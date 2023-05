Repubblica Democratica del Congo: dilagante violenza intercomunitaria nella zona occidentale

Gli abitanti delle comunità Téké e Yaka sono coinvolti in una sanguinosa faida per la coltivazione delle terre e i diritti consuetudinari. Uccise oltre 300 persone e bruciate centinaia di case, scuole e centri sanitari. I militari intervenuti avrebbero ucciso, saccheggiato e stuprato.

(Kinshasa) – La violenza intercomunitaria nel territorio occidentale di Kwamouth nella Repubblica Democratica del Congo dal giugno 2022 al marzo 2023 ha ucciso almeno 300 persone in cicli di attacchi e rappresaglie, ha dichiarato oggi Human Rights Watch. Il governo dovrebbe affrontare urgentemente le controversie di lunga data sul potere consuetudinario e sui diritti alla terra per prevenire violenze ricorrenti.

La violenza dilagante nella Repubblica Democratica del Congo. Una foto raccapricciante degli scontri in corso

Gli abitanti dei villaggi delle comunità prevalentemente Teke e Yaka coinvolti in una disputa su una tassa consuetudinaria e l'accesso alla terra danneggiati, distrutti, saccheggiati e bruciati centinaia di case, così come scuole e centri sanitari. Alcune forze di sicurezza congolesi schierate per sedare le violenze avrebbero commesso esecuzioni extragiudiziali, saccheggi e violenze sessuali. Il governo non ha rinforzato le forze di sicurezza provinciali sopraffatte fino a settembre e non è riuscito a fornire un'assistenza adeguata alle oltre 50.000 persone sfollate a causa delle violenze. Le autorità dovrebbero indagare in modo completo e imparziale sulle uccisioni, assicurare i responsabili alla giustizia e facilitare l'accesso agli aiuti umanitari per coloro che ne hanno bisogno.

"Le autorità congolesi dovrebbero adottare urgentemente le misure necessarie per proteggere i civili in Occidente da ulteriori attacchi e sostenere lo stato di diritto", ha detto Thomas Fessy, ricercatore senior sul Congo presso Human Rights Watch. "È di fondamentale importanza consegnare alla giustizia i responsabili della violenza mortale a Kwamouth e affrontare le lamentele sottostanti"

La Repubblica Democratica del Congo. La regione interessata dagli scontri è il Bandundu

I risultati di Human Rights Watch si basano su viaggi di ricerca nella città di Bandundu a novembre, a Maluku a dicembre e interviste di persona e telefoniche a Kinshasa. Human Rights Watch ha intervistato 70 persone, tra cui 31 sopravvissuti e testimoni degli attacchi, nonché familiari delle vittime, ufficiali giudiziari, avvocati, operatori umanitari. società civile attivisti, leader ecclesiastici, membri del parlamento, personale delle forze di sicurezza, personale delle Nazioni Unite e funzionari provinciali e nazionaliIl popolo Teke ha storicamente posseduto gran parte della terra e dei titoli consuetudinari nel territorio di Kwamouth, nella provincia occidentale di Mai-Ndombe, come parte dell'altopiano di Bateke (letteralmente "l'altopiano del popolo Teke"), che si estende fino alla periferia di Kinshasa, la capitale, a sud. Nel corso degli anni, i membri delle comunità Yaka, Mbala, Suku e altre comunità delle vicine province di Kwilu e Kwango hanno formato una forza lavoro agricola per i proprietari terrieri nel territorio di Kwamouth o sono diventati agricoltori in cambio di una tassa consuetudinaria - che pagano anche gli agricoltori Teke - sotto forma di beni raccolti dai capi consuetudinari Teke.

