questo impianto teorico, nato nel XIII secolo per circoscrivere la violenza feudale attraverso tre condizioni vincolanti (auctoritas principis, iusta causa, intentio recta), è stato decostruito e infine superato attraverso due tappe magisteriali fondamentali:

La svolta di Papa Francesco (2020)

Nell'enciclica Fratelli tutti (2020), Papa Francesco ha aperto la strada al superamento della dottrina tomista, evidenziando come i criteri di proporzionalità e discriminazione posti nel Medioevo siano stati annullati dalla moderna tecnologia bellica. Con lo sviluppo degli arsenali nucleari, chimici e dei droni, i rischi collaterali superano sistematicamente qualsiasi ipotetico bene. Francesco ha dichiarato l'inapplicabilità storica del concetto (nn. 257-258):

"Oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una possibile «guerra giusta». Mai più la guerra!"

Il definitivo superamento con Papa Leone XIV (2026)

La linea di transizione trova il suo compimento definitivo nell'enciclica Magnifica humanitas (2026) di Papa Leone XIV. Nel quinto capitolo del documento, il Pontefice compie un vero e proprio sviluppo dogmatico, smontando radicalmente l'intelaiatura concettuale della guerra giusta attraverso tre direttrici puntuali:

Sradicamento teologico della violenza: Leone XIV afferma che il Dio rivelato da Cristo è «solo e sempre Amore incondizionato», privo di qualsiasi residuo di violenza o castigo. Attribuire la guerra alla volontà divina o utilizzarla come strumento di giustizia superiore viene definito un falso teologico: viene così cancellato alla radice il concetto storico di "Dio degli eserciti".

Rifiuto del "falso realismo": al numero 205, l'enciclica denuncia come «falso realismo» l'atteggiamento di chi considera la guerra un dato inevitabile o strutturale delle relazioni umane. La dottrina tomista viene dichiarata non più sostenibile poiché la guerra contemporanea, per sua stessa natura distruttiva, cancella ogni distinzione tra combattenti e civili.

Riduzione radicale della legittima difesa: pur non negando il diritto naturale alla legittima difesa, Magnifica humanitas lo spoglia di qualsiasi alone di sacralità o giustificazione etico-ideologica superiore. La difesa resta esclusivamente come un estremo rimedio e una dolorosa necessità pratica, priva di diritti di offesa o di potenza, mentre il disarmo e il perdono vengono elevati a uniche leggi fondative della diplomazia (nn. 210-228).

b) Evidenze paleoclimatiche e archeologia della crisi

La moderna peace ecology ha sostituito il concetto fatalistico di "sfortuna" con l'analisi quantitativa dei mutamenti ambientali globali (Campbell, 2016). I dati estratti dai sedimenti glaciali e dagli anelli di crescita degli alberi confermano che la crisis del Trecento coincide con il minimo solare di Wolf, un periodo di ridotta attività solare che destabilizzò i monsoni e alterò l'equilibrio termico europeo. L'archeologia dei villaggi abbandonati documenta come la contrazione repentina delle risorse agricole abbia innescato un aumento della conflittualità locale (guerre civili, faide, brigantaggio), dimostrando che i grandi conflitti geopolitici del periodo (come la Guerra dei Cent'anni) furono fortemente esacerbati dalla scarsità ecologica e dalla fame.

c) Peace Psychology e il meccanismo del Capro Espiatorio

La peace psychology (Reicher, 2019) analizza le persecuzioni del XIV secolo attraverso la teoria del capro espiatorio. Nei momenti di terrore collettivo e di minaccia esistenziale invisibile (come la peste), le società tendono a canalizzare l'angoscia verso un nemico interno chiaramente identificabile.

I violenti pogrom del 1348-1349 contro le comunità ebraiche (falsamente accusate di avvelenare le fontane), i lebbrosi e le donne marginalizzate furono l'attivazione di un meccanismo psicologico difensivo volto a ripristinare un illusorio controllo sulla realtà tramite la de-umanizzazione del "diverso". Questo modulo persecutorio rappresenta l'antecedente strutturale delle pulizie etniche contemporanee.

d) Violenza istituzionale e declino: il bilanciamento imperiale

L'analisi comparata della storiografia economica (Acemoglu & Robinson, 2012) conferma l'intuizione degli autori sulla violenza istituzionalizzata come fattore di blocco storico-sociale. La dinastia Ming nel XIV-XV secolo fu un periodo di eccezionale fioritura e stabilità; il declino istituzionale, la rigidità burocratica e il clima di sospetto indotto dagli apparati di controllo poliziesco si verificarono nella tarda dinastia Ming (tardo XVI - XVII secolo).

L'iper-centralizzazione imperiale soffocò l'innovazione civile e l'iniziativa privata che avevano caratterizzato i secoli precedenti, dimostrando empiricamente come le istituzioni estrattive basate sulla coercizione e sulla paura conducano alla stagnazione e al crollo sistemico, a differenza delle istituzioni inclusive che generano stabilità e pace positiva a lungo termine.

4. Fonti storiche e bibliografia di riferimento

Documenti primari e fonti d'epoca

Tommaso d’Aquino , Summa Theologiae (in particolare la Quaestio 40: De Bello della Secunda Secundae e la Quaestio 96 della Prima Secundae sulla legge umana).

Tommaso d’Aquino , De Regno ad regem Cypri (limiti del potere regio e del tirannicidio).

Magna Charta Libertatum (1215): clausole 20 (proporzionalità della pena) e 39 (giusto processo).

Il Liber Paradisus (1256): registro degli atti di affrancamento dei servi da parte del Comune di Bologna.

Giovanni Villani , Nuova Cronica (XIV secolo): cronaca fondamentale per l'impatto economico della carestia del 1315 e della peste a Firenze.

Giovanni Boccaccio , Decameron (1353): l'Introduzione alla Prima Giornata offre la più celebre descrizione sociologica dell'impatto della Peste Nera sulle relazioni umane e comunitarie.

Papa Francesco , Lettera Enciclica Fratelli tutti (2020): capitolo VII (Percorsi di un nuovo incontro, nn. 256-262).

Papa Leone XIV, Lettera Enciclica Magnifica humanitas (25 maggio 2026): capitolo V (nn. 205-233).

Saggi e studi accademici (Aggiornati)