I dati ufficiali delle emissioni dichiarate al database INES, recuperati e messi a confronto da PeaceLink, documentano che tra il il 2002 e il 2005 le emissioni invece di diminuire aumentavano. aumentavano le emissioni di diossine, benzene, IPA, mercurio, cromo e numerosi altri inquinanti. Aumentavano anche diversi metalli pesanti scaricati nelle acque.

A Taranto chi deteneva il potere ha insegnato ad aspettare e ad avere fiducia nei miglioramenti promessi. C'è una vicenda illuminante che vale la pena di essere raccontata adesso gli impianti inquinanti sono stati spenti. Parliamo degli atti di intesa. Tra il 2003 e il 2006 furono sottoscritti diversi atti d'intesa fra ILVA, organizzazioni sindacali, Regione Puglia ed enti locali . Il loro obiettivo dichiarato era promuovere interventi di riduzione delle emissioni dello stabilimento siderurgico di Taranto, con un cronoprogramma di lavori per ridurre l'impatto ambientale della fabbrica.

Gli accordi sindacali per la riduzione dell'inquinamento

Gli atti di intesa fra l'ILVA con CGIL, CISL e UIL ed enti locali furono sottoscritti l'8 gennaio 2003, il 27 febbraio 2004, il 15 dicembre 2004 e il 23 ottobre 2006. Erano previsti anche sopralluoghi e verifiche sullo stato di attuazione degli interventi.

Ma gli impegni assunti si traducevano effettivamente in una riduzione dell'inquinamento? Che controllo svolsero i sindacati che disponevano dei Rappresentati Lavoratori per la Sicurezza che in base al D.Lgs. 81/2008 per la tutela in materia di salute e sicurezza? I sindacati avrebbero dovuto esercitare un controllo rigoroso sull'esposizione dei lavoratori agli agenti inquinanti all'interno dell'ILVA, a partire da quelli cancerogeni, tutelando direttamente i lavoratori e indirettamente anche i cittadini. Ci si aspettava che questo processo di trattative (svoltosi a porte chiuse) avrebbe portato a miglioramenti sia per i lavoratori sia per i cittadini. Cosa accadde invece? Un’immagine pubblicata da Jacobin Italia con uno slogan molto diffuso nella città di Taranto Autore: Jacobin Italia Fonte: https://jacobinitalia.it/disinnescare-la-bomba-dellex-ilva/

PeaceLink consulta il database INES

Mentre si discuteva di riduzione degli inquinanti con gli Atti di Intesa, PeaceLink cominciò a interrogare il database INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), il registro ministeriale che raccoglieva le dichiarazioni sulle emissioni inquinanti dei principali impianti industriali.

Il confronto fra il 2002 e il 2005 restituiva un quadro preoccupante.

Non si trattava di misurazioni effettuate direttamente da PeaceLink: erano dati dichiarati dalla stessa ILVA. PeaceLink li aveva recuperati, organizzati e confrontati, rendendoli accessibili alla cittadinanza.

L'aumento delle emissioni ILVA in atmosfera

Questi sono i dati riportati nella tabella storica ricostruita da PeaceLink e che vennero esposti durante un incontro al ministero dell'Ambiente il 28 maggio 2008.

Inquinante Unità 2002 2005 Variazione CO₂ q/a 8.077.819,3 11.072.060,1 +37,1% Benzene kg/a 188.236,7 219.240,3 +16,5% Cadmio kg/a 285,4 371,8 +30,3% Cromo kg/a 2.665,1 3.800,8 +42,6% Diossine e furani g/a 71,4 93,0 +30,3% Fluoro e composti kg/a 406.747,1 529.853,3 +30,3% IPA kg/a 25.913,9 31.124,3 +20,1% Mercurio kg/a 1.063,3 1.385,1 +30,3% Ossidi di azoto (NOx) q/a 25.184,9 28.648 +13,8% Ossidi di zolfo (SOx) q/a 37.958,7 41.840,5 +10,2% PCB kg/a 92,8 120,8 +30,2% Particolato (PM) q/a 9.707,4 10.979 +13,1%

Fonte: tabella storica PeaceLink elaborata sui dati INES. q/a indica quintali all'anno; kg/a chilogrammi all'anno; g/a grammi all'anno.

I picchi negli scarichi idrici ILVA

I dati INES delle emissioni in acqua stimate dall'ILVA stessa indicavano che l'azienda sapeva di inquinare di più ma dichiarava di firmare atti di intesa con sindacati ed enti locali per fare l'esatto opposto.

