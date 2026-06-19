Cristiani per la pace nel Medioevo

Sintesi dal libro Schede per una storia della pace e dei diritti umani, Alessandro e Daniele Marescotti, 2005

1. Sintesi dal libro Schede per una storia della pace e dei diritti umani, Alessandro e Daniele Marescotti, 2005



Il libro dedica una sezione specifica a due figure eccezionali del Basso Medioevo che sfidarono il modello della crociata armata: Francesco d’Assisi e l’imperatore Federico II. Accanto a loro, vengono collocati i movimenti ereticali (Valdesi, Apostolici) come espressione di una obiezione di coscienza ante litteram.

Francesco d’Assisi: una presenza di pace nel tempo della crociata

Nel 1219, mentre l'esercito crociato stringeva d'assedio la città egiziana di Damietta, Francesco d’Assisi scelse una via radicalmente opposta a quella delle armi. Invece di combattere, attraversò le linee del fronte disarmato per incontrare il sultano al‑Malik al‑Kāmil. Il sovrano musulmano lo ascoltò con grande rispetto. La novità storica fu assoluta: in un’epoca di scontro frontale, Francesco propose di annunciare il Vangelo non con la spada, ma con la mitezza, la testimonianza e la parola, ponendo le basi per un'inedita via di pace e di incontro.





Federico II: la diplomazia al posto delle armi

Spinto dalle promesse fatte al papato, nel 1228 l’imperatore Federico II partì per la Sesta Crociata, nonostante gravasse su di lui una scomunica da parte di papa Gregorio IX per i suoi continui ritardi. Giunto in Terrasanta, Federico impresse alla spedizione un carattere davvero insolito: rifiutò lo scontro militare e scelse la via della diplomazia. Sfruttando la sua profonda conoscenza della cultura araba, firmò con il sultano d’Egitto al‑Malik al‑Kāmil il trattato di Giaffa, che garantiva ai cristiani la restituzione di Gerusalemme e il libero accesso ai luoghi santi. Una volta entrato nella città sacra, l'imperatore si auto-incoronò re di Gerusalemme. L'accordo pacifico fu però duramente condannato dal papa, che giudicò scandaloso e inammissibile un simile patto con il mondo islamico.

Medioevo cristiano ed eresie: i primi ribelli alla guerra

Nel 1175 il ricco mercante Pietro Valdo distribuì i suoi beni ai poveri e iniziò a predicare il Vangelo nelle piazze di Lione, dando vita al movimento dei Poveri di Lione (noti poi come Valdesi). La comunità, aperta alla predicazione sia degli uomini sia delle donne, si distinse per una scelta radicale di obiezione di coscienza ante litteram: il rifiuto categorico di portare armi e di prestare giuramento.

Nello scacchiere politico e sociale del Medioevo, il rifiuto del giuramento rappresentava una minaccia sovversiva, poiché scardinava i legami di fedeltà feudale su cui poggiava l'intero sistema di potere. Per questa loro totale fedeltà al messaggio evangelico della pace e per aver rivendicato il diritto di predicare senza il controllo della gerarchia ecclesiastica, i Valdesi vennero dichiarati eretici nel 1184 e subirono per secoli feroci persecuzioni e campagne militari assimilabili a vere e proprie crociate interne.

Guerra e diritti civili: l'evoluzione dei concetti

La Magna Charta (1215)

Nata nel contesto delle tensioni tra la corona inglese e i feudatari, la Magna Charta Libertatum sancì per la prima volta dei limiti scritti al potere assoluto del sovrano, introducendo tutele fondamentali come il principio dell'habeas corpus (il diritto a non essere imprigionati senza un regolare processo). Sebbene rappresenti una pietra miliare nella storia costituzionale, non si trattò di una dichiarazione universale dei diritti umani: le libertà e i privilegi in essa contenuti erano destinati esclusivamente ai baroni e alla nobiltà d'alto rango, lasciando esclusa la stragrande maggioranza della popolazione.