Le tensioni sono covate sulla tassa consuetudinaria per tutto il 2021 e hanno raggiunto un punto di ebollizione nel febbraio 2022, quando i capi di Teke hanno annunciato un aumento delle tasse, che molti agricoltori hanno respinto. Human Rights Watch ha ricevuto informazioni credibili che i capi della Teke hanno successivamente tentato di riscuotere con la forza la tassa. Il 9 giugno, un gruppo di agricoltori principalmente Yaka e Mbala si è ammassato nella casa di un capo Teke nel villaggio di Masia Mbe in segno di protesta, secondo quanto riferito, lanciando pietre contro l'edificio. Il fratello del capo aprì il fuoco con un fucile da caccia, uccidendo uno dei contadini. Il giorno dopo, decine di abitanti del villaggio, principalmente Yaka, hanno preso d'assalto Masia Mbe, bruciando case e saccheggiando il villaggio

La zona del Congo RD insanguinata dai massacri fra Yaka e Téké

Una serie di attacchi mortali e rappresaglie seguirono nei giorni seguenti, costringendo diverse migliaia di persone a fuggire dalle loro case. A partire dalla fine di giugno, i membri della comunità Yaka si sono organizzati in gruppi, chiamandosi "Mobondo" dopo gli amuleti mistici. Armati di machete, coltelli, lance, archi e frecce, fucili da caccia e alcuni fucili d'assalto militari, hanno attaccato e ucciso decine di abitanti del villaggio Teke, hanno detto testimoni. Hanno fatto irruzione nei villaggi e bruciato le case. La Chiesa cattolica ha riferito in ottobre che gli aggressori avevano smesso di protestare contro le tasse consuetudinarie, ma cercavano di "impadronirsi della terra dell'altopiano di Bateke". A settembre, la violenza si era diffusa nella vicina provincia di Kwilu e in ottobre aveva raggiunto la periferia di Kinshasa.

Alcuni abitanti del villaggio Teke si sono uniti all'iniziale esplosione di violenza, prendendo di mira gli Yaka, i loro negozi e case. Ma gli assalitori di Mobondo li hanno presto sopraffatti. Diversi sopravvissuti e testimoni hanno detto che gli aggressori avrebbero radunato gli abitanti del villaggio e chiesto loro di dichiarare il loro gruppo etnico, prendendo di mira i Teke e coloro che erano percepiti come aventi legami con loro.

Una donna di 30 anni sopravvissuta a un attacco al villaggio di Fadiaka a settembre ha detto che molti degli assalitori si erano dipinti il volto nero con corde rosse attaccate intorno alla testa. Ha detto che prima sono andati a casa del capo [Teke] e gli hanno sparato a morte. "[Un assalitore noto come] Américain gli ha poi tagliato la testa. Hanno bruciato il suo corpo attaccato a una gomma, e poi se ne sono andati con la testa".

Le forze di sicurezza congolesi alla fine hanno effettuato arresti. Il tribunale militare ha processato almeno 115 persone con accuse relative ad atti di terrorismo, omicidio, incendio doloso, cospirazione criminale, possesso illegale di attrezzature militari e saccheggio. Al momento della stesura di questo articolo, quasi altre 300 persone erano in detenzione e sotto inchiesta in relazione alle violenze, secondo fonti giudiziarie.

Quattro membri delle forze di sicurezza congolesi sono stati condannati a morte per le uccisioni extragiudiziali di assalitori catturati, e altri otto sono stati condannati fino a 20 anni di carcere per abusi in risposta alle violenze di Kwamouth. Altri 41 soldati e personale di polizia sono stati arrestati e sono sotto inchiesta.

Il 15 novembre, la polizia nazionale del Congo ha emesso un avviso di insurrezione per sei uomini sospettati di essere tra i principali pianificatori delle violenze. Tuttavia, il governo ha nominato alcuni di loro per mediare tra le comunità. Da dicembre, centinaia di Mobondo che si sono arresi sono stati trasferiti nei centri di arruolamento e addestramento dell'esercito, senza essere adeguatamente controllati per il possibile coinvolgimento in abusi.

