Dall'IA del Big Tech all'IA dei popoli

Rescuing the Future: Reimagining Artificial Intelligence in a World on the Edge Autore: Jeremy Rifkin Fonte: ai4peace

L'IA dei popoli

Presentando il nuovo libro, "Rescuing the Future: Reimagining Artificial Intelligence in a World on the Edge", Jeremy Rifkin sostiene che il mondo sia a un bivio. Secondo lui, un'alternativa dal basso all'IA delle grandi aziende tecnologiche e al cloud sta crescendo in silenzio in ogni continente e potrebbe superare i giganti dell'IA aziendale ben prima della metà del secolo.

Rifkin la chiama "People's AI", qui resa come IA dei popoli. È spinta da milioni di piccole e medie imprese e dall'Internet delle cose, amministrata come bene comune e collegata a piattaforme open source globali, in un movimento planetario integrato e adattivo. Si tratta di un'infrastruttura molto distribuita, legata agli ecosistemi locali e governata da commons bioregionali, che mette insieme l'intelligenza collaborativa della nostra specie e quella delle altre creature. Alle grandi piattaforme resterebbe il ruolo di fornitori di servizi tecnici. Per Rifkin questo passaggio ci porta da un'età del progresso a un'età della resilienza, con la speranza che avvenga in tempo per salvare la nostra casa planetaria nel XXI secolo.

Due ontologie a confronto

L'ontologia è la branca che si occupa della natura dell'essere, e Rifkin oppone due paradigmi. L'ontologia della sostanza vede l'esistenza come qualcosa di spaziale, fatto di cose inerti, di risorse da estrarre. L'ontologia del processo la vede invece come qualcosa di temporale, fatto di processi che interagiscono di continuo con altri fenomeni e cambiano incessantemente.

Nel suo libro, per il 98 per cento del tempo in cui la nostra specie ha abitato la Terra ci siamo adattati ai processi, ai ritmi e ai flussi temporali di un ambiente vivo. Circa duemila anni fa abbiamo cominciato a considerare il mondo un insieme di sostanze inerti da estrarre, appropriare e mercificare, e negli ultimi due secoli di età industriale abbiamo accelerato fino a portare noi stessi e le altre creature sull'orlo dell'estinzione. La domanda, per Rifkin, è se riusciremo a restituire vita al pianeta o continueremo a sfruttarlo e degradarlo, e la risposta dipende in gran parte da come useremo l'intelligenza artificiale.

Due futuri per l'IA

Secondo Rifkin l'IA delle Big Tech, opera di una manciata di aziende passate da progetti di nicchia a colossi globali, porta con sé un'ontologia della sostanza rimasta a lungo nascosta. L'idea di fondo è che pochi giganti tecnologici governino il futuro ed estraggano ciò che resta di un ambiente un tempo rigoglioso, mentre perfino l'umanità viene scavalcata dall'intelligenza delle macchine, con la "singolarità" all'orizzonte.

A questa visione si oppone una generazione che sta entrando nel mondo del lavoro. Considera le altre creature come parte della propria famiglia allargata, vede l'esistenza come interattiva e pensa all'IA come all'intelligenza collettiva di tutta la vita sul pianeta. Per questa generazione la biofilia, l'attaccamento alla vita, è un valore centrale. Rifkin presenta il libro come il primo a descrivere questo passaggio da un futuro dell'IA fondato sulla sostanza a uno fondato sul processo.

Il libro ha avuto anche un'accoglienza autorevole. Ani Dasgupta, presidente del World Resources Institute, lo definisce un ampio invito a ripensare il progresso, la tecnologia e la vita stessa, e a leggere le crisi climatica e delle estinzioni non come fallimenti tecnici ma come una prova di come scegliamo di vivere sulla Terra.