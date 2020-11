Il re è nudo

Trump e i suoi collaboratori lo hanno sempre considerato un pessimo accordo per gli USA

Stiamo giungendo alla stretta finale sul futuro del New START e con esso di tutta la politica di controllo degli armamenti. Le prospettive non appaiono rosee. In assenza di un nuovo accordo segnerebbela fine della cinquantennale politica del controllo degli armamenti

29 settembre 2020 - Alessandro Pascolini