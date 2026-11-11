La nocività in fabbrica: come si lavorava negli altiforni dello stabilimento siderurgico di Taranto

La testimonianza delle condizioni di nocività vissute tra gli anni '70 e gli anni '80, fino ad arrivare agli anni '90 e al passaggio di gestione dello stabilimento. In allegato la sentenza di primo grado del 2014.

Il 23 maggio 2014, il Tribunale di Taranto (giudice monocratico Simone Orazio) ha emesso una sentenza di primo grado nel processo relativo alle morti e alle malattie da esposizione all'amianto nello stabilimento Italsider-Ilva.

Da questa sentenza abbiamo stralciato alcune testimonianze.

La prima testimonianza è quella resa dal teste Francesco Maresca al processo. Tale testimonianza rappresenta uno degli spaccati più circostanziati e drammatici sulle condizioni di lavoro e sulla nocività all'interno dello stabilimento Italsider-ILVA di Taranto.

Maresca ha lavorato come manutentore meccanico presso gli altiforni, svolgendo un'attività complessa che spaziava dalla carpenteria pesante al montaggio e smontaggio dei motori.

Le sue dichiarazioni toccano diversi punti chiave.

1. L'uso quotidiano e capillare dell'amianto

Maresca descrive l'amianto come una componente fondamentale e quotidiana del lavoro di manutenzione nei primi decenni. I lavoratori prendevano fogli di amianto e li sagomavano a mano per guarnire i motori e realizzare le cosiddette "piastre cieche" necessarie a isolare condotte di gas e tubazioni dal calore.

Durante le operazioni di taglio con cannello ossiacetilenico o ad "arcadia" (ad alta temperatura), i lavoratori venivano bardati integralmente con tessuti d'amianto — grembiuli, ghette, guanti e copricapo — per proteggersi dalle scintille e dalle scorie incandescenti. Questo utilizzo è proseguito abbondantemente fino alla fine degli anni '80.

2. Esposizione incontrollata a solventi e oli tossici (trielina e apirolio)

Oltre all'amianto, viene denunciato l'uso quotidiano e privo di cautele di altre sostanze altamente nocive.

Trielina: utilizzata comunemente come un normale detergente sgrassante, con i lavoratori che vi facevano letteralmente "i bagni", finché all'inizio degli anni '80 il caporeparto comunicò improvvisamente che era cancerogena e non andava più usata.

utilizzata comunemente come un normale detergente sgrassante, con i lavoratori che vi facevano letteralmente "i bagni", finché all'inizio degli anni '80 il caporeparto comunicò improvvisamente che era cancerogena e non andava più usata. Apirolio: olio di raffreddamento dei trasformatori ad alta tensione. Durante le operazioni di svuotamento e rabbocco, eseguite mentre i trasformatori adiacenti erano accesi e caldi, l'apirolio evaporava liberando PCB (simili alla diossina) nell'ambiente. Nessuno informava i lavoratori né forniva loro mascherine. Maresca scoprì la pericolosità dell'apirolio solo casualmente, vedendo un tecnico di una ditta esterna lavorarvi completamente protetto da tute bianche speciali.

3. Il lavoro estremo all'interno delle tramogge

Francesco Maresca descrive l'impatto delle pulizie interne alle tramogge (i grandi imbuti dove cade il minerale grezzo). Per staccare le incrostazioni di minerale ("callo") dalle piastre, gli operai dovevano entrare all'interno con i martelli manuali.

Si creava una nube di polvere tale da non vederci a un dito dal naso, uscendo completamente neri.

Sebbene esistessero magli automatici a motore che avrebbero evitato l'ingresso umano nella tramoggia, l'azienda si rifiutò sempre di acquistarli per evitare spese, riferisce Maresca.

4. Inadeguatezza delle mascherine e ritorsioni aziendali

Le mascherine antipolvere furono introdotte solo negli anni '80 ed erano semplici filtri di carta senza aspiratore/respiratore. Erano inefficaci. Accumulavano sudore e polvere sottile all'interno, diventando controproducenti per la respirazione. Le richieste degli operai per ottenere maschere dotate di respiratore rimasero del tutto inascoltate dall'azienda.

Quando i lavoratori (specialmente dopo la legge del 1992 sul bando dell'amianto) rifiutavano di intervenire su motori o tubazioni deteriorate e sfilacciate ricoperte di amianto, i superiori in linea gerarchica rispondevano con l'intimidazione: "Ti rifiuti? Se ti rifiuti prendi la roba e vattene a casa". Oppure la ritorsione scattava con il taglio della giornata di stipendio. Questa pressione economica spingeva molti operai ad accettare comunque le lavorazioni a rischio.

5. Le altre testimonianze dei lavoratori

Le testimonianze rese nel processo di primo grado conclusosi nel 2014 ricostruiscono, attraverso le parole dei lavoratori e di un chimico, la presenza quotidiana e prolungata dell’amianto nello stabilimento siderurgico tarantino nel periodo che accompagna il passaggio dall’Italsider all’ILVA dei Riva. Ne emerge un quadro in cui la tutela della salute e la bonifica ambientale appaiono sistematicamente subordinate alle esigenze produttive e di risparmio.

