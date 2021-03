Solidarietà per i lavoratori di Genova che hanno boicottato il commercio di armi

La loro "colpa" è in realtà quella di aver organizzato manifestazioni e presidi contro le navi che trasportavano armi per rifornire l’Arabia Saudita nella guerra in Yemen, traffico fra l'altro recentemente bandito dall’Italia con lo stop alla vendita di bombe.

Sono sottoposti a indagini giudiziarie per attentato alla sicurezza pubblica dei trasporti

Esprimiamo solidarietà per i lavoratori genovesi che si sono opposti all’utilizzo del porto per il

trasporto di armi utilizzate nello Yemen contro la popolazione civile.



A un mese dalla perquisizione da parte della Digos nelle abitazioni e nel luogo di lavoro di cinque lavoratori portuali del Calp di Genova, la Procura ha deciso di sottoporli a indagini giudiziarie per attentato alla sicurezza pubblica dei trasporti.

Confidiamo che la magistratura non vada oltre la fase delle indagini, così come accadde nel processo che aveva assolto pacifisti e antimilitaristi dall'accusa di blocco ferroviario per aver fermato il "treno della morte" proveniente dalla Germania e diretto a Livorno carico di mezzi militari destinati alla prima guerra in Iraq.

Voler fermare le navi con forniture militari dirette in Arabia Saudita, armi già usate in terribili e sanguinose stragi di civili, non è un crimine, è un crimine semmai fare il contrario.

Il ripudio della guerra è alla base dell'articolo 11 della nostra Costituzione, esprimere tale ripudio è un diritto complementare tutelato dall'articolo 21.

A questi lavoratori oggi sottoposti a indagini va non solo la nostra solidarietà ma anche la nostra riconoscenza. Hanno rappresentato l'Italia quando lo Stato italiano restava inerte.

Troppa ignavia e troppa indifferenza hanno consentito inaudite stragi di civili. Con vergognosi silenzi si è consentito un lucro immorale su quelle immani sofferenze.