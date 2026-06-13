Guerra e pace nella società e nella cultura romana

1. Sintesi dal libro

Il libro dedica a Roma una trattazione che va dalle origini leggendarie di Roma alla crisi dell’Impero, mettendo in luce il legame strutturale tra guerra, economia, schiavitù e ideologia.



Romolo ammazza suo fratello

Si parte dal mito fondativo: Romolo uccide Remo perché ha oltrepassato il solco di confine. Questo gesto – non un omicidio in legittima difesa, ma un atto d’orgoglio – diventa il simbolo dell’etica guerriera romana, capace di uccidere persino un fratello per difendere un confine. Roma capovolge il senso del rimorso di Caino e lo espone pubblicamente come virtù.



Le donne sabine evitano la guerra

Dopo il ratto delle sabine, i Sabini marciano su Roma. Le donne sabine, ormai spose dei Romani, si interpongono tra i due eserciti e pronunciano un discorso di riconciliazione, evitando lo spargimento di sangue. Può essere considerato come un esempio di interposizione nonviolenta ma va aggiunto che la pace non restituì alle donne la dignità violata.



I plebei: secessioni e disobbedienza militare

La “secessione” (ritiro sul Monte Sacro) era una forma di sciopero: i plebei rifiutavano di combattere finché i patrizi non avessero concesso riforme. Il libro, citando Gene Sharp, la definisce uno dei più antichi esempi di azione nonviolenta. I patrizi risposero con un “consociativismo bellico”: associarono i plebei ai bottini di guerra, trasformando la tensione interna in espansione esterna. Nacque così il senso della “Patria” come concetto che accomuna ricchi e poveri in nome di uno scopo militare superiore.



I Gracchi e il bottino

Dopo le guerre puniche, i contadini plebei erano rovinati dai debiti. I fratelli Gracchi, tribuni della plebe, tentarono una riforma agraria (ridistribuzione dell’agro pubblico) entrando in contrasto con il Senato. Ma non misero in discussione né la guerra né la schiavitù. Furono uccisi. La loro eredità fu raccolta da Caio Mario, che arruolò i poveri nell’esercito professionale: i soldati, fedeli ai generali, ottenevano terra e denaro. Nacque così il “soldato” (da “soldo”) e la spirale delle guerre civili.



Schiavitù e guerra

L’economia romana si reggeva sugli schiavi, che erano prigionieri di guerra. La guerra non era solo violenza, ma un sistema economico. Quando le conquiste cessarono, Roma entrò in crisi.



La pace nella cultura romana

“Se vuoi la pace prepara la guerra”, era la massima che, si sottolinea nel libro, non garantì pace ma guerre continue. Tacito, attraverso le parole del capo caledone Calgaco, denuncia: “Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto, lo chiamano pace”. Virgilio nell’Eneide esprime la missione di Roma: “Imporre la tua pace al mondo, perdonare gli sconfitti e domare i superbi”.



Critici del militarismo

Il libro cita alcuni poeti che si distaccano dalla guerra: Tibullo (“Chi fu colui che per primo trovò le orribili spade?”), Orazio (invita a riflettere sulle guerre fratricide), Properzio (“Perché offrire figli ai patri trionfi?”). Sono segnali di insofferenza, ma non di ribellione al potere militare e politico. Non nasce una cultura della pace e nemmeno la critica alla guerra del teatro greco. Bisogna aspettare il cristianesimo per avere una visione nuova del mondo capace di annunciare la pace attraverso l'obiezione di coscienza.



Cristiani e obiezione di coscienza

I primi cristiani rifiutavano il servizio militare. Il libro dedica ampio spazio a San Massimiliano (295 d.C.), che davanti al proconsole dichiarò: “Non posso prestare il servizio militare; non posso far del male. Sono cristiano”. Fu il primo obiettore di coscienza al servizio militare. Venne decapitato. Anche San Valentino (patrono degli innamorati) fu martirizzato per aver celebrato nozze di giovani per sottrarli alla leva. Il libro cita Tertulliano, Cipriano, Lattanzio e altri Padri della Chiesa che condannavano la guerra e i gladiatori.