Human Rights Watch ha già documentato i massacri intercomunitari Yumbi del 2018, sempre nella provincia di Mai-Ndombe e sul potere consuetudinario, durante i quali sono state uccise almeno 535 persone. Pochi progressi sono stati fatti in un processo iniziato nel 2021. Le uccisioni a Kwamouth e dintorni evidenziano l'impunità per gravi crimini che continua ad alimentare la violenza nella regione occidentale del Congo

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dovrebbe indagare sulle uccisioni e altri presunti abusi e assistere il governo congolese con supporto tecnico, compresa l'assistenza forense. Il procuratore militare dovrebbe trasferire i casi appropriati ai tribunali civili, in linea con le linee guida del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite secondo cui i civili dovrebbero essere giudicati da tribunali militari solo in circostanze eccezionali e solo in condizioni che garantiscano realmente un giusto processo.

Il governo congolese dovrebbe sviluppare una strategia a lungo termine per migliorare la sicurezza all'interno e intorno al territorio di Kwamouth. Il governo, con l'assistenza internazionale, dovrebbe fornire l'assistenza umanitaria necessaria e l'assistenza sanitaria – compreso il sostegno psicosociale – alle persone bisognose. Il governo dovrebbe cercare assistenza straniera per riparare e ricostruire case e ricostruire scuole e centri sanitari, al fine di facilitare il ritorno sicuro e volontario degli sfollati.

"La risposta del governo congolese alla crisi di Kwamouth, durata mesi, è stata del tutto inadeguata", ha detto Fessy. "L'incapacità di fornire soluzioni significative e durature sulle tasse consuetudinarie e sul possesso della terra, così come la responsabilità per le atrocità passate, lascia le comunità esposte a cicli più mortali di violenza e rappresaglia".

Violenza sui diritti fondiari consuetudinari

Kwamouth è uno degli otto territori amministrativi della provincia di Mai-Ndombe, nella Repubblica Democratica del Congo. Fiancheggiato dal fiume Congo come confine condiviso con la Repubblica del Congo, il territorio di Kwamouth raggiunge la periferia di Kinshasa a sud.

Mentre Mai-Ndombe è stato in gran parte pacifico negli ultimi decenni, le lamentele di lunga data tra i vari gruppi etnici dell'area hanno occasionalmente innescato scontri violenti sull'accesso alla terra, sulla leadership consuetudinaria e sulle demarcazioni amministrative che risalgono all'epoca coloniale. Prima delle violenze del 2022-2023, il più recente spargimento di sangue da tali rivalità è stato il 2018 a Yumbi, più a nord lungo il fiume.

Conflitti sulla terra e rivendicazioni consuetudinarie sono scoppiati tra le cosiddette comunità "native" e "non native". A seguito delle crescenti tensioni per tutto il 2021 tra i leader della comunità sulle consuete royalties che i capi "nativi" Teke richiedono agli agricoltori, la disputa è diventata violenta nel giugno 2022.

Diverse fonti hanno riferito a Human Rights Watch che poco dopo che i capi di Teke hanno annunciato l'aumento delle tasse fondiarie sugli agricoltori, una falsa lettera attribuita al capo dello staff del ministero dell'Interno congolese e presumibilmente diffusa da agenti dell'ufficio locale dell'Agenzia nazionale di intelligence (Agence nationale de renseignements, ANR) ha sospeso l'aumento delle tasse. Gli agricoltori della comunità principalmente Yaka hanno invocato la lettera per rifiutare l'aumento.

La violenza è scoppiata il 9 giugno quando gli agricoltori hanno portato la disputa a casa di un capo Teke a Masia Mbe. Uno dei contadini è stato ucciso e il giorno dopo la gente della comunità ha iniziato a razziare i villaggi di Teke, hanno detto vari funzionari, leader della chiesa e residenti sfollati.

