Esercitazione nucleare NATO, interrogazione parlamentare
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-09293
presentato dall'on. Angelo Bonelli
BONELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
- l'esercitazione Steadfast Noon è organizzata annualmente dalla NATO e coinvolge velivoli capaci di trasportare bombe nucleari B61. L'esercitazione quest'anno si svolge sui cieli italiani con il lancio di simulacri di bombe atomiche al fine di addestrare in condizioni realistiche gli equipaggi;
- nonostante la gravità degli scenari simulati, l'esercitazione si svolge senza alcuna informazione al Parlamento;
- un conflitto nucleare, anche limitato, avrebbe conseguenze catastrofiche per la popolazione e l'ecosistema;
- nel 1989, il Governo tedesco decise di ritirarsi dall'esercitazione nucleare NATO a causa dell'inaccettabile quantità di perdite civili ipotizzate;
- la NATO mantiene, come la Russia, una dottrina di «first use» (primo uso) delle armi nucleari;
- mentre l'esercitazione Steadfast Noon simula lanci di bombe nucleari, non risulta che siano state previste esercitazioni parallele per la gestione pubblica delle emergenze civili, sanitarie e ambientali connesse –:
se il Governo intenda fornire adeguati elementi sull'esercitazione Steadfast Noon 2026, sui suoi obiettivi, sugli scenari operativi simulati e su tutti i rischi connessi;
se il Governo disponga di scenari dettagliati sulle conseguenze di una guerra nucleare – come quella simulata quest'anno – con particolare riferimento a:
a) numero di morti e feriti attesi in caso di guerra nucleare;
b) aree geografiche interessate tenendo conto che le basi di Ghedi e Aviano ospitano le bombe atomiche B61-12;
c) impatti sanitari a breve, medio e lungo termine, inclusi i rischi di contaminazione delle falde acquifere, dei terreni agricoli e della catena alimentare;
d) misure di soccorso della popolazione nonché di informazione pubblica preventiva;
se il Governo non ritenga opportuno e doveroso, alla luce di quanto esposto e del preoccupante precedente della Germania nel 1989, sospendere la partecipazione italiana a Steadfast Noon.
(4-09293)
https://www.difesa.it/primopiano/nota-stampa-del-ministro-crosetto/114816.html
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