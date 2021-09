I costi umani della "guerra al terrore" in Afghanistan

Ripubblichiamo l'editoriale di PeaceLink dell'11 settembre 2001

Venti anni fa scrivevamo: "Ci auguriamo che a questo sangue innocente non se ne aggiunga altro. Quanto è accaduto va condannato con tutta la fermezza possibile ma non può in ogni caso costuire la premessa per dare mano libera ai professionisti della vendetta".

Associazione PeaceLink