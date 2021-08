L'accusa del sen. Gregorio De Falco: compriamo dalla società Arcelor Mittal la Arcelor Mittal Italia

Nascosto in un emendamento all'articolo 3 del decreto Venezia, si affida ad Invitalia, e quindi ad Arcuri, il compito di costituire una società (capitale 70.000.000 di euro) per acquisire la società Arcelor Mittal Italia, per 750.000.000 di euro.

Che c'azzecca?

Compriamo, in estrema sintesi, dalla società Arcelor Mittal la Arcelor Mittal Italia. Arrivata in Italia nel 2018 aveva assunto con il nostro Paese l'impegno di produrre milioni di tonnellate di acciaio, garantendo la tenuta occupazionale per 12.000 persone.

Ricompriamo, quindi, un nostro credito, sull'ex ILVA, con un emendamento su Venezia. Il caos!

Aggiornamento: in commissione 8^ ed 11^ riunite, hanno votato tutti a favore, tranne me.