Uccisioni, saccheggi e altri abusi

Il numero di villaggi che sono stati attaccati dall'inizio delle violenze è difficile da determinare. Almeno 43 villaggi in gran parte Teke nelle province di Mai-Ndombe, Kwilu e Kinshasa sono stati perquisiti tra giugno 2022 e inizio marzo 2023. All'inizio, alcuni abitanti del villaggio Teke hanno cercato di difendere le loro comunità, o hanno preso di mira case e negozi appartenenti a Yaka o ad altre etnie non Teke, uccidendo alcune persone. Tuttavia, i Teke furono presto in inferiorità numerica o incapaci di respingere i gruppi di dozzine di assalitori in possesso di armi da fuoco e armi rudimentali. Questi gruppi di assalitori – principalmente della comunità Yaka, ma anche Suku e altri – formarono un movimento che si faceva chiamare "Mobondo" in riferimento agli amuleti protettivi che indossavano

Una delle oltre 300 vittime delle violenze e dei massacri

Gli abitanti del villaggio e i funzionari hanno detto che i gruppi spesso avvertivano i residenti per iscritto di un assalto imminente, spingendo molti abitanti del villaggio a fuggire in anticipo. Gli assalitori avrebbero poi saccheggiato, distrutto e bruciato case e infrastrutture, e preso di mira coloro che erano rimasti indietro. Hanno eretto posti di blocco sulle strade principali.

Una vittima delle uccisioni nel Congo RD

Un uomo di Teke di 27 anni sfollato a Maluku con i suoi due figli ha detto che un giorno di agosto la gente nel suo villaggio di Bokete ha trovato un pezzo di carta che diceva "vattene o stasera verremo a ucciderti". Ore dopo, sua moglie, di etnia Mbala, è stata trovata morta vicino al fiume, con la gola tagliata. "So che l'hanno uccisa a causa mia, perché era sposata con un Teke", ha detto l'uomo. "Non riusciamo a capire cosa sia successo, vivevamo tutti insieme, ci siamo sposati, Teke e Yaka".

Un commerciante di 49 anni, che è Yansi – un gruppo etnico percepito come legato ai Teke – ha detto che un gruppo di assalitori Yaka ha teso un'imboscata al suo camion sulla strada per Bandundu il 3 settembre:

"Ci hanno chiesto di scendere dal camion e di presentarci nella nostra lingua madre per dimostrare la nostra tribù [di origine]. Quando ho detto che ero uno Yansi, hanno detto "stiamo cercando voi Yansi perché siete alleati dei Teke". Hanno detto che avevano bisogno di versare il mio sangue... Uno di loro mi ha colpito la gamba con il suo machete. Ci ordinarono di sdraiarci a terra per giustiziarci, ero pietrificato pensando che stavo per morire. Ho detto loro che volevo pagare il mio sangue con i 300.000 franchi congolesi (150 dollari) che avevo con me. Mi hanno detto di alzarmi per dare loro i soldi. Ecco perché hanno risparmiato me e il camionista. Tornati sulla strada, abbiamo visto tre corpi".

Altri sopravvissuti e testimoni hanno fornito resoconti simili di essere stati invitati non solo a confermare il loro gruppo etnico, ma anche a dimostrarlo parlando la lingua pertinente.

Un membro della comunità Yansi ha detto di essere sfuggito a un gruppo di assalitori che hanno fatto irruzione nel villaggio di Liduma il 2 settembre. La sua casa fu bruciata e si nascose nella boscaglia per tre settimane. "[Un gruppo di] Yaka mi ha trovato e mi ha accusato di fabbricare armi per la gente di Liduma perché sono un fabbro, ma altri mi hanno difeso e sono stato risparmiato", ha detto. "Avevano frecce e fucili da caccia. Costringerebbero le persone a unirsi a loro e iniziarle agli amuleti. Coloro che si rifiutavano sarebbero stati uccisi"

Un congolese ucciso a colpi di machete negli scontri fra Yaka e Teke

Un alto ufficiale giudiziario ha detto che almeno 288 corpi sono stati recuperati e sepolti finora, ma ha avvertito che il bilancio delle vittime è molto probabilmente più alto dato che alcune aree devono ancora essere raggiunte. L'Ufficio congiunto per i diritti umani delle Nazioni Unite a Kinshasa ha dichiarato a febbraio di aver "ricevuto accuse credibili" secondo cui 322 persone sono state uccise, tra cui 53 vittime di esecuzioni extragiudiziali da parte delle forze di sicurezza governative.

