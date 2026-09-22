Per un'Agenzia Internazionale per l'Intelligenza Artificiale

Risoluzione del gruppo di lavoro su AI per prevenire e risolvere i conflitti. Guerra, escalation e controllo umano

Il gruppo di lavoro della conferenza AI4Peace sul ruolo dell'AI nella prevenzione del conflitto in scenari complessi, sentiti gli autorevoli, motivati e documentati allarmi sul rapporto AI/minaccia esistenziale all'umanità, raccomanda l'istituzione in sede ONU dell'Agenzia Internazionale per l'Intelligenza Artificiale.

L'obiettivo è garantire, nel più breve tempo possibile e in un quadro globale di escalation della guerra, la prevenzione dell'uso non autorizzato degli arsenali nucleari indotto dalla estrema riduzione dei tempi decisionali prodotta dall'Intelligenza Artificiale. A tal fine, occorre che si affermino regole vincolanti nel diritto internazionale per definire la separazione tra processi decisionali tecnici e processi decisionali politici e diplomatici.

Questo, al fine di prevenire la guerra nucleare e promuovere pace e disarmo nucleare generale, reciproco e controllato, come richiesto dal Trattato ONU di Proibizione delle Armi Nucleari, già sottoscritto da oltre 100 Stati Membri delle Nazioni Unite e avente come primo firmatario lo Stato membro dell'ONU che ospita questa speciale Conferenza congiunta dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite e della Pontificia Università Lateranense.