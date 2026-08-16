Ucraina, il laboratorio perfetto: quando la guerra reale sostituisce la simulazione

Per decenni, le dottrine militari e le multinazionali della difesa hanno affinato i propri arsenali all'interno di ambienti controllati: poligoni di tiro deserti, manichini da crash test, modelli matematici e complessi wargames simulati al computer. Oggi quel modello è superato. L'Ucraina si è trasformata nel più grande "laboratorio a cielo aperto" (battlefield testbed) del XXI secolo, un luogo in cui i sistemi d'arma di nuova generazione, gli algoritmi di intelligenza artificiale, i droni FPV e i complessi apparati di guerra elettronica non vengono più provati in teoria, ma in un ambiente reale di saturazione e logoramento.

Dal punto di vista dell'analisi strategica, questo contesto offre alle potenze mondiali e all'industria bellica una mole di dati tattici (combat-proven data) impossibile da replicare in tempo di pace. Vengono testate la resilienza delle armi di precisione guidate da GPS contro l'interferenza elettronica, la sopravvivenza dei corazzati, la capacità dei droni autonomi di selezionare i bersagli e l'efficacia dei sistemi antiaerei. Ma dietro questa patina di efficienza tecnologica ed evoluzione dottrinale si cela una trasformazione radicale e profonda della natura stessa del conflitto.

Il fattore umano: dai manichini alle cavie da laboratorio

Ciò che distingue questo "esperimento" dalle simulazioni del passato è la presenza dell'elemento umano utilizzato come variabile di test. I parametri di resistenza, la tolleranza all'attrito, le vulnerabilità dei corpi e della psiche non sono più stimati su modelli teorici: vengono misurati su decine di migliaia di soldati e civili in carne e ossa.

I combattenti al fronte sono diventati, nei fatti, i collaudatori involontari di un processo di aggiornamento tecnologico continuo. Se un drone guidato da un nuovo algoritmo fallisce a causa del jamming nemico, il software viene riscritto e distribuito in poche settimane; a verificare l'efficacia (e a pagare il prezzo) dei miglioramenti della nuova versione, tuttavia, sono gli uomini sul campo. La distinzione tra la fase di sperimentalità e la fase di impiego operativo si è completamente annullata: la verifica delle criticità di un sistema d'arma avviene simultaneamente al sacrificio di chi quel sistema lo subisce o lo impiega.

La logica del "Capitale Militare": una definizione economica

Per comprendere la spinta a perpetuare questo assetto, è necessario analizzare il fenomeno attraverso gli strumenti dell'economia politica, evitando formule di maniera e guardando alla dinamica dei mercati. In termini rigorosamente economici, per "capitale militare" si intende quella quota di capitale fisso, finanziario e d'impresa immobilizzata nell'industria della difesa (produttori di hardware, sviluppatori di software dual-use, fornitori di logistica e tecnologie aerospaziali) la cui redditività dipende dalla domanda pubblica di beni e servizi per la sicurezza.

A differenza dei settori produttivi tradizionali, il capitale militare opera in un mercato imperfetto e altamente concentrato, caratterizzato da un unico acquirente principale (lo Stato o alleanze di Stati) e da barriere all'entrata elevate. In questo contesto economico cambiano alcune cose.

L'ammortamento e il ciclo di prodotto: i sistemi d'arma necessitano di essere costantemente aggiornati per non diventare obsoleti. Un conflitto ad alta intensità accelera drasticamente il ciclo di vita del prodotto, costringendo gli Stati a sostituire rapidamente gli stock consumati o resi inefficienti dalle contromisure nemiche. Incentivo alla continuità: la condizione di guerra permanente o prolungata genera una domanda aggregata rigida e ad alto margine. Per le multinazionali del settore, la continuazione dell'esperimento sul campo rappresenta il contesto ottimale per giustificare l'aumento dei bilanci statali dedicati alla difesa, la stipula di contratti pluriennali di forniture e l'attrazione di investimenti finanziari sui mercati azionari.

Una guerra senza fine: la deriva degli obiettivi Invece di parlarci potremmo... Autore: Roberto Benotti Fonte: CNMS

La domanda drammatica che sorge da questa analisi riguarda la conclusione del conflitto. Quando mai potrà finire una guerra che smarrisce i propri riferimenti politico-diplomatici originari per assumere motivazioni eterodirette e slegate dal territorio in cui si combatte?

Se la priorità di un conflitto scivola progressivamente dall'elaborazione di una soluzione politica alla necessità di testare la propria capacità industriale, di affinare le tecnologie di nuova generazione e di garantire rendimenti finanziari al capitale militare, la pace cessa di essere l'obiettivo strategico. Diventa, al contrario, un fattore di disturbo economico e un'interruzione del processo di innovazione tecnologica. Finché la logica del laboratorio e il profitto dell'esperimento prevarranno sulla diplomazia, la carne da macello delle trincee continuerà a essere il prezzo pagato per l'aggiornamento dei sistemi d'arma del futuro.

Le nuove regole economiche

Il processo in atto con la guerra in Ucraina sta ridefinendo le priorità dell'economia pubblica in Europa e nell'intero blocco occidentale, per non parlare della Russia, ormai imprigionata in una economia di guerra. Questa trasformazione non riguarda soltanto le cifre di bilancio, ma la gerarchia delle funzioni statali.

Il capitale militare impone la "sicurezza" non più come uno dei servizi forniti dallo Stato, ma come la precondizione esistenziale per la sopravvivenza del sistema. Di conseguenza, il "diritto alla difesa" ottiene un rango primario e "rigido", spostando la spesa sociale (sanità, istruzione, welfare) in una posizione residuale.

1. La nuova gerarchia di bilancio: da "Welfare State" a "War State"

In termini economico-politici, i capitoli di spesa pubblica si divideranno sempre più tra spese rigide (obbligatorie, prioritarie o legate a vincoli internazionali) e spese discrezionali/residuali:

La spesa militare come "Costo Fisso Improrogabile": gli impegni internazionali (come la soglia NATO del 2% o 3% del PIL) e l'adeguamento tecnologico degli arsenali vengono fatti rientrare nella sfera della "sicurezza nazionale". Questa spesa assume la natura di un costo non negoziabile: va coperta prima di ogni altro impegno di spesa.

La spesa sociale come "Variabile di Aggiustamento": sanità, scuola, previdenza e ammortizzatori sociali perdono la loro natura di diritti costituzionali incomprimibili per diventare voci di spesa flessibili.

Sarà la capacità di mobilitazione contro il riarmo e l'intelligenza politica del blocco sociale chiamato a sacrificarsi per questo inumano progetto a condizionarne il successo e a riscrivere le regole delle priorità economiche.