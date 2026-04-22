Albert, le bulletin international multilingue pour la paix et le désarmement

Albert est un puissant rappel d'Albert Einstein, qui fut non seulement le père de la physique moderne, mais aussi un défenseur infatigable et influent du désarmement nucléaire. Ce bulletin vise à rassembler les nombreux groupes à travers le monde qui s'opposent à la guerre et au réarmement.

Chers amis, militants, citoyens du monde,

Nous vivons un moment crucial. Jamais depuis la fin de la Guerre froide le tabou de la guerre n'a été aussi facilement brisé, et le langage du réarmement est redevenu « normal » dans le discours gouvernemental, les médias et même les salles de classe.

Albert, le bulletin international pour la paix et le désarmement Auteur: Natangelo Source: PeaceLink Fermer

C’est dans ce contexte de grave danger pour la paix qu’est né Albert, le bulletin multilingue promu par PeaceLink , avec un objectif ambitieux et nécessaire : créer un lien stable, continu et accessible entre les nombreuses réalités du monde qui s’opposent à la guerre et au réarmement .

Bien plus qu'un simple programme d'information, PeaceLink est un outil de connexion . Depuis 1991, PeaceLink œuvre pour la paix et est aujourd'hui un outil de communication très visible sur le web.

Aujourd'hui, les initiatives de paix sont nombreuses, fragmentées et souvent ignorées par les grands médias. Albert souhaite renouer les liens entre ces luttes. Il veut surmonter les barrières linguistiques et le cloisonnement de la communication.

La guerre est un phénomène mondial, mais les groupes pacifistes restent souvent cantonnés aux réalités locales, sans parvenir à influencer l'opinion à une échelle mondiale plus large.

Pacifistes du monde entier, unissez-vous!

Albert nous rappelle avec force Albert Einstein, père de la physique moderne et fervent défenseur du désarmement nucléaire. Il œuvra à la formation d'une opinion publique mondiale axée sur la prévention des conflits. Il fut le fondateur de ce que l'on a appelé la « conscience atomique ». Son avertissement – ​​« J'ignore avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais la Quatrième le sera à coups de bâtons et de pierres » – est plus pertinent que jamais.

Que trouverez-vous dans le bulletin?

Ces dernières semaines, le monde a été secoué sur de nombreux fronts. Albert a été créé pour partager ces bouleversements, sans hiérarchie, et pour permettre à chacun de se sentir partie prenante d'un même mouvement.

1. Le Japon: la défense de l'article 9

Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues du Japon pour défendre l'article 9 de leur Constitution, le « rejet solennel de la guerre », qui fait référence au pacifisme mondial depuis 77 ans, à l'instar de l'article 11 de la Constitution italienne (« L'Italie répudie la guerre »). Le gouvernement japonais souhaite le modifier, principalement pour reconstruire une armée puissante capable d'affronter militairement la Chine. Le Japon prévoit d'exporter le nouveau chasseur-bombardier de sixième génération (le GCAP), construit en collaboration avec l'Italie et le Royaume-Uni. Albert suivra cette histoire en détail, donnant la parole aux mouvements pacifistes qui s'opposent à cette évolution.

2. Allemagne: révolte de la jeunesse contre la conscription

L'atmosphère a changé dans les écoles allemandes. Le gouvernement envisage de rétablir le service militaire obligatoire, ce qui suscite la colère des jeunes. Les étudiants se mobilisent : réunions, distribution de tracts et manifestations. C'est un signal fort : le rejet de la conscription obligatoire devient un acte politique et culturel. Une nouvelle vague de protestations est attendue en mai, cette fois-ci internationale et internationaliste , contre les nouveaux projets de conscription en Europe.

3. Le mouvement «Pas de roi»: de Trump à l’Europe

Le mouvement « No King » est né aux États-Unis pour exprimer l'opposition à la montée en puissance de Donald Trump et à sa dérive autoritaire. Le pacifisme de Codepink, fortement marqué par la présence féminine et une grande créativité, est au cœur du mouvement. Codepink possède un site web remarquable . Ce mouvement a déjà traversé l'Atlantique et prend de l'ampleur en Europe, notamment en Italie, où de nombreux groupes s'identifient au rejet d'un modèle politique fondé sur la haine, la militarisation et l'oppression.