La fine dell’Impero: non i barbari, ma la mancata riconversione

Inoltre si contesta la tesi dell’invasione barbarica come causa del "crollo" dell'Impero romano d'Occidente. Gli storici valutano i barbari in 20.000-80.000, contro un esercito romano di 600.000 uomini. Il problema che causò la crisi fu economico: l’Impero non seppe riconvertire le spese militari in spese civili. Quando i bottini di guerra finirono, le tasse aumentarono per mantenere l'apparato militare e l’economia collassò. L’Impero d’Oriente, più robusto economicamente e meno gravato dalle contraddizioni occidentali, durò mille anni in più.





2. Aggiornamento



Dopo il 2005, la ricerca su Roma e la pace si è sviluppata su tre fronti: l’archeologia delle economie di guerra, la rivalutazione della resistenza nonviolenta, e l’analisi dell’ideologia della pax romana nelle relazioni internazionali contemporanee.

a) La guerra come “sistema economico”: nuovi studi



Il libro anticipava l’idea che la guerra fosse un “business” per Roma. Ricerche recenti lo confermano.

Walter Scheidel (The Great Leveler, 2017) mostra che l’Impero Romano raggiunse livelli estremi di disuguaglianza poiché le conquiste iniziali accumularono enormi ricchezze e schiavi nelle mani di pochi.

(The Great Leveler, 2017) mostra che l’Impero Romano raggiunse livelli estremi di disuguaglianza poiché le conquiste iniziali accumularono enormi ricchezze e schiavi nelle mani di pochi. Storici dell'economia come Keith Hopkins e William V. Harris descrivono la Repubblica e il primo Impero Romano come una 'macchina da guerra autopropulsiva'. Le province pagavano tributi per finanziare l'esercito, il quale conquistava nuovi territori che garantivano nuovi schiavi, bottini e futuri contribuenti, alimentando un ciclo continuo di espansione e monetizzazione.

e descrivono la Repubblica e il primo Impero Romano come una 'macchina da guerra autopropulsiva'. Le province pagavano tributi per finanziare l'esercito, il quale conquistava nuovi territori che garantivano nuovi schiavi, bottini e futuri contribuenti, alimentando un ciclo continuo di espansione e monetizzazione. Peter Fibiger Bang (The Roman Bazaar, 2008) inquadra Roma nel modello degli 'imperi tributari': un sistema in cui i tributi provinciali finanziavano l'apparato militare e burocratico. Questo meccanismo poggiava sulla capacità dello Stato di agire come una macchina da guerra, capace di convertire la violenza delle conquiste e l'estrazione fiscale in un volano economico".

b) Resistenza nonviolenta nell’Impero romano



Il libro si concentra sui cristiani obiettori. La peace history ha ampliato il quadro.

Greg Woolf (Rome: An Empire’s Story, 2012) descrive forme di “non-collaborazione fiscale”, emigrazione, rallentamento produttivo, sabotaggio simbolico (es. monete coniate con immagini antiromane).

(Rome: An Empire’s Story, 2012) descrive forme di “non-collaborazione fiscale”, emigrazione, rallentamento produttivo, sabotaggio simbolico (es. monete coniate con immagini antiromane). Richard Horsley (Jesus and the Politics of Roman Palestine, 2014) legge il messaggio di Gesù come una forma di resistenza all’oppressione . Tuttavia, l'autore rifiuta di definirlo semplicemente 'nonviolento' o pacifista: Gesù viene descritto come un profeta radicale che organizza le comunità contadine per scardinare le strutture economiche e religiose dell'Impero.

(Jesus and the Politics of Roman Palestine, 2014) legge il messaggio di Gesù come una forma di . Tuttavia, l'autore rifiuta di definirlo semplicemente 'nonviolento' o pacifista: Gesù viene descritto come un profeta radicale che organizza le comunità contadine per scardinare le strutture economiche e religiose dell'Impero. I cristiani e l’obiezione di coscienza: studi recenti (cfr. J. Shean, Soldiering for God: Christianity and the Roman Army, 2010) mostrano che l’obiezione di coscienza cristiana non fu totale né univoca: molti cristiani servirono nell’esercito. Dopo Costantino la Chiesa cominciò a teorizzare la “guerra giusta”. Il libro lo accenna; la ricerca odierna sottolinea la diversità di pratiche nella prima comunità cristiana.

c) Pax Romana : ideologia e realtà



La pax romana è stata classicamente presentata come un’età d’oro (Augusto, i primi due secoli). La peace research ne ha smontato la retorica.

