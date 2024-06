Le iniziative di contestazione del G7 cominciano oggi a Frassanito

PeaceLink, piattaforma di informazione aperta e plurale, fornirà una copertura inclusiva e dettagliata di tutte le realtà che animano il movimento di contestazione agli impresentabili che hanno preferito spendere in armi le risorse che potevano cancellare le morti per fame nel mondo

In occasione del G7 Italia 2024 una rete internazionale di associazioni, movimenti, partiti è impegnata nell’organizzazione di “International People’s Camp No G7” che si terrà dal 12 al 16 Giugno a Frassanito (Otranto).

Mentre i leader mondiali si preparano a incontrarsi in Puglia per il G7, a Frassanito, nei pressi di Otranto, si anima il Campeggio Internazionale dei Popoli, epicentro delle iniziative di contestazione. Oggi, 12 giugno, è una giornata cruciale: i tavoli tematici stanno prendendo il via, offrendo uno spazio di confronto e discussione su questioni globali che il G7 ha affrontato solo retoricamente ignorando sostanzialmente il grido dei poveri del pianeta.

Cosa ha fatto il G7 per eradicare la fame del mondo?

Praticamente nulla.

Le file dei poveri si allungano e i denutriti sono cresciuti di 170 milioni dal 2017 in poi, nonostante le pressioni delle Chiese mondiali e delle organizzazioni internazionali. La verità è che il G7 ha investito le risorse necessarie a sradicare la fame e la povertà in costosi sistemi d'arma. Un cinismo che si commenta da solo.

Salento per la Palestina Fonte: International People’s Camp No G7 Chiudi

A Frassanito, l'attenzione oggi si concentra sulla Palestina, simbolo di lotta e resistenza per molti attivisti presenti. Attraverso dibattiti, workshop e testimonianze dirette, si cercherà di dare voce alle sofferenze e alle aspirazioni del popolo palestinese, puntando i riflettori su temi spesso oscurati dai media mainstream.

PeaceLink, piattaforma di informazione aperta e plurale, si impegna a garantire una copertura inclusiva e dettagliata di tutte le realtà che animano il movimento di contestazione del G7. Grazie al suo portale, ogni individuo o gruppo può contribuire inserendo le proprie iniziative sul calendario di PeaceLink. È sufficiente cliccare su www.peacelink.it/segnala per aggiungere un evento, mentre l'intera panoramica delle attività sarà visibile su www.peacelink.it/calendario

In un momento storico in cui le decisioni di pochi influenzano la vita di molti, iniziative come quelle di Frassanito rappresentano un momento significativo di partecipazione democratica e di resistenza pacifica. Mentre i potenti si riuniscono a porte chiuse, le voci dal basso si alzano a Frassanito, chiedendo giustizia, pace e un futuro migliore per tutti e non solo per pochi.