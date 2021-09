Il drone americano ha colpito l'auto ma non c'era nessun terrorista, solo civili innocenti

Centrata in pieno l'auto del presunto attentatore dell'Isis ma in realtà era guidata da Zemari Ahmadi, un ingegnere che trasportava taniche d'acqua e collaborava con un gruppo di aiuto americano. Ci sono sette bambini fra i dieci civili uccisi a Kabul il 29 agosto dal drone USA.

Le vittime dell'attacco a Kabul con il drone USA Fonte: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9979199/US-drone-strike-Kabul-actually-killed-AID-WORKER-seven-children.html Chiudi

Il Pentagono aveva annunciato di avere colpito il 29 agosto una macchina “dello Stato islamico” che aveva “attentatori suicidi” a bordo e stava per attaccare di nuovo l’aeroporto internazionale di Kabul, ma è stato smentito.

Un’analisi video del New York Times dimostra che gli americani hanno scambiato un civile afghano che caricava taniche di acqua per la famiglia sulla sua macchina per un terrorista che caricava esplosivo (che spesso è contenuto in taniche).

Fonte: https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/09/14/news/storia-di-un-attacco-col-drone-2923553/

Il giorno dopo PeaceLink pubblicava un articolo dal titolo: "Prendiamo posizione sulle uccisioni con i droni". Occhiello: "Come pacifisti non possiamo tacere, questa non è giustizia ma barbarie". Si veda https://www.peacelink.it/pace/a/48724.html

Ma non sapevano ancora tutta la storia che ora emerge in modo grottesco. Il presunto attentatore dell'Isis, centrato in pieno dal drone USA, era in realtà un uomo che collaborava con un gruppo di aiuto americano.

Rainews riferisce sull'indagine del New York Times sul razzo sparato dagli Stati Uniti a Kabul "contro l'auto di un presunto terrorista, quello del 29 agosto che ha ucciso 10 afghani, inclusi 7 bambini" e riporta quanto segue: "Secondo la versione ufficiale il raid ha colpito un'auto con esplosivo dell'Isis e che rappresentava una minaccia imminente a Kabul.

L'auto colpita da un drone USA il 29 agosto 2021 a Kabul uccidendo dei civili innocenti Fonte: https://www.npr.org/2021/09/11/1036349101/reports-u-s-drone-strike-targeted-aid-worker-carrying-water-not-explosives?t=1631651106795 Chiudi

A funeral for Zemari Ahmadi, one of the victims of the drone strike. Photo by MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/Shutterstock Fonte: https://nypost.com/2021/09/13/pentagon-defends-kabul-drone-strike-that-reportedly-killed-civilians/ Chiudi

Il video e le testimonianze raccolte sembrano invece indicare l'assenza di esplosivo e nessuna connessione dell'autista con l'Isis. I militari americani hanno sostenuto che non conoscevano l'identità dell'autista dell'auto quando il drone lo ha ucciso, ma lo hanno ritenuto sospetto per come hanno interpretato le sue attività quel giorno, dicendo che forse ha visitato una casa sicura dell'Isis e, a un certo punto, ha caricato sulla vettura quello che pensavano potesse essere esplosivo. Il Times ha identificato l'autista come, un lavoratore di lunga data per un gruppo di aiuto americano. Le prove, tra cui ampie interviste con membri della famiglia, colleghi e testimoni, suggeriscono che i suoi viaggi quel giorno hanno effettivamente coinvolto il trasporto di colleghi da e verso il lavoro. E un'analisi delle registrazioni video ha mostrato che i militari potrebbero aver visto Ahmadi e un collega che caricavano taniche d'acqua nel bagagliaio per portarle a casa alla famiglia e aver creduto che si trattasse di contenitori di esplosivi".

"Zemari Ahmadi era un ingegnere che lavorava per il gruppo d'azione USA "Nutrition and Education International", che mira a eliminare la malnutrizione in Afghanistan", si legge sul sito NPR.

Samia, figlia ventunenne di Zemari Ahmadi, ha raccontato: “All’inizio ho pensato che fossero i talebani”, ha detto. “Invece era opera degli americani”. Aggiungendo: “C’erano pezzi di carne bruciata ovunque”.

"In Honor of Zemari Ahmadi", dal sito della sua ONG Fonte: https://www.neifoundation.org/ Chiudi

Joe Biden aveva detto prima del raid: "Colpiremo con precisione".

E' stato smentito, tragicamente smentito.

Forse proprio per questo, il Pentagono ha continuato a difendere il suo attacco omicida.