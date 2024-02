L'Italia è in difficoltà ma la Meloni vuole il caccia di sesta generazione

Il movimento pacifista ha in questo momento un compito urgente: chiedere di stoppare sul nascere il costosissimo progetto Global Combat Air Programme (GCAP) con il caccia di sesta generazione Tempest.

L'accordo fra Italia, Regno Unito e Giappone

Il governo Meloni si è insediato il 22 ottobre 2022 e già il 9 dicembre 2022 ha firmato la dichiarazione congiunta con Regno Unito e Giappone per annunciare "il Global Combat Air Programme (GCAP), un ambizioso progetto volto allo sviluppo di un aereo da caccia di nuova generazione entro il 2035".

I costi?

"In totale - si legge sul sito aresdifesa.it - l’Italia intende investire per le fasi di valutazione, analisi, progetto preliminare e sviluppo avanzata un totale di circa sei miliardi di euro".

E dopo queste fasi ci saranno i costi di produzione e acquisto.

L'F-35 salvato dalla Russia

Le criticità emerse da precedenti programmi militari, come l'F-35, ci insegnano che investire in tecnologie militari di "nuova generazione" significa entrare in un tunnel di costi senza fine. L'F-35, originariamente presentato come un'innovazione rivoluzionaria nel settore aeronautico militare, è stato colpito da problemi di eccessivi costi e ritardi.

Scrive il giornalista investigativo Christopher Leonard: "Nel 2021, il costo dell’F-35 era quasi raddoppiato: la spesa complessiva per il progetto, inizialmente stimata in 233 miliardi di dollari per i primi 20 anni, aveva infatti raggiunto i 416 miliardi di dollari. L’F-35 sembrava alla deriva, così come Lockheed Martin. Gli Stati Uniti si erano appena ritirati dall’Afghanistan, sconfitti, e la fine delle “forever wars” dell’America in quel paese e in Iraq faceva pensare che ci fosse meno bisogno di un appaltatore grande come la Lockheed. Nell’ottobre 2021, la Lockheed ha avvertito che le sue prospettive di vendita stavano diminuendo a causa dei bilanci della difesa fermi o in calo. Ma la Russia ha sostanzialmente risolto i problemi di Lockheed con l’invasione dell’Ucraina. I bilanci militari si sono gonfiati. E i dollari della difesa globale hanno iniziato a raccontare una storia in contrasto con la percezione pubblica dell’F-35".

Michael Schmidt, generale dell’Air Force ha affermato che l’aereo non è solo un successo, ma una necessità. “Si tratta di un investimento per assicurarci di essere padroni dei cieli: è l’unico modo per vincere in guerra”.

L'F-35 "massacrato" dal vecchio F-16

Ma si è dimostrato meno efficace del previsto in situazioni di combattimento aereo, mettendo in discussione il suo ruolo come aereo strategico e intercambiabile per ogni missione.

Difesaonline riferisce nel 2015 di un collaudatore che avrebbe dichiarato l'inadeguatezza dell'F-35A nel dogfight (combattimento aereo) contro un F-16. Il caccia di quarta generazione F-16 entrato in servizio alla fine degli anni '70 "avrebbe letteralmente massacrato nel combattimento ravvicinato il caccia di quinta generazione non ancora entrato in servizio". Un F-35 battuto da un vecchio F-16 nel combattimento aereo.

Forse per questo motivo, nonostante gli investimenti ingenti sull'F-35, si sta già pensando a un nuovo programma come il GCAP, che prevede lo sviluppo di un caccia di sesta generazione chiamato Tempest.

Decidere di sviluppare un nuovo aereo proprio adesso che l'F-35 sta cominciando a volare che significato può avere? Semplice: che l'F-35 non è in grado di mantenere le promesse di caccia multiruolo.

Il Tempest mentre paghiamo l'F-35

Il programma del Tempest viene messo in campo, annota Gianni Alioti, "mentre l'Italia continua a spendere per l'evoluzione tecnologica degli Eurofighter e per l'acquisto degli F-35, a oggi quelli già in dotazione sono un terzo dei 90 previsti".

La presentazione del GCAP da parte di Leonardo Spa e dei suoi partner BAE Systems e Mitsubishi Heavy Industries enfatizza i vantaggi tecnologici di questo programma. Il Tempest sembra riempire la falla dell'F-35 emersa nel 2015 quando venne surclassato nel confronto con il vecchio F-16. Il caccia di quinta generazione che perde con il caccia di quarta generazione lascia a questo punto il passo al caccia di sesta generazione. Poi basta una spruzzatina di Intelligenza Artificiale sul Tempest ed ecco che l'F-35 è già obsoleto.

Stop al GCAP Fonte: PeaceLink Chiudi

Il GCAP da fermare al G7

Possiamo accettare questa logica mentre la società è attraversata da proteste di ogni genere e la crisi economica attanaglia diverse fasce sociali?

E poi dobbiamo guardare oltre l'aspetto puramente tecnologico del GCAP e considerare anche le implicazioni politiche e geopolitiche di questo programma. In un mondo segnato da tensioni e conflitti, è fondamentale promuovere iniziative che favoriscano la pace e la distensione internazionale anziché alimentare una corsa agli armamenti che potrebbe portare - oltre a un'impennata delle spese militari - a un aumento delle tensioni e delle minacce alla sicurezza globale.

Mentre ci avventuriamo verso il futuro con progetti di riarmo come il GCAP, il movimento pacifista deve fungere da occhio critico e da fonte informativa strategica all'interno della società italiana. Viviamo in un panorama mediatico che non è funzionale alla crescita di un'opinione pubblica informata. E infatti del GCAP non se ne parla proprio. Anche in ambito pacifista, purtroppo, c'è un'attenzione non adeguata al caso. Ma il nostro impegno per promuovere la pace e la distensione internazionale deve porre al centro la questione del programma GCAP per stopparlo subito. Quelle risorse devono essere accantonate per la transizione ecologica e per sanare le ferite che tormentano una società con disuguaglianze crescenti e inaccettabili ingiustizie.

Sarà un tema, quello del riarmo, da porre durante il prossimo vertice del G7 che si svolgerà in Puglia quest'estate dal 13 al 15 giugno.