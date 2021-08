Quanto è costato il conflitto in Afghanistan?

Le spese americane globali in venti anni di guerra in Afghanistan ammonterebbero a 2.300 miliardi di dollari.

Più del doppio di quanto di stimava fino ad ora.

Ma quello che è impressionante è che il PIL annuo dell'Afghanistan sarebbe, secondo le stime della Banca Mondiale, di soli 20 miliardi di dollari.

Quindi, a fronte di un PIL di 400 miliardi di dollari in 20 anni, gli Stati Uniti hanno pagato questa folle impresa 2300 miliardi di dollari, quasi sei volte di più.

A chi è giovato questo questo?

Ad esempio all'industria bellica americana, che ha fornito tutta l'attrezzatura militare per un'esercito che si è sbriciolato in queste ore senza opporre alcuna resistenza ai talebani.

In venti anni un fiume di denaro ha reso questa guerra la terza più costosa di sempre per gli Stati Uniti, oltrepassando persino il costo della guerra in Vietnam, superata solo dalla prima guerra mondiale e dalla guerra in Iraq.