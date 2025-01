Germania: per contrastare i migranti la CDU sdogana i neonazisti tedeschi

Per il ministro dell'Interno Almasri era un "soggetto pericoloso" e andava espulso

L'imbarazzante giustificazione fornita da Piantedosi in Parlamento mettono in luce una preoccupante tendenza del governo italiano a privilegiare il rapporto diplomatico con la Libia per il trattenimento dei migranti. In questo modo il governo ha vanificato il mandato di arresto della CPI.

25 gennaio 2025 - Redazione PeaceLink