Petizione al Parlamento italiano contro l'aumento delle spese militari

Albert - bollettino pacifista dal 3 al 9 marzo 2025

L’appello di Michele Serra su Repubblica invita a scendere in piazza per difendere l’Europa, ma quale Europa? Non quella che abbiamo sognato e per cui ci siamo battuti. Non l’Europa di Willy Brandt e Olof Palme, di Giorgio La Pira e don Tonino Bello, di Enrico Berlinguer e Sandro Pertini.

4 marzo 2025 - Redazione PeaceLink