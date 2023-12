Intelligenza artificiale e pace: una guida in sette punti

Ampliare nel mondo la risonanza di ciò che scriviamo

Sottolineate fino alla noia tutte le cose pericolose e negative, occorre però gettarsi nella mischia. Per fare cosa? Ad esempio per creare sui siti web pacifisti la nostra versione in inglese. Di ogni articolo può essere realizzata all’istante anche una sintesi in inglese.

21 dicembre 2023 - Alessandro Marescotti