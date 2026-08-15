A Fano il corteo sta percorrendo la spiaggia con i nomi dei bambini di Gaza
Aggiornamento in diretta – Fano (Pesaro-Urbino), 15 agosto 2026
Mentre l'Italia si gode il sole di Ferragosto, in questo momento, lungo la battigia delle spiagge del Lido e dell'Arzilla a Fano, un corteo sta sfilando in silenzio. È partito alle 10 dal faro del porto (viale Nazario Sauro) e sta percorrendo la riva, portando con sé un simbolo che squarcia l'allegria estiva: un sudario bianco lungo 25 metri e largo 8, realizzato dal "collettivo Carnia per la Pace", con i nomi e le età dei bambini e delle bambine uccisi a Gaza.
Sono circa 40 le persone che in questo momento stanno reggendo il telo, mentre i bagnanti e i turisti si voltano, leggono quei nomi e si fermano a riflettere.
Il numero delle vittime – al momento della realizzazione del sudario era di 18.457 – oggi ha superato vergognosamente quota 22.000. Ogni nome impresso su quel lenzuolo è una vita spezzata, un sogno infranto, una famiglia distrutta. "Per non dimenticare un solo nome", ripetono gli organizzatori, "perché ogni nome è una vita persa, una sofferenza immane".
Il contrasto tra l'Italia in ferie e la Palestina sotto assedio
"Sebbene per molti italiani e italiane Ferragosto sia il giorno che per eccellenza rappresenta le agognate ferie estive, per i palestinesi è un giorno esattamente come gli altri", avevano scritto i promotori della Rete Pace e Disarmo di Fano e Pesaro. E mentre qui le famiglie giocano in riva al mare e gli ombrelloni colorano la spiaggia, nella Striscia di Gaza in queste stesse ore i bombardamenti non si fermano, l'assedio militare continua a trasformare il territorio in un campo di sterminio a cielo aperto. In Cisgiordania, le violenze dell'esercito israeliano e dei coloni si allargano sempre di più.
Un sudario che accusa i governi europei
Il corteo di Fano non è solo un atto di memoria. È anche una denuncia che in questo momento risuona forte lungo la costa marchigiana. Il sudario bianco richiama l'ignavia dei governi europei, che nonostante i pronunciamenti della Corte Penale Internazionale e della Corte Internazionale di Giustizia continuano a commerciare armi e sistemi tecnologici a scopo bellico con Israele, senza adottare sanzioni economiche o restrizioni commerciali. "Il sudario ci ricorda l'ignavia dei governi europei che non hanno fatto nulla – al di là di sporadiche dichiarazioni di circostanza del tutto inutili – per fermare il genocidio in corso", affermano i partecipanti.
Le richieste al governo: sanzioni, embargo e diritto internazionale
Mentre il corteo avanza sulla battigia, la Rete Pace e Disarmo lancia un appello al governo italiano e a tutti i governi nazionali: battersi a livello internazionale per fermare la violenza contro il popolo palestinese; applicare subito sanzioni economiche e commerciali a Israele, come già fatto con la Russia; disporre un embargo militare immediato; rispettare finalmente il diritto internazionale, i diritti umani e la dignità di ogni persona. "Chiediamo giustizia e riparazione", è il messaggio che risuona in questo Ferragosto di impegno civile.
Un invito a unirsi, qui e ora
In questo momento, il corteo sta proseguendo lungo il Lido e l'Arzilla, con il sudario portato a spalla come un lenzuolo funebre che si allunga sulla sabbia. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini e i turisti presenti al mare a unirsi alla camminata, a rafforzare il ricordo quotidiano della Palestina e a sostenere le associazioni che portano aiuti in quella terra martoriata e che danno voce al desiderio di pace del popolo palestinese.
Far vivere la vita, passo dopo passo, in questo momento
Un gesto che, come scrivono gli organizzatori, ricorda che "far vivere la vita è un impegno quotidiano, passo dopo passo".
Mentre l'Italia si concede una pausa, quel sudario bianco sulla spiaggia è un promemoria doloroso ma necessario: in questo stesso istante, a Gaza, i bambini continuano a morire.
E il silenzio delle istituzioni internazionali rischia di essere assordante.
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