Per un'Agenzia Internazionale per l'Intelligenza Artificiale
Il gruppo di lavoro della conferenza AI4Peace sul ruolo dell'AI nella prevenzione del conflitto in scenari complessi, sentiti gli autorevoli, motivati e documentati allarmi sul rapporto AI/minaccia esistenziale all'umanità, raccomanda l'istituzione in sede ONU dell'Agenzia Internazionale per l'Intelligenza Artificiale.
L'obiettivo è garantire, nel più breve tempo possibile e in un quadro globale di escalation della guerra, la prevenzione dell'uso non autorizzato degli arsenali nucleari indotto dalla estrema riduzione dei tempi decisionali prodotta dall'Intelligenza Artificiale. A tal fine, occorre che si affermino regole vincolanti nel diritto internazionale per definire la separazione tra processi decisionali tecnici e processi decisionali politici e diplomatici.
Questo, al fine di prevenire la guerra nucleare e promuovere pace e disarmo nucleare generale, reciproco e controllato, come richiesto dal Trattato ONU di Proibizione delle Armi Nucleari, già sottoscritto da oltre 100 Stati Membri delle Nazioni Unite e avente come primo firmatario lo Stato membro dell'ONU che ospita questa speciale Conferenza congiunta dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite e della Pontificia Università Lateranense.
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