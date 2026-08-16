JATEC: il centro NATO che riscrive segretamente le regole della guerra in Ucraina

Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC) è la prima organizzazione congiunta tra la NATO e l'Ucraina, istituita all'interno della struttura di comando dell'Alleanza. Inaugurato nel 2025 in Polonia, rappresenta un ponte tra la NATO e l’esercito ucraino per “imparare” dalla guerra.

Cos'è JATEC



Il Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC) è la prima organizzazione congiunta tra la NATO e l'Ucraina, istituita all'interno della struttura di comando dell'Alleanza. Inaugurato il 17 febbraio 2025 a Bydgoszcz (Polonia), rappresenta un'entità unica nel suo genere: un ponte operativo tra la NATO e l'esercito ucraino.

Missione strategica

Raccogliere, analizzare e sistematizzare le "lessons learned" dal conflitto russo-ucraino per aggiornare le dottrine tattiche, strategiche e operative della NATO, contribuendo allo sviluppo delle capacità di difesa di entrambe le parta.

Perché Bydgoszcz

La città polacca è già un hub strategico della NATO, sede del Joint Force Training Centre (JFTC) e di altre strutture chiave per l'addestramento e la dottrina.

Aree di analisi

Guerra elettronica, utilizzo massiccio dei droni (FPV e da ricognizione), difesa aerea integrata, guerra logistica, manovre d'artiglieria ad alta intensità e guerra cognitiva (contrasto alla disinformazione e gestione del morale delle truppe).

Segretezza

Le comunicazioni in questo centro sono segrete e la documentazione viene gestita da computer disconnessi da Internet. I testi viaggiano su carta e supporti magnetici off-line.

Approccio "whole of society"

Il JATEC non si limita all'ambito militare. Coinvolge esperti civili: ingegneri informatici, data scientist, psicologi, sociologi, esperti di supply chain e comunicatori. L'idea è che la guerra moderna si vinca con algoritmi, resilienza psicologica e innovazione tecnologica oltre che con i carri armati.

Impatto geopolitico

Il JATEC trasforma l'Ucraina da semplice "ricevente" di assistenza militare a "fornitore di competenze" per l'Alleanza. L'esperienza diretta del fronte viene trasformata in dottrina operativa, accelerando l'interoperabilità e preparando il terreno per una futura integrazione formale di Kiev nella NATO.