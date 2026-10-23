L'italia al centro della simulazione di una guerra nucleare

Che cosa accadrebbe alle nostre città e alle nostre famiglie se la spirale della guerra nucleare dovesse sfuggire al controllo? Se i sistemi di difesa basati su algoritmi e automazione fallissero?

È la domanda angosciante che i cittadini e le associazioni del territorio hanno rivolto direttamente al Prefetto con una lettera formale.

In questi giorni nei nostri cieli è in corso l'esercitazione NATO Steadfast Noon, un’esercitazione in cui i velivoli impegnati si addestrano per dimostrare prontezza nell’uso delle bombe atomiche, un’operazione definita dall’Alleanza di deterrenza in cui l’Italia rischia di trovarsi in prima linea in uno scenario di distruzione totale, con le bombe atomiche stoccate a pochi chilometri da casa nostra, nelle basi di Aviano e Ghedi.

L’Orologio dell’Apocalisse, creato dagli scienziati nel 1947 durante le tensioni della guerra fredda e regolato di anno in anno, ci dice che mancano 85 secondi alla fine dell’umanità, secondi in calo rispetto agli 89 del 2025.

Unirsi ai numerosi appelli delle organizzazioni pacifiste tra i quali quello della campagna "Stop Steadfast Noon" di PeaceLink e quello della Rete Italiana Pace e Disarmo non è solo un atto di protesta, ma un grido di consapevolezza: non possiamo far finta che la minaccia atomica sia solo una simulazione da videogame. Per questo, cittadini e realtà locali - in continuità con la manifestazione del 6 giugno scorso davanti alla base Usaf di Aviano per il NO al riarmo, alle guerre, ai genocidi e alle atomiche - chiedono risposte chiare e trasparenti:

Esistono piani di protezione civile e soccorso sanitario per la popolazione civile in caso di attacco atomico?

Perché ai cittadini e alle cittadine non viene data alcuna informazione sui reali rischi e sulle misure di emergenza?

I promotori dell'iniziativa hanno chiesto un incontro urgente in Prefettura e invitano il Prefetto a farsi portavoce presso il Governo dell’appello di chi chiede la diplomazia e la tutela della vita, prima che sia troppo tardi.

I richiedenti richiamano anche l’attenzione dei sindaci, in quanto tutori della salute dei cittadini, e l’attenzione delle aziende sanitarie, in quanto enti cointeressati, al fine di stimolare e condividere l'urgenza e la drammatica rilevanza della problematica.

[segue lettera, allegata in fondo a questo articolo]

ANPI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

CGIL Pordenone

Comitato provinciale ANPI di Pordenone

Rete DASI-Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale FVG

Donne in Nero di Udine

Tavola per la Pace FVG

Democrazia Costituzionale provinciale di Pordenone

Abbasso la guerra OdV (VA)

Centro Sociale 28 maggio di Rovato (BS)

Wilpf Italia APS

Lista civica Il Bene Comune Pordenone

Alleanza Verdi e Sinistra FVG

Open Sinistra FVG-Furio Honsell

Rifondazione Comunista PN

Patto per l’Autonomia FVG

Movimento 5 Stelle PN

Comitato per la Palestina di Pordenone

Global Sumud Friuli Venezia Giulia

Global Sumud Veneto

Global Sumud Toscana

Global Sumud Calabria

Global Sumud Emilia Romagna

Global Sumud Piemonte

Global Sumud Italia

Legambiente Sernaglia della Battaglia (TV)

ARCI Arcipelago APS di Cordenons (PN)

Circolo Arci Tina Merlin di Montereale Valcellina (PN)

Pax Christi Punto Pace Friuli Venezia Giulia ets

Rete Solidale Pordenone