Cyberattivismo creativo: sfruttare l'Intelligenza Artificiale per una causa sociale

Cyberattivismo creativo: sfruttare l'Intelligenza Artificiale per un impatto visivo potente

L'era digitale ha portato con sé un arsenale di strumenti innovativi, e l'intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente emergendo come una risorsa chiave per esplorare nuove forme di espressione visiva. In questo contesto, l'utilizzo di piattaforme AI text-to-image sta guadagnando terreno, offrendo nuovi orizzonti per il cyberattivismo creativo e impattante.

Una prova di IA generativa partendo dalla scritta "ILVA" (che spesso a Taranto è associata alla parola "mostro") che è stata associata a "operaio". Autore: Alessandro Marescotti Fonte: Copilot (immagine generata con la app Start) Chiudi

Esplorando le Piattaforme AI Text-to-Image

Un generatore di immagini che interpreta il testo è anche noto col nome piuttosto tecnico di “text-to-image”. Si fornisce un'indicazione del tipo: crea uno scenario di fumi in una fabbrica con un operaio che soffoca. Oppure: crea uno scenario con un operaio divorato da un mostro e metti la scritta ILVA.

Vediamo alcune piattaforme che possono generare immagini con l'Intelligenza Artificiale.

NightCafe

NightCafe spicca come una risorsa gratuita nel mondo dei generatori d'arte AI. Con la possibilità di scegliere vari stili, questa piattaforma offre un'esperienza user-friendly e una rivendicazione chiara del copyright sulle opere generate. È un potente strumento per chi desidera esplorare nuove forme di creatività.

DeepAI

DeepAI offre un vasto spettro di possibilità creative. Attraverso la generazione di immagini basate su testo, questa piattaforma apre le porte a un'ampia gamma di esplorazioni visive.

Canva

Canva, una piattaforma ampiamente conosciuta per le sue funzionalità grafiche, ha introdotto gli "Strumenti Magici", offrendo un'esperienza completa basata sull'IA. Con funzionalità come la Scrittura Magica e l'Animazione Magica, Canva sfrutta l'intelligenza artificiale per trasformare l'idea creativa in realtà visiva in modo rapido ed efficace.

Bing AI (Copilot)

Bing AI di Microsoft si distingue per il suo utilizzo di DALL-E 3, un'IA avanzata in grado di generare immagini realistiche e creative. Attraverso la combinazione di DALL-E 3 e ChatGPT, questa piattaforma offre un approccio collaborativo tra intelligenze artificiali testuali e visive, aprendo nuovi orizzonti per l'esplorazione e la creazione visiva.

Il sacrificio di un operaio in una fabbrica inquinante Autore: Alessandro Marescotti Fonte: Copilot Chiudi

Cyberattivismo creativo: sfruttare l'IA per la Causa

L'utilizzo di piattaforme AI text-to-image non solo offre nuove opportunità creative, ma può anche essere un potente strumento per il cyberattivismo. Attraverso la creazione di immagini impattanti e coinvolgenti, è possibile sensibilizzare su questioni sociali e ambientali. O per dare in modo efficace una "spinta" visiva ai post pacifisti.

Conclusioni

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui concepiamo e creiamo l'arte visiva. Le piattaforme AI text-to-image offrono un terreno fertile per l'esplorazione creativa e l'attivismo digitale. Sfruttando queste risorse in modo etico e consapevole, è possibile creare un impatto visivo duraturo e significativo nella nostra società sempre più digitale e connessa.