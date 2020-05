La salute è nelle mani di ciascuno di noi

Da questo momento in poi nessuna autorità pubblica da sola sarà in grado di controllare efficacemente i comportamenti individuali di milioni di persone tutto il giorno, ogni giorno. E' coscienza di ognuno che può difenderci dal ritorno del virus

Forse ha ragione chi dice che da ora in poi la salute pubblica non dipenderà tanto dalle norme ma dal nostro senso di responsabilità.

Il coronavirus è ancora fra di noi e siamo noi che dobbiamo saper ricordare cosa stava accadendo due mesi fa, quando - presi dal panico - ci eravamo chiusi in casa e avevamo ritovato un sano senso della sobrietà, della concordia e della responsabilità. Virtù rare che emergevano mentre stavamo precipitando. Oggi che ricompare la speranza, sarà importante non dimenticare il senso di quella difficile prova.

In primo luogo non dobbiamo dimenticare che la sicurezza non è collegata alle armi e agli eserciti, ma alla capacità di difendere la salute e la vita, minacciata da eventi e fattori per cui non ci siamo attrezzati a sufficienza.

In secondo luogo non dobbiamo dimenticare che i dati sulla salute vanno gestiti con tempestività e devono essere finalizzati alla prevenzione, costruendo strategie di individuazione di tutte le minace, dall'inquinamento ambientale alle pandemie.

In terzo luogo non dobbiamo dimenticare che la digitalizzazione forzata dall'emergenza è un risorsa per rendere più resilienti ed efficienti le comunità.