L’Italia ha schierato nel Golfo una task force militare
Più una batteria SAMP/T in Arabia Saudita, una batteria Skynex negli Emirati Arabi Uniti e un radar Kronos in Bahrein.
La questione non è soltanto numerica. Il punto politico è la natura del dispositivo: non si tratta di una missione simbolica o di mera rappresentanza diplomatica, ma di un insieme di capacità militari pensate per sorvegliare, difendere, intercettare e proteggere aree strategiche in una regione già esposta a tensioni e attacchi con droni e missili.
Cosa ha schierato l’Italia
Il nucleo ufficialmente confermato dalla Difesa è la Task Force Air – Arabia, che comprende un E-550A CAEW per allarme precoce, sorveglianza, comando e controllo, quattro Eurofighter F-2000A per la difesa dello spazio aereo, velivoli C-130J e KC-130J per trasporto e supporto operativo, un radar AN/TPS-77 in Kuwait e il sistema antidrone ACUS-E.
A questo si aggiungono, secondo le ricostruzioni giornalistiche, una Task Force Land – Cerbero con una batteria SAMP/T in Arabia Saudita, una batteria Skynex negli Emirati Arabi Uniti e un radar Kronos in Bahrein. È su questa seconda componente che le fonti pubbliche mostrano il maggior grado di opacità.
Il nodo politico
La polemica si concentra sul rapporto tra questa nuova dislocazione e il mandato parlamentare sulle missioni all’estero. Il 5 marzo il ministro Guido Crosetto aveva già riferito alle Camere dello spostamento di 239 militari dal Kuwait all’Arabia Saudita e di altri sette dei dieci presenti in Qatar; oggi il governo sostiene che si tratti di un riposizionamento di capacità già autorizzate, mentre il Partito Democratico sostiene che un’operazione di questa portata avrebbe richiesto una specifica autorizzazione parlamentare.
Perché riguarda la pace
Il problema, per chi si occupa di pace e disarmo, non è solo dove siano stati collocati questi mezzi, ma quale messaggio politico trasmettano. Un radar, un sistema antimissile, un velivolo CAEW e caccia da difesa aerea non sono strumenti neutri: indicano un coinvolgimento attivo in un quadro di confronto armato regionale, con il rischio di trascinare l’Italia più vicino alla logica della guerra.
Definire questa presenza come un “semplice” presidio di sicurezza è quindi fuorviante. Siamo davanti a una capacità militare rilevante, costruita per operare in uno scacchiere delicatissimo, dopo l’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran e nel contesto di una regione sottoposta a minacce reciproche e a continue tensioni.
Una domanda aperta
Resta allora una domanda politica essenziale: questa missione è stata davvero discussa e deliberata con il grado di trasparenza che una democrazia richiede? Oppure si è consumato un progressivo slittamento che ha trasformato un’autorizzazione generale in una presenza militare ben più incisiva di quanto il Parlamento abbia potuto valutare?
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