Pace negativa vs pace positiva : la pax romana era una pace negativa (assenza di guerre su larga scala), ottenuta con la forza militare e la repressione. Non c’era pace positiva (assenza di violenza strutturale): schiavitù, tassazione oppressiva, esecuzioni sommarie, brutalità dei gladiatori erano all’ordine del giorno.

: la pax romana era una (assenza di guerre su larga scala), ottenuta con la forza militare e la repressione. Non c’era pace positiva (assenza di violenza strutturale): schiavitù, tassazione oppressiva, esecuzioni sommarie, brutalità dei gladiatori erano all’ordine del giorno. Calgaco e Tacito : il discorso di Calgaco (citato nel libro) è stato riscoperto come un testo fondativo della critica anti-imperialista in Occidente. A. Pagden (Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, 1998) mostra come questo passo sia stato usato dai movimenti anti-coloniali moderni.

: il discorso di Calgaco (citato nel libro) è stato riscoperto come un testo fondativo della in Occidente. (Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, 1998) mostra come questo passo sia stato usato dai movimenti anti-coloniali moderni. La “pace” come arma ideologica: lo slogan “se vuoi la pace prepara la guerra” (si vis pacem para bellum) – attribuito a Vegezio (IV secolo d.C.) – è stato studiato come un paradigma della deterrenza. La peace research lo critica come giustificazione della corsa agli armamenti.

d) La fine dell’Impero: interpretazioni della peace research



Il libro sostiene la tesi che non furono i barbari (una causa esogena) a mettere in crisi Roma ma una serie di cause "endogene". Questa tesi è stata ripresa e sviluppata.

Lo storico militare Adrian Goldsworthy ( The Fall of the West sostiene che l'Impero Romano non sia crollato per invasioni esterne, ma perché si era logorato dall'interno a causa di secoli di guerre civili e usurpazioni . L'esercito tardo-romano era enorme e costosissimo. L'aumento della pressione fiscale fu causato dall'ossessione degli imperatori di mantenere il controllo politico e prevenire colpi di stato. La debolezza dell'esercito non derivò da una presunta 'barbarizzazione', ma dal fatto che i soldati venivano impiegati per uccidere altri romani invece di difendere i confini.

sostiene che l'Impero Romano non sia crollato per invasioni esterne, ma perché . L'esercito tardo-romano era enorme e costosissimo. L'aumento della pressione fiscale fu causato dall'ossessione degli imperatori di mantenere il controllo politico e prevenire colpi di stato. La debolezza dell'esercito non derivò da una presunta 'barbarizzazione', ma dal fatto che i soldati venivano impiegati per uccidere altri romani invece di difendere i confini. Guy Halsall (Barbarian Migrations and the Roman West, 2007) aggiunge che i “barbari” non erano invasori sterminatori, ma gruppi che cercavano di integrarsi nell’Impero. Nessuna invasione di sterminatori : Halsall concorda pienamente sul fatto che le cosiddette "invasioni barbariche" non furono un'ondata migratoria distruttiva volta a rimpiazzare i romani. I gruppi "barbari" erano numericamente ridotti (una piccolissima percentuale rispetto alla popolazione dell'Impero) ed erano composti in gran parte da soldati e dalle loro famiglie. i barbari non volevano affatto distruggere l'Impero, ma volevano farne parte e godere delle sue ricchezze, del suo status e della sua legittimità politica . I regni romano-barbarici nati dopo il 476 d.C. cercarono inizialmente di preservare la legge, le tasse e la cultura burocratica di Roma. Fu la debolezza politica interna delle élite romane a creare il vuoto di potere che i barbari riempirono.

(Barbarian Migrations and the Roman West, 2007) aggiunge che i “barbari” non erano invasori sterminatori, ma gruppi che cercavano di integrarsi nell’Impero. i barbari non volevano affatto distruggere l'Impero, ma volevano . I regni romano-barbarici nati dopo il 476 d.C. cercarono inizialmente di preservare la legge, le tasse e la cultura burocratica di Roma. Fu la debolezza politica interna delle élite romane a creare il vuoto di potere che i barbari riempirono. La peace research trae una lezione: economie eccessivamente militarizzate sono fragili. La mancanza di riconversione (spostare risorse dalla difesa alle attività civili) porta al collasso. Oggi, analogie con il “complesso militare-industriale” sono frequenti negli studi di peace economics.

e) Memoria della nonviolenza romana oggi

San Massimiliano è oggi il patrono degli obiettori di coscienza. La sua storia viene letta nelle scuole e nelle chiese come esempio di obiezione di coscienza ante litteram.

