Perché gli Emirati Arabi Uniti sono un partner strategico della Nato?
Il Vertice di Ankara 2026: il "lavaggio di immagine" dei crimini di guerra
Sdoganamento dei responsabili di conflitti
Gli EAU sono stati per anni un pilastro della coalizione a guida saudita nel conflitto in Yemen, macchiandosi di bombardamenti indiscriminati sui civili, contribuendo all'aggravamento di una delle peggiori catastrofi umanitarie internazionali.
Vedere gli Emirati Arabi Uniti invitati a un tavolo di "sicurezza globale" rappresenta una legittimazione politica inaccettabile per i movimenti pacifisti.
Progetti militari congiunti
Ad Ankara non ci si è limitati a questo. C'è molto di più di un'operazione di immagine. I ministri della NATO e i rappresentanti degli EAU (membro chiave dell'Istanbul Cooperation Initiative) hanno inaugurato progetti operativi in materia di difesa anti-drone e sicurezza marittima.
Fitti colloqui bilaterali
A margine del vertice, la centralità degli EAU è stata ribadita da fitti colloqui bilaterali tesi a cementare una partnership industriale militare a lungo termine.
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