Sfollamento e assistenza inadeguata

Le autorità provinciali hanno riferito che si stima che più di 50.000 persone siano sfollate internamente a causa delle violenze alla fine di dicembre, e altre 20.000 erano già tornate a casa. La maggior parte sono fuggiti all'interno delle province di Mai-Ndombe e Kwilu, o nelle province vicine di Kwango e Kinshasa. Circa 2.600 rifugiati avevano attraversato il confine con il Congo-Brazzaville alla fine di ottobre, secondo le Nazioni Unite. profugo agenzia.

"Le cifre [degli sfollati] sono probabilmente sottostimate perché è difficile sapere esattamente quanti sono gli sfollati", ha detto una fonte delle Nazioni Unite.

Molte famiglie sono state separate mentre fuggivano dalle violenze, e alcune hanno perso la vita. Secondo quanto riferito, alcuni sono annegati nel fiume. Un uomo di 65 anni sfollato a Maluku, vicino a Kinshasa, ha detto di aver perso di vista la moglie e otto figli mentre cercava di raggiungere una chiatta sul fiume Congo. "È stata come una battaglia per arrivarci, e ci siamo persi di vista", ha detto. "Pensavo che fossero arrivati alla chiatta, ma non li ho mai più visti".

"Le conseguenze umanitarie sono state intenzionalmente minimizzate [dal governo], e c'è stata pochissima assistenza umanitaria", ha detto un operatore umanitario. La fonte delle Nazioni Unite ha detto che le agenzie umanitarie erano sovraccariche con le operazioni nel Congo orientale e "ci è voluto del tempo per mobilitarsi e avviare le distribuzioni – gli aiuti hanno iniziato davvero a rotolare a novembre". Le autorità congolesi affermano di aver fornito cibo, medicine, tessuti, materassi, secchi e utensili da cucina agli sfollati.

Diversi sfollati, operatori umanitari e un funzionario provinciale hanno detto che in ottobre il governo ha dato 200.000 franchi congolesi (100 dollari) a ciascuna famiglia nel campo di Malebo – che all'epoca ospitava quasi 2.500 persone – e li ha esortati a tornare a casa, nel tentativo di chiudere il campo nonostante l'insicurezza nei luoghi da cui erano fuggiti. "Questo è stato uno sfratto mascherato ... Tale trattamento è davvero disumano", ha detto il funzionario provinciale. "Alcuni se ne sono andati, ma [diverse centinaia] sono rimasti in giro, non sapendo dove andare... Hanno finito per forzare il loro ritorno nel campo pochi giorni dopo". Un operatore umanitario ha sottolineato i continui rischi per la sicurezza nelle aree di origine degli sfollati: "C'è stata così tanta distruzione e case bruciate; Quali segnali considereranno positivi gli sfollati per tornare a casa?"

Quando Human Rights Watch ha visitato la città di Bandundu a novembre, gli sfollati alloggiavano presso famiglie ospitanti o al mercato di Malebo, che era stato trasformato nel campo che il governo ha tentato di chiudere in ottobre. Lì, gli sfollati dormivano sul pavimento dei magazzini e si lamentavano di non ricevere assistenza. "Non abbiamo ricevuto cibo o razioni, non è stata trovata alcuna soluzione per noi, stiamo soffrendo", ha detto un 49enne padre di sette figli, che ha raggiunto il campo di Malebo a ottobre. "I nostri bambini si stanno ammalando a causa delle zanzare – basta vedere come dormiamo qui. Dov'è il governo?"

Gli operatori umanitari hanno anche messo in guardia su "ferite invisibili" come traumi. Uno psicologo di Medici Senza Frontiere, Joel-Christopher Bolombo, che ha fornito assistenza psicologica agli sfollati a Kwamouth, ha dichiarato: "Alcuni pazienti hanno incubi, sviluppano una sfiducia in altre comunità che prima non avevano, o mostrano segni di depressione o sensi di colpa".

