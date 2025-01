La base aerea di Amendola e il suo ruolo nella guerra nucleare

La base aerea di Amendola, con i suoi 1.050 ettari, è la più grande d’Italia e la seconda in Europa, superata solo dalla base statunitense di Ramstein, in Germania. Amendola ha oggi consolidato il suo ruolo strategico ospitando il 32° Stormo dell’Aeronautica Militare, il primo in Europa a utilizzare i caccia di quinta generazione F-35, sia nella versione A che B. La base è anche un punto nevralgico per le operazioni NATO. F-35 Fonte: Wikipedia Chiudi

Questi dettagli non sono solo tecnici ma profondamente simbolici. Questa base rappresenta uno dei pilastri delle attività militari italiane e internazionali, come dimostrano le operazioni di sorveglianza e attacco condotte con velivoli a pilotaggio remoto e le esercitazioni multinazionali come “Falcon Strike”, a cui ha partecipato anche l'aviazione israeliana. "Falcon Strike" non si concentra solo su operazioni aeree, ma include anche azioni di attacco a terra e supporto alle forze terrestri, con l'obiettivo di addestrare le forze armate in scenari operativi complessi e multidimensionali.

Ruolo nucleare di Amendola

La base di Amendola è un simbolo della crescente integrazione dell'Italia nella pianificazione di una possibile guerra nucleare.

F-35 e capacità nucleare

Gli F-35 del 32° Stormo di Amendola sono attrezzati per il trasporto di testate nucleari B61 [7]. Questi velivoli possono trasportare le bombe nucleari [1]. L'F-35 è progettato per trasportare le bombe nucleari B61 [4].



Servizio NATO Quick Reaction Alert (QRA)

Il 32° Stormo di Amendola assicura il servizio NATO Quick Reaction Alert, che potrebbe includere anche l'impiego di armi nucleari in caso di necessità [7].

Esercitazioni nucleari

La base di Amendola è anche coinvolta in esercitazioni nucleari della NATO, come "Steadfast Noon", che prevede l'utilizzo di aerei da combattimento in grado di trasportare testate nucleari [3].

Altre basi con capacità nucleare in Italia

Ghedi: la base aerea di Ghedi (Brescia) è in fase di sviluppo come principale base operativa per i caccia F-35A con capacità nucleare, e ospiterà le nuove bombe nucleari statunitensi B61-12 [1][8]. A Ghedi sono depositate circa venti bombe atomiche americane B-61 date in controllo all'esercito italiano [2].

Aviano: anche la base aerea di Aviano è coinvolta in attività relative alle armi nucleari, in quanto è anch'essa designata come base per F-35 con bombe nucleari B61-12 [1][3].

Contesto NATO

Condivisione nucleare: l'Italia, in base all'accordo di condivisione nucleare della NATO, ospita bombe nucleari B61 [3].

Deterrenza nucleare: la NATO considera la deterrenza nucleare come una priorità per preservare la pace e scoraggiare l'aggressione [3].

Addestramento nucleare: i piloti italiani vengono addestrati all'uso dell'F-35A per missioni di attacco nucleare sotto comando statunitense, presso basi come Luke (Arizona) ed Eglin (Florida) [1].

È importante notare che, sebbene gli aerei F-35 di Amendola siano abilitati al trasporto di armi nucleari, le esercitazioni non prevedono l'uso di ordigni reali [3]. La presenza di armi nucleari in Italia, tuttavia, è una questione controversa, con dibattiti in corso sulla sua necessità e sulle implicazioni per la sicurezza [2].

Scheda dettagliata sulla base militare di Amendola La base di Amendola Fonte: https://www.peacelink.it/disarmo/a/44416.html Chiudi

Nome ufficiale: Aeroporto militare di Amendola

Ubicazione: Puglia, tra i comuni di San Giovanni Rotondo, Manfredonia e San Marco in Lamis

Superficie: 1.050 ettari

Gestione: Aeronautica Militare Italiana

Classificazione: Main Operating Base (MOB), esclusivamente per scopi militari

Funzioni militari:

Ospita il 32° Stormo dell’Aeronautica Militare Italiana

Base operativa per i caccia di quinta generazione F-35A e F-35B

Sede di unità operative per droni MQ-9 Reaper (Predator B) e MQ-1C Predator

Partecipazione alle operazioni NATO di sorveglianza e difesa aerea in Islanda ed Estonia

Addestramento dei piloti del 13° Gruppo Volo sugli F-35

Esecuzione di missioni ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)

Base di esercitazioni internazionali come "Falcon Strike"

Supporto alle operazioni di Quick Reaction Alert (QRA) per la difesa dello spazio aereo della NATO

Aerei e droni ospitati:

F-35A Lightning II (versione a decollo e atterraggio convenzionale)

F-35B Lightning II (versione a decollo corto e atterraggio verticale - STOVL)

MQ-9 Reaper (Predator B) (drone per missioni di sorveglianza e attacco)

MQ-1C Predator (drone per missioni ISR e di supporto operativo)

Eurofighter Typhoon (per esercitazioni e supporto alle operazioni congiunte)

La base di Amendola si conferma come un nodo cruciale della strategia militare italiana e della NATO, con un ruolo crescente nella gestione di missioni avanzate di sorveglianza, difesa aerea e attacco.