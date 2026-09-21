Democratizzare la conoscenza, trasformare il sapere

Per decenni, i think tank, le lobby militari e i governi hanno avuto il monopolio della conoscenza strategica: sapevano cosa stava accadendo e quali strumenti usare per influenzare le decisioni. Noi avevamo solo la forza delle idee e la determinazione delle persone. Ma oggi qualcosa può cambiare.

C’è un paradosso che attraversa la storia dei movimenti per la pace, l’ambiente e i diritti umani: da un lato, le idee e le lotte nascono spesso dal basso, dalla passione di chi crede in un mondo diverso e si organizza per cambiarlo; dall’altro, le leve del potere reale — quelle che decidono le politiche, orientano l’opinione pubblica e plasmano le narrazioni dominanti — sono quasi sempre saldamente nelle mani di chi ha risorse, accesso alle informazioni e capacità di analisi.

Lobby e think tank

Per decenni, i grandi think tank, le lobby militari e i governi hanno avuto il monopolio della conoscenza strategica: sapevano cosa stava accadendo, come interpretarlo e quali strumenti usare per influenzare le decisioni. Noi, invece, ci siamo spesso trovati a dover contrastare quelle narrazioni con poco più che la forza delle idee e la determinazione delle persone. Ma oggi, per la prima volta, qualcosa sta cambiando davvero.

Un cambiamento rivoluzionario

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale generativa e degli strumenti di analisi dati accessibili non è solo una novità tecnologica: è una svolta politica. Non è un processo deterministico ma una finestra di opportunità. È come se, all’improvviso, qualcuno avesse messo in mano ai movimenti pacifisti e ambientalisti una chiave per aprire porte che fino a ieri sembravano blindate. Non si tratta solo di scrivere articoli più velocemente o di generare grafici accattivanti. Si tratta di riappropriarsi della conoscenza necessaria per analizzare, interpretare e raccontare il mondo, sottraendola al monopolio di chi ha sempre avuto il privilegio di farlo. E questo, se ci pensiamo, è un cambiamento rivoluzionario. A patto che questo cambiamento trovi pronte e sveglie le forze che lo possano sfruttare a fondo. E a patto che vi sia una progettualità.

La democratizzazione della conoscenza AI4peace Autore: PeaceLink Fonte: PeaceLink

Pensa a cosa significava, fino a pochi anni fa, voler smascherare le contraddizioni delle analisi militari. Bisognava setacciare rapporti ufficiali, confrontare dati sparsi e, soprattutto, avere il tempo e le competenze per farlo.

Oggi, con strumenti come PeaceLink AI, un’attivista può interrogare con il linguaggio naturale un archivio imponente che nessuno potrebbe rileggere in pochi giorni per poterne estrarre le informazioni chiave. In una manciata di secondi, ponendo una domanda scritta bene, si può ottenere un’analisi che, una volta, avrebbe richiesto settimane di lavoro. E non è solo una questione di velocità: è la possibilità di democratizzare la conoscenza, di mettere in mano a chiunque abbia molta curiosità e una connessione internet quegli strumenti efficaci che un tempo erano riservati a pochi eletti. Un tempo il ministro della Difesa convocava una riunione di esperti, poneva delle domande e riceveva il giorno dopo le risposte scritte in modo preciso ed esaustivo.

Oggi questo privilegio lo possiamo avere anche noi: subito.

L'organizzazione degli archivi informativi

Ma c’è di più. L’IA non serve solo ad analizzare dati: serve a costruire narrazioni alternative. Serve a dare voce ad un cambio di prospettiva che colleghi, in modo invisibile, una serie di articoli. Può costruire quello che gli esperti definiscono il "racconto attraverso i dati": data story telling. Dati che non hanno bisogno di costruire frasi persuasive: i dati sono persuasivi quando evidenti di per sé.

Con l’IA, puoi combinare dati ufficiali, testimonianze e report indipendenti per creare una storia evidente di per sé. E questo oggi puoi farlo se disponi di informazioni scelte con cura, non inficiate dalla manipolazione avversaria ed evidence based.

Questo, però, non significa che l’IA sia una bacchetta magica.

Non esiste la bacchetta magica.

Esiste un paziente lavoro di selezione, verifica, accumulazione e organizzazione degli archivi informativi per il movimento ecopacifista.

Le comunità di resistenza

Il rischio è proprio quello di credere che la tecnologia possa sostituire il lavoro umano. Questo lavoro è frutto solo di gruppi di attivisti che siano capaci di un'elevata competenza nella verifica delle informazioni. Non è un'attività che possa essere delegata all'Intelligenza Artificiale, anche se può essere facilitata dall'AI.

Trentacinue anni fa, PeaceLink ha usato la telematica per connettere attivisti e diffondere informazioni. Oggi, l’IA offre un’opportunità simile, ma su una scala molto più ampia in quanto consente la traduzione multilingue.

Allora si trattava di collegare persone; oggi si tratta di collegare dati, storie e lotte, di creare una rete di conoscenze e di competenze che possa competere con le narrazioni del potere. Un contropotere di tipo nuovo che è tutto ancora da progettare.

Ma c’è un’altra lezione che viene dal passato: la tecnologia da sola non basta. Nel 1991, la telematica era una novità rivoluzionaria, ma ha avuto un impatto reale solo quando c’era una comunità di persone che la usava per organizzarsi, condividere e agire. Allo stesso modo, oggi l’IA può diventare uno strumento di cambiamento solo se c’è una comunità che la sa usare con intelligenza ed efficacia. Questo significa investire in formazione, creare reti collaborative, condividere competenze e, soprattutto, non perdere di vista l’obiettivo finale: non usare l’IA per generare contenuti, ma per cambiare il mondo. E nell'immediato: per costruire comunità di resistenza. Nonviolenta, ovviamente. Comunità coese che aiutino le persone a non perdere la fuducia nel futuro e nelle proprie capacità, che non rendano il pessimismo un forza capace di sopraffare la progettualità, paziente e costruttiva.

