Dal Costa Rica un commento alla nuova ratifica al TPAN

L'ultima firma, dal governo delle Isole Fiji, ha fatto calare a 11 il numero di Stati ancora necessari per l'entrata in vigore del Trattato. Il Ministro degli Esteri costaricano approva e ne sottolinea la necessità

Tre anni sono passati dall'approvazione alle Nazioni Unite del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari (TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) e sembra che le ratifiche stiano avanzando a velocità sostenuta. L'ultima firma, dal governo delle Isole Fiji, ha fatto calare a 11 il numero di Stati ancora necessari per l'entrata in vigore del Trattato ai sensi del Diritto Internazionale.

Una dichiarazione importante e significativa viene dal Ministero delle Relazioni Estere della Repubblica del Costa Rica, che fu una delle prime Nazioni ad aderire e ratificare il Trattato.

"Tutti i paesi che l'hanno ratificato hanno l'obbligo legale di incoraggiare gli Stati non ancora facenti parte, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad esso, con l'obiettivo di raggiungere l'adesione universale. Ad oggi, 81 Paesi hanno firmato e 39 hanno ratificato lo strumento." "Il Trattato è stato concepito per prevenire le catastrofiche conseguenze umanitarie che deriverebbero da qualsiasi uso di armi nucleari e rappresenta la volontà irremovibile della maggioranza dei popoli del mondo, di evitare il ripetersi dell'uso di queste armi, compresa la loro detonazione accidentale, errori di calcolo o progettazione. "

E la dichiarazione prosegue:

"Il fermo impegno del Costa Rica per il disarmo deriva, ma trascende, da una visione etica e umanistica. È il prodotto della propria esperienza storica e della conferma dell'impatto che un Paese ha optato per la smilitarizzazione. Certamente, con l'abolizione dell'esercito, in Costa Rica lo Stato ha disposto un incremento nella destinazione delle risorse in investimenti nell'istruzione, sanità e infrastrutture: i risultati di questo cambiamento della politica pubblica hanno generato una rapida trasformazione di tutti gli indicatori di sviluppo della società costaricana. È un chiaro esempio dei vantaggi di un sistema di sicurezza basato sullo sviluppo delle persone e delle capacità dello Stato."

Ricordo che il Trattato è stato negoziato sotto la stessa presidenza del Costa Rica, su mandato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 71/258 del 23 dicembre 2016. Al raggiungimento di almeno 50 firme di ratifica esso diventerà giuridicamente vincolante e sancirà la proibizione nel possesso, nell'uso e la minaccia dell'impiego delle armi nucleari. Un processo già raggiunto nel passato per le altre "Armi di Distruzione di Massa" batteriologiche e chimiche.

"Oggi più che mai è evidente che l'umanità deve ribaltarsi nel modo in cui alloca le sue scarse risorse. La pandemia di COVID-19 ha messo in luce la fragilità dei modelli di sviluppo e la necessità urgente di dedicare risorse al raggiungimento dell'Agenda di sviluppo delle Nazioni Unite per il 2030, riprendendosi dall'impatto della pandemia e affrontando l'altra grande sfida esistenziale dell'umanità, che è il cambiamento climatico. Il trattato sul divieto delle armi nucleari è una pietra miliare che prevede una riconcettualizzazione delle armi nucleari nella politica internazionale, le delegittima come strumento di sicurezza nel 21 ° secolo e colma un vuoto nel diritto internazionale, identificato dal parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 1996. Detto questo, è urgente che tutti, dai governi, dal mondo accademico e della società civile, contribuiscano alla sua rapida entrata in vigore."