Contestata l'esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon

Vi sono iniziative pacifiste che contestano quella che viene definita una "prova generale di guerra atomica". L'Italia è al centro dell'esercitazione nucleare. Oggi è il quarto giorno e vengono testate le orribili procedure per l'attacco nucleare. Mosca minaccia controesercitazioni nucleari.

BOLLETTINO PACIFISTA INTERNAZIONALE

ALBERT

16 ottobre 2026

Dal 13 ottobre la NATO si sta esercitando sui cieli italiani con l'esercitazione nucleare "Steadfast Noon" con la partecipazione di 17 paesi membri e il coinvolgimento di aerei in grado di trasportare bombe atomiche. Albert, bollettino pacifista Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink

In contemporanea la società civile impegnata per il disarmo nucleare contesta quella che viene definita una "prova generale di guerra atomica".

L'esercitazione viene presentata dalla NATO come un'appuntamento "di routine" ma le organizzazioni pacifiste sottolineano come essa rappresenti invece la preparazione concreta all'uso di armi nucleari, in un momento di crescente tensione a livello globale.

Le iniziative in Germania

In Germania, dove si trovano basi aeree direttamente coinvolte nelle esercitazioni, è in preparazione una nuova azione di protesta per domani. Il 10 ottobre si è tenuta una veglia di protesta davanti al Fliegerhorst (base aerea) di Büchel, dove sono stoccate bombe atomiche americane. L'iniziativa, organizzata da una rete di associazioni tra cui il Aktionsbündnis "atomwaffenfrei.jetzt", il Netzwerk Friedenskooperative e la DFG-VK, ha visto la partecipazione di attivisti che hanno voluto lanciare un segnale chiaro contro quella che considerano una violazione del diritto internazionale. Infatti secondo i promotori, la partecipazione delle forze armate tedesche a "Steadfast Noon" costituirebbe l'addestramento a un crimine di guerra, poiché il diritto internazionale umanitario vieta qualsiasi uso di armi nucleari e il Ministero della Giustizia tedesco stesso ha riconosciuto che l'impiego di tali armi da parte di soldati tedeschi configurerebbe un crimine di guerra .

Per domani 17 ottobre è prevista una manifestazione a Nörvenich, presso il Fliegerhorst (base aerea), con un corteo che si concluderà al Schlossplatz con un comizio finale. Gli organizzatori hanno previsto anche un servizio navetta dalla stazione di Düren per facilitare la partecipazione.

La campagna "Stop Steadfast Noon" in Italia

Anche in Italia, paese ospitante dell'esercitazione, PeaceLink ha lanciato la campagna "Stop Steadfast Noon", proponendo un percorso di azione nonviolenta in cinque passi . L'obiettivo è quello di chiedere alle prefetture informazioni sui piani di protezione civile in caso di guerra nucleare, evidenziando come la popolazione non sia stata informata né preparata a fronteggiare un'eventuale emergenza .

La campagna invita i cittadini a costituire gruppi promotori locali, raccogliere firme, presentare richieste formali di accesso agli atti e organizzare delegazioni che si rechino presso le prefetture per chiedere quali siano le procedure di allerta, evacuazione e decontaminazione previste in caso di incidente nucleare.

In due città italiane gruppi pacifisti hanno avviato simultaneamente azioni di protesta contro l'esercitazione nucleare NATO "Steadfast Noon": a Trieste si tiene una conferenza stampa con la consegna di una lettera aperta al Prefetto; a Firenze è in corso una mobilitazione di strada con volantinaggio.

Trieste: conferenza stampa e lettera aperta al Prefetto

Oggi, alle ore 11, a Trieste, in Piazza Unità, davanti alla Prefettura, si terrà una conferenza stampa per presentare una lettera aperta indirizzata al Prefetto di Trieste.

La lettera è stata redatta nell'ambito della campagna nazionale promossa da PeaceLink, sul tema dell'esercitazione nucleare NATO "Steadfast Noon". Gli organizzatori annunciano che consegneranno formalmente la lettera all'ufficio di gabinetto della Prefettura, con l'obiettivo di "far capire alle istituzioni che sappiamo bene in quale grave vicolo cieco di guerra ci stanno trascinando", e di chiedere alle autorità di rispondere sulle "conseguenze che l'esercitazione nucleare può avere sulla vita e sulla salute dei cittadini".

