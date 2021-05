“Goccia dopo goccia restiamo marea”, due incontri a dieci anni dai referendum per l’acqua pubblica

locandine dei due incontri di Lanciano e Pescara Chiudi Forum Nazionale dei Movimenti per l’Acqua e le realtà sociali del territorio, con l’adesione del Comune di Lanciano, promuovono l’incontro pubblico “Goccia dopo goccia restiamo marea”. Sabato 29 maggio ile le realtà sociali del territorio, con l’adesione del Comune di Lanciano, promuovono l’incontro pubblico “”.

A dieci anni dai referendum per l’acqua pubblica del 12 e 13 giugno 2011 e da una chiarissima volontà popolare, tradita in questo decennio da privatizzazioni e gestioni non pienamente pubbliche dell’acqua, riprendiamo una mobilitazione a livello locale e nazionale che realizzi una connessione ed una efficace convergenza sul tema dell’acqua e di tutti i beni comuni.