Inquinante Unità 2002 2005 Variazione Arsenico kg/a 118,3 1.172,1 +890,8% Cadmio kg/a 1.182,6 399,5 -66,2% IPA kg/a 2.635 3.070,9 +16,5% Mercurio kg/a 118,3 665,8 +462,8% Nichel kg/a 591,3 6.191,2 +947,0% Piombo kg/a 1.182,6 3.355,1 +183,7% Zinco kg/a 40.712,1 36.574,7 -10,2%

Particolarmente rilevanti sono gli aumenti dichiarati per nichel, arsenico, mercurio e piombo. Si tratta di variazioni percentuali elevatissime, che meritavano approfondimenti e controlli specifici. Furono fatti?

La fiducia tradita

Questi dati non hanno bisogno di molti commenti, si commentano da soli.

La Procura di Taranto, durante la requisitoria di Ambiente Svenduto li definì "la più grossolana presa in giro compiuta dai vertici dell'Ilva".

Per troppo tempo le organizzazioni sindacali confederali hanno gestito le trattative senza riuscire a ottenere un cambiamento. Mentre si sottoscrivevano accordi e si conducevano trattative con l'azienda e le istituzioni, ai cittadini veniva chiesto di avere pazienza e fiducia: l'inquinamento sarebbe diminuito, gli interventi di ambientalizzazione avrebbero prodotto risultati. Sindaci, presidenti di Provincia e di Regione fecero da imbonitori, sbandierando gli atti di intesa come se fossero delle conquiste.

Al contrario, i dati del registro INES relativi al periodo 2002-2005, che PeaceLink riuscì a ricostruire, mostrano aumenti di numerose emissioni dell'ILVA, sia in atmosfera sia nelle acque.

L'evidenza di quei dati di inquinamento in aumento interpella oggi anche chi, in quegli anni, partecipava alle trattative e agli accordi. Quali verifiche furono pretese dai sindacati? E perché non si è trasformata la difesa della salute in una condizione irrinunciabile delle relazioni industriali? Regione ed enti locali controllavano o facevano finta?

Nel frattempo i profitti dell'ILVA venivano "depositati in Svizzera e controllati da alcuni trust domiciliati nel paradiso fiscale di Jersey", si legge nel Sole 24 Ore.

Un amaro bilancio

Il bilancio è amaro: ieri i cittadini sono stati invitati ad aspettare mentre l'inquinamento continuava a crescere e i profitti andavano nei paradisi fiscali. La fiducia di un'intera città veniva tradita.

Oggi, con un'industra priva di risorse e piena di debiti, i lavoratori rischiano di pagare il prezzo di una crisi da tempo annunciata senza che sia stata preparata per tempo un'alternativa.

L'elenco delle colpe politiche e sindacali è enorme.

A Taranto non è mancato il tempo per discutere del futuro dell'ILVA e di correre ai ripari.

Adesso bisogna avere il coraggio di chiedere conto di un quarto di secolo di promesse tradite, un quarto di secolo sprecato in cronoprogrammi (che bella parola) che servivano a illudere e prendere tempo mentre le persone si ammalavano e morivano.

La stessa Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) era diventata un elastico da allungare a piacimento. L'amianto doveva essere rimosso completamente nel 2014, poi la scadenza è stata spostata, proroga dopo proroga, al 2023. La scadenza del 2023 è trascorsa senza che la bonifica venisse completata. Le successive autorizzazioni (come l'AIA del 2025) avevano concesso una dilazione temporale dei termini, rimandando la scadenza definitiva fino al 2037.

Chiedevano fino al 2037 per togliere tutto l'amianto, ma la Cassazione ha tolto la spina al gioco della morte.

ILVA è spenta Autore: PeaceLink Fonte: ChatGPT

Il risveglio da un inganno di massa

E oggi Taranto si sveglia con il senso della fine non solo dell'inquinamento dell'ILVA ma anche con l'amara sensazione di essere stata vittima di un cinico e colossale inganno di massa.

Se proprio dobbiamo dirla tutta, sarebbe interessante assistere a un processo di massa verso chi - fra i decisori politici - ha abusato della credulità popolare. L'abuso della credulità popolare è un illecito previsto dall'articolo 661 del Codice Penale italiano. Nato storicamente per contrastare le attività di ciarlatani, guaritori abusivi o la simulazione di falsi miracoli e fenomeni paranormali, oggi l'articolo è formulato per sanzionare chiunque inganni pubblicamente un numero indeterminato di persone, sfruttando la loro ingenuità.

Proprio così.