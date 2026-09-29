Caso Regeni, rotto il muro del silenzio: condannati tre 007 egiziani

La vera prova ricade ora sul governo italiano: se sia disposto a un cambiamento nei rapporti con l'Egitto o se continuerà ad armare il regime. I deputati saranno chiamati a votare per rinnovare il memorandum d'intesa militare. Sarebbe in corso una trattativa per 24 caccia Eurofighter.

Giulio Regeni Autore: Amnesty International Fonte: Amnesty International

La Prima Corte d'Assise di Roma, dopo oltre otto ore di camera di consiglio, ha condannato tre funzionari della Sicurezza Nazionale egiziana, il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharaf, il colonnello Osam Helmy e Aatar Kamel Mohamed, a dieci anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il quarto imputato, il generale Tarek Sabir, è stato assolto.

I genitori di Regeni, uscendo dall'aula, hanno detto soltanto quattro parole: "Siamo soddisfatti."

Il caso Regeni è, fin dall'inizio, molto più di un ordinario procedimento penale. Il 25 gennaio 2016, questo dottorando ventottenne dell'Università di Cambridge fu rapito per strada al Cairo. Nove giorni dopo, il suo corpo fu trovato lungo la strada desertica che collega il Cairo ad Alessandria, coperto di segni di tortura sistematica. Per dieci anni, il regime egiziano ha carcato di impedire che la verità emergesse.

Come ha affermato il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, in udienza, si è trattato di "un processo contro il silenzio".

La decisione della Corte costituzionale italiana del 2023, che consente di proseguire il processo in caso di impossibilità di notifica formale degli atti, è stata il passaggio giuridico decisivo per questo risultato.

Il messaggio più chiaro di questa sentenza è forse questo: la responsabilità del regime egiziano non è più negabile.

L'Italia continua a esportare armi in Egitto: è di una relazione di complicità.

La sentenza ha accertato la verità, anche se non può garantirne l'esecuzione. La famiglia Regeni ha resistito per dieci anni, dieci anni di grande tenacia. La vera prova ricade ora sul governo italiano: se sia disposto a fare di questa sentenza il punto di partenza per un cambiamento nei rapporti o se continuerà ad armare quel regime.

A marzo 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per prorogare fino alla firma di un nuovo accordo il Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore militare tra Italia ed Egitto, originariamente firmato nel 1998. Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 9 giugno 2026 ed è ora all'esame della Camera. Vedreamo adesso quali deputati saranno disponibili alla complicità.

Secondo diverse fonti, sarebbe in fase di definizione un'operazione di vendita di 24 caccia Eurofighter Typhoon per un valore di circa 3 miliardi di euro, nell'ambito di un consorzio europeo . Il pacchetto complessivo in discussione includerebbe anche fregate, pattugliatori e un satellite militare, per un valore che alcune stime fanno risalire a diversi miliardi di dollari .

La famiglia Regeni e il suo legale, Alessandra Ballerini, hanno definito la proroga del memorandum "una nuova ferita", sottolineando l'incoerenza di uno Stato che si costituisce parte civile nel processo per il sequestro e l'uccisione di Giulio e al tempo stesso rafforza la cooperazione militare con il regime egiziano.