Aggiornamenti sul ricorso della città al T.A.R. contro l'AIA di Acciaierie d'Italia

A seguito del deposito di nuovi documenti da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Istituto Superiore di Sanità riguardanti la Valutazione d’Impatto Sanitario redatto da Acciaierie d’Italia a giugno 2024, il team di legali che sta curando il nostro ricorso ha presentato impugnativa anche avverso questi ultimi.

Per via di tali supplementi, non è stato possibile per il Tribunale Amministrativo chiudere il giudizio, come previsto, per il 19 maggio, riaggiornando la sentenza al 28 ottobre prossimo.

Rendiconto periodico sui fondi raccoli