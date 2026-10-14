È stata presentata dall’onorevole Angelo Bonelli dei Verdi

Esercitazione nucleare NATO, interrogazione parlamentare

Si chiede se il governo ha commissionato uno studio sui morti e feriti attesi in caso di guerra nucleare, in particolare sugli impatti sanitari a breve, medio e lungo termine e se, alla luce dei dati, il governo voglia sospendere la partecipazione italiana a Steadfast Noon.

14 ottobre 2026