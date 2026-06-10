Andare oltre: storia della nonviolenza Il libro propone infine un ulteriore ampliamento: la storia della pace non può limitarsi ai movimenti antiguerra, ma deve includere la lotta contro tutte le forme di violenza della vita quotidiana (razzismo, schiavitù, oppressione delle donne, sfruttamento). È in questi laboratori sociali che sono maturate le esperienze di risoluzione nonviolenta dei conflitti, successivamente trasferite nel movimento per la pace.

Il capitolo dedicato alla definizione della Peace History si apre con una premessa fondamentale: scavare nel passato alla ricerca delle radici del pacifismo non è un’operazione arbitraria. Marescotti cita Gandhi – per il quale “la nonviolenza è antica come le montagne” – e osserva che ogni soggetto storico dotato di identità forte (come il movimento operaio o il movimento delle donne) ha dovuto riscrivere la propria storia, portando alla luce ciò che la storiografia ufficiale dei vincitori aveva ignorato o rimosso. Allo stesso modo, il movimento per la pace non può esimersi dal verificare se i conflitti del passato abbiano sperimentato soluzioni alternative alla guerra. Le diverse anime della Peace History Il libro individua cinque possibili declinazioni della disciplina.

Dalla pubblicazione del libro, la Peace History si è consolidata come disciplina riconosciuta a livello internazionale, arricchendosi di nuove istituzioni, strumenti e prospettive.



Il rapporto tra Peace Research (scienze sociali, approccio più quantitativo e sincronico) e Peace History (approccio qualitativo e diacronico) si è fatto più stretto. Secondo la classificazione consolidata, la Peace History si articola oggi in tre aree principali:





Area Focus Conflict management Negoziazione, mediazione, arbitrato, diritto internazionale, controllo degli armamenti Social reform Trasformazione di strutture politiche ed economiche, cambiamento delle mentalità World order transformation Cooperazione mondiale, migliori relazioni economiche e ambientali, sicurezza comune



Galtung, recentemente scomparso (1930–2024), rimane una figura fondante e controversa: la sua distinzione tra pace negativa (assenza di guerra) e pace positiva (assenza di violenza strutturale) e il suo triangolo della violenza (violenza diretta, strutturale, culturale) continuano a essere strumenti concettuali essenziali.



