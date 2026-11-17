Il docufilm mostra come la lotta per la giustizia ambientale sia inscindibile dalla difesa della democrazia e della dignità umana, offrendo anche una prospettiva concreta di riconversione ecologica ed economica.

Il docufilm Taranto Chiama Autore: Rosy Battaglia Fonte: Calendario PeaceLink martedì 17 novembre 2026 alle ore 19:00, presso il "Taranto Chiama", il docufilm diretto dalla giornalista investigativa Rosy Battaglia. Approda oggi,, presso il Cinema Teatro Galliera di Bologna , la proiezione di, il docufilm diretto dalla giornalista investigativa

L'evento, che vedrà la presenza in sala della stessa regista per un confronto con il pubblico, rappresenta un'importante occasione di approfondimento su una delle più lunghe e significative esperienze di resistenza nonviolenta nel nostro Paese: quella di una comunità determinata a difendere il proprio diritto alla vita e alla salute dai veleni dell'acciaieria.

Il racconto di una lotta epica dei cittadini

"Taranto Chiama" (2025, 100') è molto più di un semplice documentario di denuncia ambientale. Frutto di un lavoro di inchiesta durato nove anni, l'opera mette in dialogo due realtà simbolo della crisi ecologica e sanitaria italiana: il quartiere Tamburi di Taranto – definito dall'ONU "zona di sacrificio" – e il rione di Servola a Trieste, segnato dalla presenza della Ferriera, la cui area a caldo è stata infine chiusa dopo decenni di mobilitazioni.

Attraverso l'incrocio rigoroso di dati epidemiologici, studi scientifici e documenti ottenuti tramite accesso agli atti (FOIA), il film dà voce a chi vive sulla propria pelle le conseguenze dell'inquinamento industriale. Madri, medici, pediatri, lavoratori, attivisti e frati compongono un mosaico umano che trasforma il dolore individuale in coscienza collettiva e azione pacifica.

Il docufilm mostra come la lotta per la giustizia ambientale sia inscindibile dalla difesa della democrazia e della dignità umana, offrendo anche una prospettiva concreta di riconversione ecologica ed economica.

Il valore dell'impegno civile di Rosy Battaglia

Dietro la macchina da presa c'è Rosy Battaglia, giornalista indipendente e fondatrice dell'associazione Cittadini Reattivi, che da anni incarna un modello esemplare di giornalismo civico e partecipato. Il valore del suo impegno risiede nella capacità di abbattere il muro tra chi fa informazione e chi subisce le ingiustizie ambientali.

In un panorama mediatico spesso distratto o condizionato da interessi economici, Battaglia ha scelto di praticare un giornalismo "dal basso", mettendo gli strumenti dell'inchiesta e della verifica dei dati al servizio delle comunità colpite. Il suo lavoro non si limita a raccontare i fatti, ma accompagna i cittadini nella conquista della consapevolezza, trasformando la conoscenza in uno strumento di autodifesa nonviolenta. "Taranto Chiama" ne è la sintesi più matura: un'opera nata dal basso, sostenuta dalla partecipazione popolare e pensata per rompere l'isolamento di territori troppo spesso lasciati soli a reagire alle ingiustizie ambientali e sociali.

La libertà è partecipazione

Per Giorgio Gaber "libertà è partecipazione". E partecipare alla serata al Cinema Galliera significa sostenere questa informazione libera per unirsi a un percorso di cittadinanza attiva che guarda al futuro con coraggio e responsabilità.