Il trattato che bandisce le armi nucleari

Ican con il trattato di proibizione delle armi nucleari Premio Nobel per la pace 2017

Il Premio Nobel per la pace con il TPAN

Un webinar di PeaceLink con il professor Antonino Drago per una panoramica a 360 gradi sui maggiori trattati mondiali inerenti le politiche in materia di armamenti nucleari.

Nuclear test explosion Autore: ICAN Fonte: ICAN - International Campaign to abolish nuclear weapons Chiudi

Con la campagna internazionale Ican, premio Nobel per la pace 2017, le armi nucleari vengono concepite con una prospettiva di messa al bando di tipo giuridico.

Il premio Nobel per la pace Ican, campagna internazionale per la messa al bando delle armi di distruzione di massa nucleari ha consentito a tanti sfiduciati di continuare a credere a questa ottima prospettiva molto agile soprattutto dal punto di vista giuridico.

Il webinar di PeaceLink è l’occasione per discutere dell’abolizione e della messa al bando degli ordigni di distruzione di massa nucleari ed il relativo trattato TPAN/TPNW approvato in sede ONU il 7 luglio 2017 a New York a palazzo di vetro con 122 nazioni presenti e la società civile organizzata in Ican.

Il professor Antonino Drago conduce il webinar di PeaceLink sulle armi nucleari.

L’esperienza di obiezione di coscienza di Drago è nata con il carcere di Gozzini che scrive una lettera per fare politica anche dalle prigioni al fine di puntare su obiettivi politici a lunga scadenza.

Questo è un concetto di politica che ha illuminato Antonino Drago.

Infatti l’obiezione di coscienza è un impegno importante, soprattutto con le lotte del 1964 e l’obiezione fiscale alle spese militari per la modifica dell’assetto della difesa italiana.

Secondo Drago nell’immaginario collettivo non è entrato il concetto di pace ed è necessario recuperare un linguaggio e un simbolismo che portino alla pace. Il trattato di proibizione delle armi nucleari TPAN non è il solito discorso che propone l’elenco di tutte le orrende vicende legate al nucleare.

Sulla scena mondiale si sono sempre posti tentativi per il disarmo nucleare. Ma dagli anni ‘60 non si sono mai raggiunti punti e obiettivi decisivi e permanenti, ma solo trattative verticistiche. Esistono una via etica e popolare e una via seguita dagli Stati per l’uscita dall'incubo atomico.

Purtroppo molti scienziati lavorano per la guerra e il potenziamento del nucleare.

Il 50% degli scienziati lavorano direttamente per la guerra, e sono coinvolti nella corsa agli armamenti. Einstein e Russell nel loro manifesto sostengono di essere scienziati con il dovere di informare sulle bombe nucleari e con la massima responsabilità.

Einstein e Russell sono stati scienziati con la responsabilità verso i popoli perché hanno messo la scienza al servizio della pace.

Con la nascita dell’ONU si spera di aver posto fine alle armi e alla guerra soprattutto dopo l’orrore di Hiroshima e Nagasaki. Ma l’ONU è sottoposta alla politica estera delle superpotenze.

La spesa militare mondiale attuale ammonta a 2000 miliardi di dollari. L’ONU è molto piccola e impotente rispetto alle potenze mondiali nucleari. La corsa alle armi nucleari nei vari decenni è incrementata proprio con gli atomi per la pace e la costruzione delle centrali nucleari per tacitare la popolazione sul rischio di guerra.

Ma sappiamo che il passo è breve tra il nucleare civile e quello militare.

La via delle lotte popolari imposta il trattato che mette al bando i test nucleari nell’atmosfera, ma impone che si effettuino solo sotto terra. E corre l’anno 1963.

Con la via etica nel 1965, il Concilio condanna la politica del nucleare. Ma condanna l’uso dell’arma atomica, non il possesso. Quindi è accettata la deterrenza nucleare. Il TNP, trattato di non proliferazione regola il possesso delle armi nucleari e le dichiara legittime solo per alcune potenze. Il TNP attiva un controllo internazionale per non coinvolgere altre nazioni alla corsa agli armamenti nucleari. L’8 dicembre 1987 viene siglato tra Reagan e Gorbaciov il trattato INF che è stato successivamente abolito totalmente da Trump e non per il superamento di condizioni oggettive. Nel 1999 Usa e nato adottano la nuova dottrina del primo colpo nucleare, il cosiddetto first use che consiste in un grave atto di aggressività nel voler dichiarare guerra a tutto il mondo. I trattati sono momentanei, ma le armi nucleari vengono modificate e perfezionate in continuazione. Missili, aerei e sommergibili sono le tre gambe della difesa nucleare. Israele non firma il TNP. Il Mediterraneo così è dominato da Francia e Israele con i sommergibili nucleari. Il tutto nell’indifferenza delle superpotenze.

Sarebbe sufficiente uno scambio di gittate di cento ogive, ad esempio tra India e Pakistan, in eterno conflitto, per dare avvio a un inverno nucleare con un effetto irreversibile nell’assetto climatico e con il risultato immediato di ben un miliardo di vittime. Fortunatamente il 21 gennaio del 2021 il TPAN è entrato in vigore e le armi nucleari vengono dichiarate illegali.

Ma la strada della nonviolenza e del disarmo nucleare purtroppo è ancora ardua e impervia.