Gli organizzatori invitano a partecipare "tutti coloro che hanno a cuore la pace, il futuro dell'umanità e del pianeta", con lo slogan "10, 100, 1000 azioni contro l'incubo della guerra nucleare".

Firenze: volantinaggio contro Steadfast Noon

Oggi alle ore 18 in Piazza Sant'ambrogio a Firenze verranno distribuiti volantini per contestare l'esercitazione nucleare in corso. Netta è la dichiarazione del Coordinamento Fiorentino contro il Riarmo: "Nel nostro presidio settimanale informeremo sull'esercitazione della NATO Steadfast Noon. Le esercitazioni nucleari sono un gioco molto pericoloso. L'Italia, che in quanto paese non nucleare non dovrebbe neanche ospitare testate atomiche, sarà invece teatro di simulazioni di veri e propri attacchi nucleari".

Pisa: lavoratori contestano l'esercitazione nucleare

La CUB (Confederazione Unitaria di Base) di Pisa sta protestando contro l'esercitazione nucleare "Steadfast Noon". Si tratta di un'organizzazione di lavoratori su posizioni più radicali rispetto ai sindacati confederali.

La CUB di Pisa ha inviato una richiesta formale alla Prefettura di Pisa, chiedendo chiarimenti su quali piani di sicurezza specifici siano stati predisposti a livello locale durante l'esercitazione "Steadfast Noon". Nella sua dichiarazione, la CUB afferma: "Non siamo di fronte a un gioco, ma a una vera e propria esercitazione militare", e chiede alla Prefettura di chiarire se siano state previste misure di sicurezza adeguate anche nel territorio pisano.

La contestazione arriva nel Parlamento italiano

Il parlamentare Angelo Bonelli (AVS) ha sollevato la questione dell'esercitazione nucleare tramite un’interrogazione al ministro della Difesa, criticando la mancanza di comunicazione da parte del governo e ribadendo la necessità di aderire al Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari.

Viene sollevata la questione dei piani di emergenza civile in caso di guerra nucleare di cui tutti ignorano l'esistenza. Ci si addestra a premere il bottone nucleare ma non a soccorrere i civili, per quello che è possibile, in una catastrofe come quella nucleare. Nel 1989 il governo tedesco si ritirò dall'esercitazione nucleare NATO per l'abnorme quantità di civili che veniva sacrificata nella simulazione.

L'onorevole Bonelli chiede "se il Governo non ritenga opportuno e doveroso, alla luce di quanto esposto e del preoccupante precedente della Germania nel 1989, sospendere la partecipazione italiana a Steadfast Noon".

La protesta nel Regno Unito

Il CND britannico (Campaign for Nuclear Disarmament) ha espresso solidarietà agli attivisti italiani che in questi giorni stanno protestando contro le esercitazioni nucleari NATO.

Sophie Bolt, segretaria generale del CND, ha dichiarato che queste esercitazioni e la retorica bellicista che le accompagna non fanno che aumentare le tensioni in un momento in cui i rischi nucleari legati alla guerra in Ucraina stanno accelerando.

La dichiarazione del CND è stata la seguente:

"These exercises and accompanying war-mongering rhetoric are only increasing tensions at a time when the nuclear risks over the Ukraine war are accelerating yet again. We condemn Russia's latest nuclear threats. Whilst 'Steadfast Noon' exercises do not use live weapons, they are about preparing for pre-emptive, aggressive nuclear use. Just like Russian military exercises, these deeply provocative NATO exercises should be disbanded. We need political leaders focusing on diplomacy and dialogue to bring this devastating conflict to an end".