Gli attacchi di marzo hanno provocato nuovi sfollamenti.

Ai sensi della Convenzione di Kampala dell'Unione africana Sfollati interni in Africa, che il Congo ha ratificato, i governi sono obbligati a consultare e garantire la partecipazione degli sfollati interni nella pianificazione e nella gestione del loro ritorno, reinsediamento o integrazione. Non dovrebbero mai affrontare "il ritorno forzato o il reinsediamento in qualsiasi luogo in cui la loro vita, sicurezza, libertà e / o salute sarebbero a rischio". In conformità con la convenzione, il governo congolese dovrebbe anche fornire agli sfollati "cibo, acqua, riparo, cure mediche e altri servizi sanitari, servizi igienico-sanitari, istruzione e qualsiasi altro servizio sociale necessario".

Le autorità dovrebbero fornire agli sfollati e ad altri sopravvissuti assistenza per ricostruire le loro vite, comprese cure mediche e supporto psicologico e sociale, ha detto Human Rights Watch.

Abusi da parte delle forze di sicurezza congolesi

Le circa due dozzine di soldati congolesi assegnati alla provincia di Mai-Ndombe sono stati i primi dispiegati in risposta alle violenze, ma presto non sono stati in grado di far fronte alla portata degli attacchi. Mentre il governo congolese inviava rinforzi a settembre, alcuni membri delle forze di sicurezza avrebbero commesso abusi in aree di operazioni

Una fonte giudiziaria di alto livello ha detto che almeno 53 membri delle forze di sicurezza erano sotto inchiesta, perseguiti o erano già stati condannati per crimini commessi durante le operazioni, tra cui esecuzioni sommarie di assalitori catturati, saccheggi, incendi dolosi e violenze sessuali.

Il numero totale di detenuti che l'esercito e la polizia congolesi hanno sommariamente giustiziato non è noto. Una fonte militare ha detto che un capitano dell'esercito avrebbe ucciso almeno 12 detenuti da qualche parte tra Mbomo e Salongo in ottobre. "Li stava portando al quartier generale dell'esercito a Masia-Mbio", ha detto la fonte. "Avevano ucciso soldati a Engwene, quindi... Ha sparato a tutti loro con la sua arma". Un uomo sfollato a Kinshasa ha detto che "gli assalitori avevano saccheggiato [il villaggio di] Engwene, dove hanno anche ucciso soldati ... Gli anziani erano allora molto arrabbiati, non fidandosi di nessuna comunità, e uccisero molte persone".

Il 6 febbraio, Patrick Muyaya, ministro congolese delle comunicazioni e portavoce del governo, ha detto ai giornalisti a Kinshasa che "alcuni soldati si sono comportati male sul terreno e sono già sotto inchiesta".

Un soldato è stato condannato a 20 anni di carcere per aver violentato una donna catturata, ha detto la fonte giudiziaria. Altri quattro sono stati condannati a morte per esecuzioni extragiudiziali di prigionieri. Human Rights Watch si oppone alla pena di morte in ogni circostanza a causa della sua intrinseca crudeltà; i condannati a morte sconteranno l'ergastolo data la moratoria del Congo sulla pena di morte.

Presunti pianificatori della violenza e risposta del governo

Il governo congolese ha inviato la sua prima delegazione nel territorio di Kwamouth solo alla fine di agosto, due mesi dopo i primi attacchi mortali e dopo molti mesi di tensioni latenti nella provincia a seguito delle violenze intercomunitarie nel 2018. "Kinshasa ha reagito troppo tardi, se posso metterla così", ha detto un funzionario del territorio di Kwamouth, osservando che i rinforzi militari sono stati inviati solo a settembre.