è oggi il patrono degli obiettori di coscienza. La sua storia viene letta nelle scuole e nelle chiese come esempio di obiezione di coscienza ante litteram. Pax Christi (movimento cattolico per la pace) celebra ogni anno il 12 marzo la memoria di San Massimiliano.



3. Verifica / Domande chiave

Secondo il libro, in che modo il mito di Romolo e Remo (l’uccisione del fratello) funge da “simbolo dell’etica guerriera romana”? Riferimento: uccisione non in legittima difesa ma per orgoglio, rivendicata pubblicamente.

Cosa si intende per “consociativismo di guerra”? Riferimento: patrizi associano i plebei ai bottini e alle cariche, canalizzando la tensione interna verso l’espansione esterna.

In che modo la secessione dei plebei sul Monte Sacro può essere considerata una delle prime forme di azione nonviolenta? Riferimento: rifiuto di combattere (sciopero militare) fino a ottenere riforme.

Qual è la critica alla massima “se vuoi la pace prepara la guerra”? Riferimento: non garantì pace, ma secoli di guerre; Tacito: “dove fanno il deserto, lo chiamano pace”.

Quali esempi di obiezione di coscienza cristiana nell’Impero romano cita il libro? Riferimento: San Massimiliano, San Valentino, San Marcello, Tertulliano, Lattanzio.

Secondo la peace research, in che senso la pax romana è un esempio di “pace negativa” ma non di “pace positiva”? Riferimento: assenza di guerre su larga scala, ma presenza di violenza strutturale (schiavitù, oppressione fiscale, gladiatori).

Perché vari storici moderni negano che la fine dell’Impero romano d’Occidente sia stata causata dalle “invasioni barbariche”? Quale tesi alternativa propongono? Riferimento: 20.000-80.000 barbari vs 600.000 soldati romani; crisi fiscale e mancata riconversione dell’economia militare.





4. Fonti storiche e approfondimenti

Testi e saggi (aggiornati)

Marescotti, A. & Marescotti, D. (2005). Schede per una storia della pace e dei diritti umani – “Roma” (pp. 53‑70 del PDF). (Testo base)

(2005). Schede per una storia della pace e dei diritti umani – “Roma” (pp. 53‑70 del PDF). Scheidel, W. (2017). The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton University Press. (Dimostra come la guerra romana abbia creato disuguaglianze estreme)

(2017). The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton University Press. Bang, P.F. (2008). The Roman Bazaar: A Comparative Study of Trade and Markets in a Tributary Empire. Cambridge University Press. (Modello tributario-militare dell’economia romana)

(2008). The Roman Bazaar: A Comparative Study of Trade and Markets in a Tributary Empire. Cambridge University Press. Woolf, G. (2012). Rome: An Empire’s Story. Oxford University Press. (Resistenze passive e non-collaborazione nelle province)

(2012). Rome: An Empire’s Story. Oxford University Press. Horsley, R. (2014). Jesus and the Politics of Roman Palestine. Cambridge University Press. (Gesù come leader di resistenza sociale)

(2014). Jesus and the Politics of Roman Palestine. Cambridge University Press. Shean, J. (2010). Soldiering for God: Christianity and the Roman Army. Brill. (I cristiani e il servizio militare)

(2010). Soldiering for God: Christianity and the Roman Army. Brill. Goldsworthy, A. (2009). The Fall of the West: The Slow Death of the Roman Superpower. Weidenfeld & Nicolson. (Interpretazione economica e militare del crollo)

(2009). The Fall of the West: The Slow Death of the Roman Superpower. Weidenfeld & Nicolson. Halsall, G. (2007). Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568. Cambridge University Press. (Rivalutazione delle migrazioni barbariche)

(2007). Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568. Cambridge University Press. Pagden, A. (1998). Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c.1500-c.1800. Yale University Press. (Sul discorso di Calgaco nella critica anti-imperialista)

Link e risorse online

Perseus Digital Library – Testi latini (Tacito, Virgilio, Tibullo, Orazio) – https://www.perseus.tufts.edu (Testi originali e traduzioni)

– https://www.perseus.tufts.edu LacusCurtius – Roman antiquities and history – https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html (Fonti primarie e secondarie su Roma)

– https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html Peace History Society – Roman Empire – https://www.peacehistorysociety.org (cercare “Rome” o “Pax Romana”)

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