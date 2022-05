Seminario organizzato dai Centri Servizi per il Volontariato della Puglia

Si è tenuto venerdì 27 maggio 2022, dalle 17 alle 19, su piattaforma telematica, il seminario “La memoria e la resistenza, storie di antimafia sociale in Puglia” organizzato dai CSV (Centri Servizi per il Volontariato) della Puglia.

Con le idee e il coraggio di Peppino Impastato noi continuiamo - Peppino vive nelle nostre lotte Chiudi

L’incontro, attraverso diversi confronti, si è proposto come occasione di riflessione e approfondimento su temi di stretta attualità: la piaga delle mafie in Puglia, il ruolo dell’antimafia e quello della cultura della legalità.

Sono stati allestiti quattro laboratori di confronto sull'antimafia sociale, l'ambiente, i migranti in modo da creare o valorizzare competenze nei vari settori. Attraverso la scuola, la società civile e le testimonianze possono emergere momenti di crescita e di confronto per far maturare la cultura della società civile.

PeaceLink è stata coinvolta sul tema delle comunità monitoranti, a difesa della legalità come bene comune.

Leonardo Ferrante, del Gruppo Abele, ha condotto il laboratorio sulle Comunità monitoranti a cui ha partecipato Alessandro Marescotti di PeaceLink.

Dopo un primo momento di plenaria, in cui si è fatto anche il nome di Peppino Impastato, i partecipanti si sono suddivisi nelle quattro stanze stanze laboratoriali per poi ritornare in plenaria con una restituzione di quanto emerso dai quattro momenti di confronto.