La traduzione in italiano è: "Queste esercitazioni e la retorica bellicista che le accompagna non fanno che aumentare le tensioni, in un momento in cui i rischi nucleari legati alla guerra in Ucraina stanno di nuovo accelerando. Condanniamo le ultime minacce nucleari della Russia. Mentre le esercitazioni 'Steadfast Noon' non utilizzano armi reali, esse servono a preparare un uso nucleare preventivo e aggressivo. Proprio come le esercitazioni militari russe, queste esercitazioni NATO profondamente provocatorie dovrebbero essere abolite. Abbiamo bisogno di leader politici che si concentrino sulla diplomazia e sul dialogo per porre fine a questo conflitto devastante".

La simulazione dell'attacco nucleare

Nell'esercitazione Steadfast Noon vengono usate copie fedeli delle bombe B61-12.

Sono copie speculari delle bombe reali in termini di peso, aerodinamica, baricentro e sistemi elettronici interni, ma non contengono materiale fissile o esplosivo nucleare. Vengono effettivamente sganciate dai cacciabombardieri (come gli F-35A, gli F-16 o i Tornato) sopra appositi poligoni di tiro militari. Servono a testare l'integrazione con il software dell'aereo, i sistemi di guida della bomba, l'altimetro radar e i motori di rotazione (noti tecnicamente come spin rocket motors). Al posto del cuore atomico montano strumentazioni di telemetria che registrano ogni dato del volo fino all'impatto con il suolo

Le ragioni della protesta pacifista

Le organizzazioni pacifiste contestano "Steadfast Noon" per diverse ragioni. In primo luogo, si tratta di un'esercitazione che simula l'uso di armi nucleari, con aerei che si addestrano a montare, trasportare e sganciare bombe atomiche, anche se con simulacri . Questo, secondo i critici, normalizza l'idea che una guerra nucleare sia "condotta" e "vinta".

In secondo luogo, la "nuclear sharing" – l'accordo che permette a paesi non nucleari come Germania, Italia, Belgio e Olanda di ospitare bombe atomiche americane e di addestrare i propri piloti al loro uso – viene considerata una violazione del Trattato di Non Proliferazione Nucleare.

Infine, i pacifisti sottolineano come, mentre la NATO afferma ipocritamente che l'esercitazione non è diretta contro nessuno, essa avvenga in un contesto di crescente tensione con la Russia e di modernizzazione degli arsenali da parte di tutte le potenze atomiche. Nel 2025, la spesa globale per gli arsenali nucleari ha raggiunto circa 119 miliardi di dollari .

Le richieste dei pacifisti

Le organizzazioni pacifiste avanzano richieste precise ai governi europei: annullare la partecipazione alle esercitazioni "Steadfast Noon", ritirare tutte le armi nucleari dal territorio europeo e porre fine alla "nuclear sharing", aderire al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari(TPNW), entrato in vigore nel gennaio 2021, e impegnarsi per negoziati seri sul disarmo nucleare completo.

La richiesta dei pacifisti è finalizzata a evitare una risposta speculare della Russia.

Come sottolineato dagli attivisti, in un momento in cui le esercitazioni nucleari rischiano di susseguirsi a ritmo serrato (Steadfast Noon è stata preceduta da un'esercitazione nucleare della Francia), le iniziative pacifiste rappresentano un tentativo di riportare al centro del dibattito pubblico la questione di fondo: il ritorno ad un accordo che riaffermi le regole del trattato INF per scongiurare il ritorno alla sciagurata era degli euromissili.

Mosca annuncia controesercitazioni nucleari

Era prevedibile che la Russia non fosse contenta dell'esercitazione nucleare Steadfast Noon e che non sarebbe stata a guardare.

E' infatti attesa una controesercitazione nucleare organizzata da Mosca, annunciata ieri sulla TASS.

Questa è la dichiarazione: "La NATO ha lanciato la sua esercitazione annuale Steadfast Noon per esercitarsi a maneggiare armi nucleari. Le manovre coinvolgono truppe dei 17 stati membri dell'alleanza. Gli aerei della NATO stanno praticando missioni nucleari, inoltre, in prossimità dei confini russi. Naturalmente, siamo costretti a preparare un'adeguata risposta militare a tali provocazioni. Qualsiasi Stato che si rispetti si comporterebbe in modo simile al nostro posto".

La dichiarazione è stata rilasciata dal rappresentante permanente russo presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) Dmitry Polyansky.