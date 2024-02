Esperta ONU chiede al governo UK di non estradare Julian Assange

Alice Jill Edwards Autore: ONCHR Fonte: https://www.linkedin.com/posts/alice-edwards-b8259419b_unitedstates-clustermunitions-warandpeace-activity-7110288475949543424-P8t9 Chiudi

"Julian Assange soffre di un disturbo depressivo ricorrente e di lunga data. È considerato a rischio di suicidio. Negli Stati Uniti deve rispondere di numerose accuse, anche in base alla legge sullo spionaggio del 1917 per la presunta diffusione illegale di cablogrammi e documenti diplomatici e di altro tipo tramite WikiLeaks. Se estradato, potrebbe essere detenuto in isolamento prolungato in attesa del processo o come detenuto. In caso di condanna, potrebbe essere condannato fino a 175 anni di carcere", ha dichiarato Edwards.

"Il rischio di essere messo in isolamento prolungato, nonostante il suo precario stato di salute mentale, e di ricevere una condanna potenzialmente sproporzionata solleva dubbi sulla compatibilità dell'estradizione di Assange negli Stati Uniti con gli obblighi internazionali del Regno Unito in materia di diritti umani, in particolare ai sensi dell'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dei rispettivi articoli 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e della Convenzione europea sui diritti umani", ha aggiunto la relatrice speciale.

"Le assicurazioni diplomatiche di trattamento umano fornite dal governo degli Stati Uniti non sono una garanzia sufficiente per proteggere il signor Assange da questo rischio", ha dichiarato Edwards. "Non sono legalmente vincolanti, hanno una portata limitata e la persona che le assicurazioni mirano a proteggere potrebbe non avere alcun ricorso se vengono violate".



"Invito il governo del Regno Unito a rivedere attentamente l'ordine di estradizione del signor Assange al fine di garantire il pieno rispetto del divieto assoluto e inderogabile di consegna alla tortura o ad altre forme di trattamento o di punizione crudeli, inumani o degradanti e a prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute fisica e mentale del signor Assange", ha dichiarato l'esperto.



L'ultimo appello nel Regno Unito contro l'estradizione di Assange è previsto per il 20-21 febbraio davanti all'Alta Corte di Londra; fa seguito ad anni di battaglia legale. Julian Assange deve affrontare 18 capi d'accusa negli Stati Uniti per il suo presunto ruolo nell'ottenere e divulgare illegalmente documenti classificati relativi alla difesa nazionale, comprese prove che rivelano presunti crimini di guerra. Dal 2019 è detenuto nel Regno Unito, dove attualmente si trova nel carcere di Belmarsh.