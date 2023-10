Un bel segnale, però ...

Germania - Nel mese di settembre gli Uffici per la difesa della Costituzione e il ministro federale dell'Interno hanno formalizzato la messa al bando di due gruppi antisemiti attivi sul territorio da lungo tempo. Mi chiedo, perché non sono intervenuti prima?

In Germania, negli Uffici statali e federali per la difesa della Costituzione si stava indagando da più di un anno sull'associazione di destra "Die Artgemeinschaft" ("Comunità della specie") comprese tutte le sue sotto-organizzazioni "compagnie", "gilde", "circoli". Pochi giorni fa finalmente è stata ufficialmente dichiarata illegale.

Il nome esteso del gruppo era "Die Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V." e comprendeva circa 150 membri.



Le forze di polizia hanno perquisito 26 appartamenti di 39 membri dell'associazione e le sedi in 12 stati federali (Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen).

Il ministro Nancy Faeser: "Stiamo vietando un'associazione simile a una setta, profondamente razzista e antisemita. Questo gruppo riuniva varie correnti dell'estrema destra e ha cercato di coltivare nuovi nemici della Costituzione attraverso un disgustoso indottrinamento di bambini e giovani. Ha trasmesso attivamente un'ideologia neopagana e nazionalsocialista attraverso simboli e narrazioni. Indottrinava e distribuiva libri risalenti all'era nazista solo minimamente modificati, e una produzione artistica non meno pericolosa di quella dei neonazisti Hammerskins che abbiamo bandito la scorsa settimana."

Nancy Faeser ministro federale dell'Interno, Germania Fonte: internet Chiudi

La Die Artgemeinschaft fondata nel 1951, fusa con la Nordungen nel 1983, diretta da Jurgen Rieger dal 1989 al 2009, ha diffuso fino a oggi una visione del mondo diviso per razze in violazione del principio della dignità di tutti gli esseri umani. Il suo obiettivo principale era la conservazione e la promozione della "specie", ai suoi membri forniva istruzioni su una corretta "scelta del coniuge" all'interno della "specie umana" dell'Europa settentrionale e centrale al fine di proteggere il patrimonio genetico.

La Artgemeinschaft aveva accolto tra le sue fila ex-membri di altre organizzazioni estremiste di destra dichiarate fuorilegge dal Ministero degli Interni, come la "Sturm-/Wolfsbrigade 44" (bandita il 2020) e la "Heimattreue Deutsche Jugend e.V."(bandita il 2009).

L'attuale decreto vieta qualsiasi prosecuzione delle attività dell'associazione da parte dei precedenti membri e qualsiasi attività di terzi a favore dell'associazione vietata. Fino al divieto definitivo, le violazioni verranno punite come reati penali ai sensi del §20 della legge sull'associazione e §85 del codice penale.

Breve nota sul gruppo Hammerskins citato dal ministro Faeser: si forma nel lontano 1988 in Texas e promuove musica rock white power, cioè testi e valori del suprematismo bianco. Non ha leader riconosciuti e incoraggia i membri ad arruolarsi nelle forze militari per apprendere le abilità di combattimento per un'imminente guerra razziale. Il 12 ottobre 2018 il suo sito web mostrava gruppi statunitensi diffusi nel West, Northwest, Midland, Confederate, Northern e Eastern, in Australia, Canada, Brasile, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Lussemburgo e Svizzera.



Certo si tratta di un bel segnale ma cosa impediva di fermare due associazioni di quello stampo? Perché sono state tollerate fino a oggi? Come sempre, oltre la notizia c'è tutto il resto da capire.