Le comunità monitoranti

Pensa a cosa potrebbe accadere se, domani, decine di attivisti, giornalisti e ricercatori imparassero a usare questi strumenti in forma cooperativa per scopi di cambiamento sociale dal basso. Per smascherare le bugie dei governi. Per raccontare storie che altrimenti verrebbero ignorate, per costruire campagne capaci di mobilitare l’opinione pubblica.

Pensa a un movimento che, invece di rincorrere le polemiche dominanti costruite sui media, scopre cose nuove, le racconta e le documenta. Scopre un'esercitazione nucleare di cui non parlava nessuno. Scopre un'inquinante di cui si ignorava l'esistenza. Traduce una notizia che nessuno aveva tradotto.

Immaginiamo un team di persone che sappia intervenire in modo competente su ogni questione in modo semplice, puntuale, rapido. Un team che sappia usare i dati rendere ridicolo il potere e le sue bugie. Un movimento di verità che contrasta le storie mal raccontate che fanno presa fra la gente, e le contrasta con dati, analisi e proposte concrete.

Questo discorso può essere allrgato al concetto di comunità monitoranti.

Le comunità monitoranti sono gruppi di cittadini e attivisti che sorvegliano dal basso.

Le comunità monitoranti non sono semplici comunità di intellettuali ma comunità di competenze organiche al sociale, competenze gramsciane che hanno bisogno di radicamento sociale e quindi di una osmosi con i soggetti che subiscono l'ingiustizia. Perché sono loro i soggetti che poggiano dolorosamente sui dati di realtà, sui dati che dobbiamo prendere in considerazione e organizzare. Sono i soggetti che subiscono che devono essere coinvolti nella raccolta dei dati. Come è successo nei comuni dove gruppi di cittadini si sono organizzati per sorvegliare sulla legalità delle scelte amministrative. Come è successo nel lavoro di Gabriele Bortolozzo che con Medicina Democratica raccoglieva i dati di nocività del Petrolchimico di Marghera. Come è successo a Taranto con il movimento delle ecosentinelle che fotografa i fumi inquinanti dell'ILVA. Come è successo con i portuali che controllano se sulle navi viaggiano i carichi di armi.

Rendere notiziabile il cambiamento

La tecnologia diventa rivoluzionaria se si collega con un soggetto rivoluzionario.

Questo è il potenziale dell’IA per la pace: non solo uno strumento in più, ma un moltiplicatore di forze, capace di mettere in discussione le verità ufficiali e di rompere uno schema. A Taranto su caso ILVA questo è avvenuto con successo. E' stato un continuo processo di messa in discussione delle verità di potere che non reggevano.

Occorrono competenze per demolire le falsità del potere e rendere notiziabile il movimento che le demolisce.

Scriveva Joseph Pulitzer: «Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri».

Certo le competenze per fare questo non si imparano in un giorno. Ma gli ostacoli non sono insormontabili. Anzi, sono sfide che vale la pena affrontare, perché la posta in gioco è troppo alta per lasciarla nelle mani di altri.

Una democratizzazione anche del sapere

Qui tocchiamo un altro punto molto complesso: il passaggio dalla democratizzazione della conoscenza alla democratizzazione del sapere.

La democratizzazione della conoscenza riguarda l'accesso aperto ai contenuti (dati, documenti, archivi, Wikipedia, ecc.), mentre la democratizzazione del sapere riguarda la diffusione e la comprensione degli strumenti critici e culturali per elaborare nuova conoscenza.

La democratizzazione del sapere richiede un'azione di formazione delle competenze. Non basta l'accesso al sapere e la sua democratizzazione se non si formano anche nuove competenze. Ne abbiamo già trattato su PeaceLink. Da qui l'importanza dei corsi di formazione all'uso critico dell'Intelligenza Artificiale. Nel nostro caso è di importanza strategica la formazione di archivi informativi di elevata qualità.

Questa è un'utopia? Sì, è un'utopia progettuale.

Il ruolo delle utopie concrete

C’è una frase, che ricorre a volte nel sito di PeaceLink. Una frase che riassume bene questa visione: "La nostra resistenza oggi si chiama utopia. Un’utopia concreta". L’IA, se usata con intelligenza e coraggio, può diventare uno degli strumenti per trasformare quell’utopia in realtà. Non perché sia magica, ma perché ci permette di fare ciò che abbiamo sempre fatto — lottare per un mondo più giusto — con strumenti nuovi e potenti. E questa, forse, è la lezione più importante: la tecnologia non cambia il mondo da sola, ma può aiutarci a cambiarlo se siamo noi a guidarla, e non il contrario.

Il timone nelle nostre mani

E qui ritorniamo all'Intelligenza Artificiale.

Non ignoriamo le facce oscure di una tecnologia che, se lasciata nelle mani sbagliate, può diventare uno strumento di dominio e di morte. Ma proprio per questo, non possiamo permetterci di lasciarla in quelle mani. Dobbiamo imparare a usarla noi, meglio di altri, o comunque al meglio, per costruire le alternative.

Il vano pessimismo è un lusso che oggi non possiamo permetterci.

Dobbiamo mantenere il timone della rivoluzione digitale nelle nostre mani ed esplorare un percorso di profonda trasformazione.

Perché oggi qualcosa può cambiare se lo vogliamo.

Il file che trovate allegato a questa pagina spiega in modo semplice non solo cosa può cambiare ma anche come.