4. Espagne: un laboratoire contre les bases militaires

L'Espagne s'impose comme une référence internationale pour ceux qui s'opposent à l'utilisation des bases militaires américaines sur son territoire pour bombarder l'Iran. Le Premier ministre espagnol, François Sánchez, a bloqué l'utilisation de ces bases à des fins offensives, appelant à la fin de la complicité européenne dans de potentiels crimes de guerre, notamment le génocide de Gaza. L'Espagne a également exhorté l'UE à rompre ses liens de collaboration avec Israël, responsable de crimes de guerre. Albert abordera également ces évolutions positives en Europe.

5. Tensions entre la Russie et l'Europe

Les tensions entre la Russie et l'Europe se sont exacerbées. Le risque d'une nouvelle escalade est réel. Albert analysera cette dynamique dangereuse à l'aide de données ouvertes et de renseignements militaires indépendants, démontrant comment chaque avancée militaire en Ukraine fait peser une menace inacceptable sur la paix en Europe.

6. La division à l'ONU au sujet de la traite des esclaves

Un événement a choqué de nombreux observateurs internationaux : l’Assemblée générale des Nations Unies s’est divisée sur une résolution présentée par le Ghana, condamnant historiquement la traite transatlantique des esclaves. L’OTAN et les pays du bloc occidental n’ont pas voté en faveur de la résolution africaine. Cette profonde division illustre la fragilité même d’une mémoire historique partagée lorsque des intérêts géopolitiques sont en jeu. Albert abordera également ces questions. La conscience historique des horreurs du colonialisme, dont l’Occident est coupable, ne saurait être oubliée. Une réflexion sérieuse s’impose. Aujourd’hui encore, la mauvaise conscience de ceux qui refusent d’assumer pleinement leur responsabilité pour les crimes commis par le passé se manifeste.

7. Le risque de réarmement nucléaire : une urgence oubliée

Enfin, un événement crucial : la Conférence internationale d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) s’ouvrira le 27 avril. Elle interviendra à un moment dramatique : le Traité New START – dernier rempart du contrôle des arsenaux entre les États-Unis et la Russie – a expiré sans être remplacé. Aujourd’hui plus que jamais, le monde est exposé à la menace d’un réarmement nucléaire. Albert suivra les travaux de la Conférence, donnant la parole aux pays du Sud et aux organisations qui militent pour le désarmement nucléaire.

Comment fonctionne Albert ?

Cette lettre d'information sera totalement inédite, notamment grâce à l'intelligence artificielle générative utilisée à des fins de maintien de la paix. À quoi ressemblera-t-elle ?

Multilingue : car la paix ne peut se communiquer dans une seule langue. Nous commencerons par l’italien, l’anglais, le français et l’espagnol.

Participation : toute organisation luttant contre la guerre et le réarmement peut envoyer des contributions, des rapports et des articles à : toute organisation luttant contre la guerre et le réarmement peut envoyer des contributions, des rapports et des articles à info@peacelink.it

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Parce que c'est urgent, aujourd'hui plus que jamais

Nous devons sortir de l'isolement. Ceux qui manifestent à Tokyo pour l'article 9, ceux qui désertent en Ukraine, ceux qui débattent de la paix dans une salle de classe à Berlin, ceux qui s'opposent au réarmement en Italie : tous mènent le même combat. Pourtant, ils ne le font pas savoir au monde. Nous devons construire une communauté pacifiste capable de communiquer efficacement et clairement en ligne.

Albert est né pour devenir visible

Elle est née pour bâtir des ponts. Pour traduire les luttes dans différentes langues et les partager. Pour se souvenir que le pacifisme est une pratique quotidienne de coordination et de résistance.

Partagez Albert sur vos réseaux sociaux. Faites passer le mot. Présentez-le lors de vos assemblées, sur les places publiques, dans vos écoles, dans les salles de classe universitaires.

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