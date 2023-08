Si manifesterà per Julian Assange davanti alle ambasciate e ai consolati australiani. Ecco perché.

Sabato 2/9, ore 17, gli attivisti di Free Assange Roma manifesteranno davanti all'Ambasciata australiana di Roma mentre a Milano si terrà un sit-in davanti al Consolato australiano, organizzato dal Comitato per la liberazione di Julian Assange - Italia, per dire: Australia, fatti avanti per Julian!!

Manifestanti con maschere di Julian Assange davanti all’Ambasciata australiana di Roma (edificio bianco) durante un sit-in tenutosi in occasione della festa del Carnevale, 12 febbraio 2023. Autore: Patrick Boylan Fonte: Free Assange Roma Chiudi

Recentemente (29 luglio 2023), il Segretario di Stato USA Anthony Blinken, in visita in Australia, ha respinto la richiesta del suo omologo australiano di porre fine alla persecuzione giudiziaria degli Stati Uniti nei confronti di Julian Assange. Blinken ha giustificato il suo rifiuto affermando che Assange, con le sue rivelazioni sui crimini di guerra degli USA in Iraq e Afghanistan, ha "rischiato di causare un danno molto serio alla sicurezza nazionale [degli Stati Uniti]".Ma notate la scelta delle parole. Blinken non ha affermato che Assange abbia effettivamente causato un danno (come si sosteneva all'epoca delle rivelazioni); ha semplicemente affermato che Assange ha rischiato – ipoteticamente – di causare un danno, il che è ben diverso. Infatti, il 16 agosto 2010, l'allora Segretario alla Difesa Robert Gates ha inviato una testimonianza scritta a una commissione del Senato negando che le rivelazioni di WikiLeaks avessero compromesso in qualche modo la sicurezza nazionale. Lo stesso vale per l'affermazione di aver effettivamente causato morti e lesioni: per Gates tale affermazione è infondate.Come possono quindi gli Stati Uniti giustificare la persecuzione implacabile di Assange per quasi 13 anni e la volontà di imprigionarlo per altri 175, solo perché avrebbe causato un ipotetico rischio anni fa? La sproporzione non è forse eccessiva?Questa è l'ovvia domanda che, tuttavia, gli interlocutori australiani di Blinken non gli hanno posto in risposta al suo tentativo di giustificare la persecuzione giudiziaria di Assange.

Né gli interlocutori di Blinken gli hanno fatto presente che i quattro anni trascorsi da Assange in isolamento in un carcere di massima sicurezza britannico sono più che sufficienti a compensare l'ipotetico rischio da lui causato anni fa e che, pertanto,, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare la loro richiesta di estradizione.



Invece, il Ministro degli Affari Esteri Penny Wong e gli altri dignitari australiani presenti all'incontro con Biden sembravano non avere niente da ridire.



Eppure, è evidente che nelle attuali relazioni bilaterali, l'Australia ha il coltello dalla parte del manico! Blinken era venuto in Australia per chiedere la creazione di nuove basi militari per contenere la Cina; i politici australiani avrebbero potuto certamente porre la liberazione di Assange come condizione preliminare ai negoziati. Invece, non hanno detto nulla.



Questa capitolazione da parte dell'Australia deve finire!



Come attivisti per Assange, vogliamo quindi che le autorità australiane sappiano che, a nostro avviso, è giunto il momento di assumere un atteggiamento più assertivo nei confronti degli Stati Uniti. L'Australia ha ora la possibilità di costringere il suo alleato a porre fine alla persecuzione giudiziaria di Julian Assange. Che l'Australia usi questa leva!



Noi attivisti non siamo i soli a volere che Canberra si muova; possiamo contare sul sostegno di gran parte della popolazione australiana e di una significativa coalizione trasversale in Parlamento.

Le due locandine per i presidi che si terranno davanti alle rappresentanze diplomatiche australiane sabato, 2 settembre, ore 17. Fonte: Comitato per la liberazione di Julian Assange - Italia. Chiudi

Un gruppo di australiani ha chiesto agli attivisti di tutto il mondo di organizzare sit-in o manifestazioni il 2 settembre davanti alle ambasciate e ai consolati australiani, per dire al Primo Ministro Anthony Albanese, senza mezzi termini: "Caro Albo, basta con le tue promesse di fare pressione sugli Stati Uniti, ora vogliamo vederti visibilmente all'attacco'. AUSTRALIA: FATTI SENTIRE! BATTI UN COLPO!!! AGISCI SUBITO IN MODO CONCRETO PER IL RILASCIO DI JULIAN ASSANGE!!!".A Roma, sabato il 2 settembre alle ore 17.00, gli attivisti di Free Assange Roma si riuniranno davanti all'Ambasciata australiana in via Antonio Bosio 5, all'angolo con via Nomentana. Tra gli ospiti che prenderanno la parola sono Beppe Giulietti, già presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, Davide Dormino, lo scultore che ha creato la monumentale statua “Anything to Say?” raffigurante Assange accanto a Chelsea Manning ed Edward Snowden, e un esponente del movimento giovanile Cambiar Rotta.

Contemporaneamente si terrà un sit-in a Milano davanti al Consolato australiano in piazza San Babila, organizzato dal Comitato per la liberazione di Julian Assange - Italia. I due eventi saranno collegati telefonicamente. Azioni simili si terranno a Wellington (Nuova Zelanda), Londra, Paris, Berlino, Monaco di Baviera, Tulsa (USA), oltre che in Svezia e Messico.



Per ulteriori informazioni contattare info@freeassangeroma.it

