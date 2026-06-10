

Il capitolo sulla preistoria affronta una domanda cruciale: gli esseri umani sono naturalmente violenti oppure la guerra è una creazione della storia e della cultura umana? Il libro parte da una cornice storica che descrive il passaggio dal Paleolitico (cacciatori‑raccoglitori) al Neolitico (agricoltura e allevamento), evidenziando come proprio con la rivoluzione agricola del Neolitico siano aumentate le disuguaglianze sociali e la violenza organizzata.



Darwin e l’evoluzionismo travisato



Il libro denuncia l’uso distorto di Darwin da parte di ideologie razziste e militariste. Contrariamente a chi vede nella “lotta per la sopravvivenza” una giustificazione della guerra, vi sono etologi come Konrad Lorenz e Iraneus Eibl‑Eibesfeldt per mostrare che i grandi predatori possiedono forti inibizioni innate ad uccidere membri della propria specie. Il lupo non uccide il lupo che offre la gola in segno di sottomissione; l’uomo, invece, è una delle poche specie che uccide regolarmente i propri simili, e lo fa proprio perché ha rimosso quelle inibizioni attraverso la cultura.





“L’unica creatura che, in modo regolare, aumenta la propria aggressività non solo nei confronti di specie diverse ma all’interno della specie cui appartiene.” (Fabrizio Battistelli)



Dal Paleolitico al Neolitico: uomini che uccidono uomini



Il libro riprende la tesi – diffusa in ambito archeologico e femminista – secondo cui nel Paleolitico esistessero comunità pacifiche e ordinate, spesso rette da donne o sacerdotesse (cultura della “Grande Dea”). Con l’arrivo di popolazioni indoeuropee patriarcali e guerriere (dal V‑II millennio a.C.), queste società matrilineari sarebbero state progressivamente soppiantate, imponendo una cultura basata sulla forza e sulla trasmissione maschile del potere. Questi cambiamenti vengono confermati dai ritrovamenti di crani fracassati risalenti al neolitico.



Dalla preistoria alla storia: aumentano disuguaglianze e violenze



Il passaggio alla storia (scrittura, metalli, stato) non portò con sé una diminuzione della violenza, bensì la sua istituzionalizzazione: eserciti permanenti, gerarchie, codici morali basati sull’obbedienza, schiavitù, sfruttamento. La “civiltà” non rese gli uomini più saggi, ma più efficienti nell’uso della violenza.



