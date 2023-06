E' ora di decidere da che parte stare

Siamo nati dalla

parte giusta del mondo

Ma è solo Fortuna

migranti in un centro di identificazione e espulsione Chiudi

Dipende dalla spondada cui si guarda il mareÈ solo fortuna,ma pensiamo diaverla meritatae poco ci importadegli altri.

Gli altri sono il nemico che fermiamo ai confini, che lasciamo annegare nel mare, disperati sfuggiti alla sorte in cerca di una speranza di vita.

Noi,

colpevoli delle loro sfortune,

siamo gli ipocriti che piangono corpi che avrebbero potuto salvare.

E adesso che gli altri

potremmo essere noi

ci vendiamo

al miglior offerente,

barattando la verità con menzogne

che placano

le nostre paure

e assolvono

le nostre coscienze.

Come conigli d’allevamento,

che sanno, ma fanno finta di niente, grati a chi li ingrassa alla morte, indifferenti alla morte degli altri.

L’amore potrebbe salvare il mondo?

La Croce di Cutro costruita con alcuni rottami dell'imbarcazione naufragata a Cutro Autore: Adriana De Mitri Chiudi

Si, ma l’amore dov’è?Sembra scomparso dal mondo, ma l’amore c’èSembra scomparsoin un mondo che assolve chi si arricchisce sul sangue degli innocenti.

L’amore c’è,

ma parla piano

mentre l’odio urla forte.

L’amore c’è

È nelle mani che si tendono

per aiutare chi rimane indietro,

è nei corpi che si abbracciano,

nei ponti che uniscono,

è nel comprendere il dolore degli altri,

è nel pretendere giustizia sociale, è nel pretendere pari dignità e pari opportunità per tutti i popoli della terra.

L’amore c’è

è nelle scelte non violente,

è nella pace disarmata e disarmante.

E’ nel pretendere che tutti possano godere di un destino migliore.

E’ nel rispetto per l’ambiente e per tutte le specie viventi.

L’amore salverà il mondo, ma dipende da noi,

se saremo in tanti a sederci

dalla parte del torto.

L’amore salverà il mondo, ma dipende da noi.

Che dobbiamo decidere da che parte stare.

L’amore salverà il mondo se saremo dalla parte degli ultimi.

Che NON hanno mai chiesto di essere primi,

vogliono solo essere uguali.

Perché il paradiso non esiste e l’inferno è qui.

Adriana De Mitri