Sul fronte dei manutentori elettrici, la deposizione di Giannattasio ha confermato che fino al 1992 l’amianto era presente quotidianamente nelle sottostazioni, sui quadri e sulle passerelle dei cavi, utilizzato per isolare le linee ad alta tensione dal rischio di incendi e sovratemperature. Il contatto riguardava in modo specifico le squadre di pronto intervento, come quella del collega Vito Ancona, chiamato a riparare guasti su quadri da migliaia di volt sommersi da manufatti in asbesto. Giannattasio ha evidenziato come la presenza dell’amianto sia proseguita ben oltre il bando di legge, fino agli interventi di rimozione eseguiti nella Centrale Termoelettrica 1 solo tra il 2009 e il 2010.

A completare il quadro è intervenuta la testimonianza di Di Pietro, assunto nel 1998, il quale ha riferito come la gestione dei rischi fosse rimasta problematica anche negli anni più recenti: già pochi mesi dopo l’assunzione gli operai più giovani furono adibiti alla sostituzione di cavi in quadri elettrici andati in fiamme senza alcun dispositivo di protezione o avviso sulla presenza di amianto. Di Pietro ha raccontato che materiali contenenti amianto non censiti continuavano a emergere persino nel 2013 durante i lavori di manutenzione, e che l’azienda interveniva soltanto a posteriori, a seguito delle denunce dei lavoratori o delle ispezioni dello SPESAL.

Questa realtà trova riscontro nelle deposizioni degli addetti agli altri reparti dello stabilimento. Nei tubifici, testimoni come Battista, Mignogna e Reale hanno spiegato che le tubazioni di grosse dimensioni venivano rivestite con bitume caldo e teli di amianto tagliati a mano con le falci a breve distanza dal viso, con fibre volatili disperse nell’aria che apparivano a occhio nudo come coriandoli al sole e venivano inevitabilmente inalate. Gli impianti di aspirazione erano rari, rudimentali, spesso guasti o costruiti dai lavoratori stessi, e gli operai finivano persino per consumare il pasto direttamente sui rotoli di amianto. Infine, nelle acciaierie e nelle colate continue, i testi La Fratta e Lombardi hanno riferito che cordoni e cartoni d’amianto venivano usati quotidianamente attorno alle lingottiere e sui carri paniera, in ambienti saturi di polveri dove le pulizie straordinarie venivano eseguite soltanto nell’imminenza di visite ispettive esterne.

6. Il riscontro tecnico-scientifico

A completamento del quadro testimoniale, la deposizione del dottor Roberto Giua — all’epoca responsabile del servizio ISPESL operante sotto l'ASL di Taranto — fornisce il fondamentale riscontro tecnico-scientifico e ispettivo a quanto raccontato dagli operai. Attraverso una complessa attività di censimento condotta sul campo tra il 1996 e il 1999, gli ispettori prelevarono circa seicento campioni di materiale nei vari reparti dell’impianto siderurgico, riscontrando che oltre il 70% di essi, circa 450 campioni, conteneva effettivamente amianto. Il dottor Giua ha definito interi settori dello stabilimento, come la Centrale Termoelettrica 1, come un vero e proprio “regno dell’amianto”, caratterizzato da un intrico continuo di tubazioni, caldaie e quadri coibentati con materiale tossico.

Dall’indagine dell’organo di vigilanza è emersa una profonda discrepanza tra i dati dichiarati dall’azienda e la realtà presente nei luoghi di lavoro. Se la dirigenza dell’ILVA tendeva a rimuovere prevalentemente amianto di tipo compatto per mere ragioni di risparmio economico e di praticità, il censimento dell’ASL accertò che ben due terzi del materiale ancora giacente negli impianti era amianto friabile, ovvero la forma chimicamente più pericolosa in quanto incline a sbriciolarsi e a disperdere nell’aria microscopiche fibre inalabili.

La testimonianza del dottor Giua ha aperto una finestra anche sull’inadeguatezza delle procedure aziendali e sulla precarietà degli interventi di bonifica. L’ispettore ha ricordato come per anni le stesse pratiche operative scritte dell’azienda prescrivessero agli elettricisti di pulire i caminetti spegniarco dei quadri utilizzando l’aria compressa, costringendo di fatto gli operai a soffiare sulle polveri d’amianto e a diffonderle direttamente nell’aria dell’ambiente lavorativo. Sul fronte del risanamento ambientale, la ASL ha evidenziato come l’azienda facesse un ricorso sistematico alla tecnica del glove bag, piccoli sacchi sigillati monouso concepiti esclusivamente per la rimozione di modeste quantità di amianto. Tale scelta, giudicata dagli ispettori del tutto sproporzionata per difetto rispetto alle dimensioni imponenti del sito siderurgico, rispondeva alla volontà aziendale di abbattere i costi ed evitare a tutti i costi il fermo del ciclo produttivo.

A riprova dei rischi concreti sui lavoratori, in un controllo effettuato presso il reparto Sqdart, dedicato alla dolcificazione delle acque, gli ispettori individuarono residui di amianto anfibolico abbandonati a terra a seguito di una bonifica eseguita in modo scorretto nei pressi di una ventola in funzione, registrando una concentrazione aerodispersa superiore a mille fibre per litro d’aria, valore enormemente al di sopra di qualsiasi soglia di sicurezza dell’epoca. Infine, l’attività del dottor Giua ha confermato l’assenza prolungata di una vera etichettatura dei pericoli e la lentezza nell’avviare una mappatura completa dello stabilimento, richiesta formalmente dall’ASL solo nel 2000 e consegnata dall’azienda, con continui rinvii, soltanto nel tardo 2003.

Lette insieme, le deposizioni degli operai e quella del dottor Giua compongono un racconto coerente: da un lato la quotidianità dell’esposizione, dall’altro la conferma tecnica che quella esposizione non fu né episodica né adeguatamente prevenuta.