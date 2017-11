Parlando ad una riunione internazionale sul disarmo intitolato: “Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari”, organizzato dal Vaticano, il vincitore argentino del premio Nobel per la Pace, Adolfo Pérez Esquivel, ha denunciato l’esistenza di sottomarini nucleari presso le Isole Malvinas.

Il suo j’accuse è stato: “È scandaloso quanto sta succedendo, abbiamo molti trattati internazionali contro le armi nucleari, ma questi non vengono rispettati. Nell’America latina esiste il trattato per il divieto di armi nucleari dal Tlatelolco [1], ma sono presenti sottomarini nucleari nelle Isole Malvinas, occupate dal Regno Unito.”

Al Vertice Vaticano, i vincitori del Nobel per la Pace sostengono che le religioni sono la chiave del disarmo nucleare Fonte: L'Osservatore Romano/Pool Photo via AP. Tutti i diritti riservati Chiudi

“In America Latina esistono i trattati che vietano l’uso di armi nucleari, ma siamo pieni di basi statunitensi che pretendono di difendere la democrazia difendono solo i loro interessi”, ha aggiunto, in un discorso nel quale disse “ribellarsi di fronte all’ingiustizia”.

Nella Nuova Aula del Sinodo è stato ascoltato da altri dieci vincitori del Premio Nobel per la Pace – tra i quali l’egiziano Mohamed El Baradei e Beatriz Fhin, direttore esecutivo di ICAN (la Campagna Internazionale che punta a vietare l’uso delle armi nucleari, il vincitore del Premio Nobel per la Pace di quest’anno), rappresentanti delle Nazioni Unite, della NATO, della Russia, degli Stati Uniti, della Corea del Sud, dell’Iran, diplomatici ed esperti nel settore delle armi, organizzazioni che lavorano nel settore e rappresentanti di varie conferenze episcopali. Tutti sono stati ricevuti in udienza da Papa Francesco il quale, in un discorso, ha condannato non solo la minaccia nucleare, ma anche il possesso di armi nucleari, cosa considerato un importante cambiamento della Dottrina Sociale della Chiesa.

Nel suo discorso, Pérez Esquivel, premio Nobel per la Pace nel 1980, senza mezzi termini, ha detto che se non c’è un disarmo nucleare è perché “non esiste una volontà politica”.

Ha anche ricordato che Giovanni XXIII, nella sua enciclica Pacem in Terris del 1963, ha fatto appello alla coscienza del popolo per fermare la corsa agli armamenti e vietare le armi atomiche. E ha sottolineato che da allora non solo l’arsenale non è stato ridotto, ma le armi nucleari sono aumentate. “Ci sono quattordicimila armi nucleari nelle mani degli Stati Uniti e della Russia, ci sono armi nucleari in Italia, Israele, Francia, Cina, dove sta andando il mondo con tutto questo? – ha chiesto – Non abbiamo ridotto l’arsenale nucleare, ma la povertà, la fame è aumentata, la fame è un crimine”, ha detto.

Ha anche detto che ha viaggiato in Iraq con il vincitore del Premio Nobel per la Pace Mairead Corrigan-Maguire, presente anche durante la riunione, dove ha visto l’“orrore” della guerra. A tal proposito ha denunciato che “nessuno parla delle bombe all’uranio impoverito che lasciano conseguenze indelebili per generazioni, acqua contaminata, mutazioni genetiche, la situazione sempre più degradante della natura e i saccheggi subiti dal popolo iracheno”.

Nonostante tutto, si è mostrato un “pessimista speranzoso”, convinto che ci sia una possibilità di cambiamento. “La storia è scritta dal popolo ed è qui che è necessario lavorare, i cittadini devono alzarsi in piedi, le chiese, le organizzazioni sociali, devono sollevare le loro voci per dire che ne hanno abbastanza, che non vogliono generazioni di schiavi. Dominare le grandi potenze che non vogliono disarmarsi perché stanno dominando il mondo”, ha detto.

Infine, ha chiesto una rivitalizzazione dell’organizzazione delle Nazioni Unite. “Oggi – l’ONU – è costituita da più di 193 stati, con cinque membri permanenti con potere di veto nel Consiglio di Sicurezza: questo è immorale e ingiusto, dobbiamo sollevare le nostre voci per sottolineare queste cose”, ha concluso, raccogliendo applausi nel pubblico.

Pérez Esquivel ha elogiato la chiamata del papa per parlare del disarmo e stimolare riflessioni sulla questione e si è rammaricato che in Argentina alcuni non capiscono quale leadership globale Papa Bergoglio ha acquisito.