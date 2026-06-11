Aggiornamenti sul ricorso della città al T.A.R. contro l'AIA di Acciaierie d'Italia
Le somme raccolte ad oggi per sostenere il ricorso hanno raggiunto complessivamente i 31.840 euro. Le spese fino ad ora affrontate ammontano a 1300 euro. In ragione di questa uscita, il totale ad oggi custodito è di 30.540 euro.
11 giugno 2026
Associazione PeaceLink
A seguito del deposito di nuovi documenti da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Istituto Superiore di Sanità riguardanti la Valutazione d’Impatto Sanitario redatto da Acciaierie d’Italia a giugno 2024, il team di legali che sta curando il nostro ricorso ha presentato impugnativa anche avverso questi ultimi.
Per via di tali supplementi, non è stato possibile per il Tribunale Amministrativo chiudere il giudizio, come previsto, per il 19 maggio, riaggiornando la sentenza al 28 ottobre prossimo.
Rendiconto periodico sui fondi raccoli
Entrate totali: € 31.840,15
Spese:
- € 650 per iscrizione a ruolo del ricorso
- € 650 per deposito motivi aggiuntivi di cui sopra (maggio 2026)
Giacenza totale: 30.540,15
(di cui € 21.134,21 su conti Peacelink e € 9.405,94 sul conto Giustizia per Taranto)
(di cui € 21.134,21 su conti Peacelink e € 9.405,94 sul conto Giustizia per Taranto)
Ricordiamo che il ricorso è stato formalmente presentato da:
Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia ODV
Associazione Genitori Tarantini
Associazione Giustizia per Taranto
Associazione Peacelink ODV
Comitato Ambiente e Salute per Taranto
APS Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti
Sindacato LMO-Lavoratori Metalmeccanici Organizzati
con intervento ad adiuvandum del Codacons
Ringraziamo, ancora una volta, quanti hanno contribuito a quest'azione collettiva e il team di avvocati che, con grande dedizione, ci sta dando questa concreta opportunità di opporci agli irresponsabili intendimenti del Governo.
Parole chiave: ilva
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