Sparta, Atene: militarismo, democrazia, imperialismo e teatro critico



Il libro dedica all’antica Grecia una trattazione, articolata in più paragrafi, che spazia dalla letteratura epica alla filosofia, dalla nascita delle Olimpiadi all’analisi della democrazia ateniese come metodo di risoluzione nonviolenta dei conflitti, ponendo in evidenza anche le sue contraddizioni imperialiste.



La letteratura greca e la pace



Il libro cita Esiodo (pagò per le sue esortazioni alla pace e alla giustizia) e Cassandra (che suggerisce la pace a Priamo e viene giudicata traditrice). Nell’Iliade di Omero, il dialogo tra Ettore e Andromaca rappresenta il conflitto tra l’etica del guerriero (morire per la patria) e il desiderio di pace della donna e della famiglia. Nel libro si sottolinea come già nell’epica si strutturi una “morale del guerriero” associata alla libertà, che durerà nei secoli.



Tragedia greca



Nelle Troiane di Euripide (415 a.C.), Andromaca assiste alla fine della guerra e al sacrificio del figlio Astianatte. Nel libro si cita lo studioso Rush Rehm: la tragedia greca presenta spesso il punto di vista delle vittime (donne, prigioniere, schiave) e costituisce una “critica interna” al militarismo ateniese. Anche nell’Aiace di Sofocle i marinai maledicono l’inventore della guerra e desiderano tornare a casa.



Aristofane: il teatro per la pace



Nella storia della pace si dedica spazio a Lisistrata (411 a.C.), dove le donne ateniesi e spartane proclamano uno sciopero del sesso per costringere gli uomini alla pace, e a La Pace (421 a.C.), dove il contadino Trigeo libera la Pace sepolta in una grotta. Nel libro si evidenzia come Aristofane, pur essendo un conservatore in politica, abbia usato il teatro come strumento di pace, mettendo in ridicolo i generali e i politici guerrafondai. Piccola curiosità: nel 1927 un gruppo teatrale antifascista rappresentò Lisistrata di fronte a Mussolini, che non conosceva il contenuto pacifista dell'opera.



Le Olimpiadi e la tregua sacra



Le Olimpiadi nacquero nel 776 a.C. con carattere sacro. La tregua olimpica (ekecheiria, “alzate le mani”) implicava la cessazione delle ostilità militari e la sospensione delle azioni legali e delle condanne a morte. Era un’anticipazione del diritto internazionale finalizzato alla pace.



Sparta e Atene