La complessità del concetto di Jihad

Nel mondo islamico, il termine jihad esprime una realtà complessa che non può essere ridotta alla formula occidentale di "guerra santa". In arabo, il vocabolo significa letteralmente "sforzo" o "impegno" e la tradizione lo articola su due livelli:

Grande Jihad: lo sforzo spirituale e interiore che il credente compie contro le proprie passioni e i propri impulsi negativi per conformarsi alla volontà di Dio.

Piccola Jihad: la difesa materiale e militare della comunità (la Umma) di fronte a un'aggressione esterna.

Questa profonda radice etica e spirituale ha permesso, nel XX secolo, la nascita di importanti movimenti di liberazione pacifica all'interno dell'Islam. L'esempio più celebre è quello di Abdul Ghaffar Khan, leader pashtun soprannominato il "Gandhi musulmano", che guidò un esercito nonviolento di centomila volontari (i Khudai Khidmatgar) contro il colonialismo britannico, dimostrando come il concetto di jihad possa essere declinato come uno sforzo supremo, ma interamente pacifico, per la giustizia e i diritti civili.





Ecco gli approfondimenti tematici e storici strutturati a partire dai precedenti nuclei concettuali.

1. Il retroscena culturale di Damietta: il Sultano al-Malik al-Kāmil

L'accoglienza benevola ricevuta da Francesco d'Assisi nel 1219 non fu un caso fortuito, ma il risultato della complessa personalità e della politica del sultano ayyubide al-Malik al-Kāmil (nipote del celebre Saladino).

La formazione e la tolleranza: Al-Kāmil era un sovrano illuminato, cresciuto in un ambiente cosmopolita e profondamente influenzato dalla filosofia e dalla mistica sufi. La sua corte ospitava regolarmente dotti cristiani, ebrei e musulmani.

La strategia politica: il Sultano non cercava lo scontro totale con l'Occidente. Al contrario, durante la Quinta Crociata offrì più volte la restituzione di Gerusalemme ai cristiani in cambio della ritirata dall'Egitto (offerta che i capi crociati, guidati dal rigido legato papale Pelagio, rifiutarono ciecamente). L'approccio disarmato di Francesco intercettò la naturale inclinazione del sovrano al negoziato e il suo profondo rispetto per l'ascesi spirituale, che riconobbe affine a quella dei dervisci sufi.

2. La sponda politica della nonviolenza: il Trattato di Giaffa (1229)

Il successo diplomatico di Federico II con il medesimo sultano al-Malik al-Kāmil, a dieci anni dall'incontro con Francesco, svelò i meccanismi della realpolitik medievale applicata alla pace.

La convergenza di interessi: Federico II doveva chiudere rapidamente la partita della crociata per tornare in Italia a difendere i suoi territori dalle mire del Papa; al-Kāmil, d'altro canto, era minacciato militarmente dal fratello al-Mu'azzam, sultano di Damasco, e aveva un disperato bisogno di neutralizzare il fronte crociato.

Le clausole del trattato: l'accordo, della durata di dieci anni, cinque mesi e quaranta giorni (il massimo consentito dalle consuetudini giuridiche islamiche per una tregua con i non musulmani), conteneva una formula di "sovranità condivisa" straordinariamente moderna: Gerusalemme tornava ai cristiani, ma la Spianata delle Moschee (con la Moschea al-Aqsa e la Cupola della Roccia) restava sotto il controllo e il culto esclusivo dei musulmani. Fu la prima volta che i Luoghi Santi vennero spartiti su base giuridica anziché militare.

3. Il "Giuramento" come collante feudale e l'eresia politica dei Valdesi

Per comprendere appieno la portata eversiva del pacifismo valdese (e successivamente apostolico), occorre decostruire il valore giuridico del giuramento nell'Europa medievale.

La struttura della società: nel sistema feudale, il giuramento sulle sacre scritture era l'unico dispositivo legale che legava il vassallo al signore, il cittadino al comune e il soldato al comandante. Giurare fedeltà significava accettare di prendere le armi a chiamata.

L'impatto del rifiuto: rifiutandosi di giurare in virtù del precetto evangelico "Non giurate affatto" (Matteo 5,34), i Valdesi si ponevano automaticamente al di fuori della legalità civile. Non potevano testimoniare nei tribunali, non potevano stringere patti commerciali legali e non potevano essere arruolati. Il loro pacifismo radicale veniva percepito dalle autorità imperiali e comunali non come un'innocua scelta morale, ma come una forma estrema di anarchia politica in grado di disintegrare l'ordine sociale.