La portata degli attacchi e il modus operandi dei gruppi Mobondo hanno dimostrato un certo grado di pianificazione e hanno incluso la partecipazione organizzata di centinaia di persone, principalmente reclutate tra le comunità Yaka, Suku, Mbala, Ndinga e Songo. L'uso di fucili d'assalto militari suggerisce che le armi sono state incanalate verso i gruppi di assalitori. Diverse fonti hanno detto che alcuni degli agricoltori più importanti della zona hanno guidato gruppi di assalitori, presumibilmente tenendo riunioni nelle loro fattorie per pianificare attacchi. Questi uomini sono conosciuti solo con i loro soprannomi: Sadam, Cobra, Américain, Kapenda, Ephraïm e Wamba.

Anche i capi consuetudinari autoproclamati avrebbero avuto un ruolo negli attacchi. Fonti giudiziarie, di polizia e militari, leader della chiesa e della società civile e membri provinciali del parlamento hanno tutti nominato Odon Nkimona Kumbu, noto come "Kiamvu", un titolo reale Yaka che si sarebbe dato, come uno dei principali pianificatori e istigatori della violenza.

Il 15 novembre, la polizia nazionale ha emesso un avviso di ricercato per Kiamvu, Kapenda, Sadam, Cobra, Ephraim e Américain. Descritti come "autori intellettuali" della violenza intercomunitaria, sono tutti ricercati per il crimine di insurrezione. Nessuno è noto per essere stato arrestato. Invece, alcuni di loro, tra cui Kiamvu, sono stati ufficialmente incaricati di mediare tra le comunità in conflitto e aiutare a smobilitare gli assalitori come parte di una "commissione di pacificazione" istituita dal presidente a settembre e guidata da Mini Kongo, un ex lottatore e autoproclamato capo consuetudinario di Suku che è percepito come alleato degli agricoltori Yaka.

"Posso confermare che loro [quelli ricercati dalle autorità] fanno parte della commissione in modo che possano convincere i loro membri a uscire dalla boscaglia", ha detto il viceministro dell'Interno Jean-Claude Molipe a Human Rights Watch il 2 marzo. "La nostra strategia è evitare un bagno di sangue, e quando le fasi [di pace e riconciliazione] saranno completate, dovranno affrontare la giustizia".

Come parte del lavoro della commissione, circa 1.200 membri dei gruppi Mobondo si arresero e furono consegnati all'esercito congolese, che li trasferì nei centri di addestramento militare. In un video diffuso all'inizio di gennaio, un alto ufficiale dell'esercito si rivolge a un gruppo di membri di Mobondo appena arresi di fronte a Mini Kongo. Dice loro: "Dite a quelli che sono ancora nella boscaglia di uscire. I veicoli per portarti fuori sono disponibili. Per andare dove? A Kinshasa per l'addestramento e poi nell'est per combattere [i ruandesi] e liberare il nostro Congo!"

Gli uomini arresi hanno poi cantato "Mobondo! Sadam! Mobondo! Sadam!" in riferimento a uno dei loro leader.

Il 29 gennaio, Molipe, Mini Kongo e Nana Manwanina Kiumba, un ministro del governo nell'Ufficio del Presidente, hanno supervisionato la partenza all'aeroporto di Kinshasa di decine di assalitori consegnati ai centri di addestramento militare. Non è chiaro quanti membri di Mobondo siano ancora in libertà, ma una nuova ondata di attacchi all'inizio di marzo suggerisce che hanno ancora la capacità di causare danni. Le autorità congolesi dovrebbero far rispettare l'avviso ricercato, indagare su tutte le accuse di gravi reati e consegnare alla giustizia i responsabili della violenza mortale, ha detto Human Rights Watch. Gli ex membri dei gruppi Mobondo dovrebbero essere controllati a fondo per garantire che le nuove reclute dell'esercito non siano state coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. Le persone sospettate di coinvolgimento in abusi dovrebbero essere indagate in modo imparziale. Ai responsabili dovrebbe essere impedito di arruolarsi nell'esercito e adeguatamente perseguiti.

