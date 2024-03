L'invio di armi all'Ucraina salva vite umane?

Il Papa: "Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca"

"Il negoziato non è mai una resa. È il coraggio per non portare il Paese al suicidio". La voce del Papa ci invita a riflettere con responsabilità e a mettere da parte l’orgoglio per il bene comune. Dobbiamo sostenere la sua voce e PeaceLink lo ha fatto inviandogli una lettera.

9 marzo 2024 - Alessandro Marescotti