4. Limiti strutturali e paradossi della Magna Charta

L'inquadramento della Magna Charta (1215) richiede l'analisi della stratificazione sociale dell'Inghilterra del XIII secolo per comprenderne l'esatto perimetro giuridico.

I destinatari reali: l'articolo 39 della Carta, che introduce la prima formulazione dell'habeas corpus, recita: "Nessun uomo libero (nullus liber homo) sarà arrestato o imprigionato [...] se non per giudizio legale dei suoi pari". Nel 1215, la categoria dei "liberi" (liberi homines) rappresentava appena il 10-15% della popolazione maschile (baroni, cavalieri e l'alto clero).

La massa degli esclusi: la stragrande maggioranza della popolazione inglese era composta da villani, servi della gleba e contadini dipendenti. Per costoro, il re non aveva giurisdizione diretta e il signore feudale locale manteneva il diritto assoluto di vita, di morte e di carcerazione preventiva senza alcun processo. La Carta nacque quindi come un trattato oligarchico volto a tutelare i privilegi dei pochi contro l'assolutismo del re, non come una carta dei diritti dei molti.

5. I Khudai Khidmatgar: la declinazione pratica della Jihad nonviolenta

L'esperienza di Abdul Ghaffar Khan (1890-1988) tra le tribù Pashtun della frontiera nord-occidentale dell'India britannica offre l'esempio storico più strutturato di esercito nonviolento di matrice islamica.

La cultura di partenza: i Pashtun erano dominati dal codice d'onore del Pashtunwali, che faceva della faida di sangue (badal) e della vendetta transgenerazionale un dovere sociale imprescindibile. Khan scardinò questa tradizione millenaria fondando nel 1929 i Khudai Khidmatgar (Servi di Dio).

L'organizzazione e il giuramento: conosciuti anche come "Camicie Rosse" per via del colore delle loro uniformi tinte con mattoni pestati, i volontari arrivarono a essere centomila. Erano organizzati militarmente, con gradi e gerarchie, ma prestavano un solenne giuramento di nonviolenza. Il testo del giuramento includeva l'obbligo di perdonare gli oppressori e di non impugnare mai un'arma, ridefinendo il concetto di jihad come il supremo "sforzo" di autodisciplina necessario per resistere alle provocazioni e alle violenze dell'esercito coloniale britannico senza cedere alla ritorsione.







3. Verifica / Domande chiave

In che modo Francesco d’Assisi sfidò il modello della crociata armata? Riferimento: andò dal sultano senza armi, per dialogare, non per convertire con la forza.

Quale fu l’esito dell’incontro tra Francesco e il sultano al‑Malik al‑Kāmil? Perché questo episodio è stato riscoperto dalla peace history contemporanea? Riferimento: dialogo rispettoso ma senza conversioni; modello di diplomazia interreligiosa.

In che modo Federico II realizzò una “crociata nonviolenta”? Come reagì il papa? Riferimento: trattato di Giaffa (1229), libero accesso al Santo Sepolcro senza spargimento di sangue; fu osteggiato per aver patteggiato con gli “infedeli”.

Chi erano i Valdesi (Poveri di Lione) e perché vengono definiti “obiettori di coscienza ante litteram”? Riferimento: rifiuto del giuramento, della guerra e della pena di morte; persecuzione inquisitoriale.

Cosa si intende per “jihad nonviolenta” nel pensiero di Abdul Giaffar Khan? In che modo si ricollega idealmente all’esperienza di Francesco d’Assisi? Riferimento: reinterpretazione della jihad come sforzo per la pace; dialogo interreligioso e resistenza nonviolenta.

La Magna Charta rappresentò un progresso per la pace? Quali furono i suoi limiti strutturali secondo la peace research? Riferimento: introdusse il principio della superiorità della legge sul sovrano, ma solo per i nobili; pace negativa, non positiva.





4. Fonti storiche e approfondimenti